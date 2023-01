L’activité des usines chinoises de janvier renoue avec la croissance alors que les économistes applaudissent la réouverture

Une usine textile le 30 décembre 2022 dans la province du Jiangxi. L’activité manufacturière chinoise s’est contractée à son rythme le plus rapide en près de 3 ans en décembre.

L’activité des usines chinoises a rebondi en janvier et s’est développée pour la première fois depuis septembre, selon les données du bureau national des statistiques.

Les indice officiel des directeurs d’achats manufacturiers (PMI) est passé à 50,1 en janvier, au-dessus de la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction. Cela est comparé à la lecture de décembre de 47.

Le PMI non manufacturier est passé à 54,4, le plus haut niveau depuis juin 2022. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à une lecture de 41,6 par rapport au mois précédent, soutenue par une forte reprise des services et des activités de construction.

Malgré des lectures meilleures que prévu, un “rebond impressionnant” reste à voir, ont déclaré les économistes de Citi dans une note.