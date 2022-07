L’activité des usines chinoises connaît une contraction de choc suite aux épidémies de Covid-19

L’activité des usines chinoises s’est contractée de manière inattendue en juillet, inversant la dynamique économique antérieure alors que les épidémies sporadiques de Covid-19 pèsent sur la reprise.

L’indice officiel des directeurs d’achat du secteur manufacturier est tombé à 49 contre 50,2 en juin, a annoncé dimanche le Bureau national des statistiques. Les économistes s’attendaient à une lecture de 50,3, selon l’estimation médiane d’une enquête Bloomberg auprès des économistes.

Une lecture supérieure à 50 indique une expansion par rapport au mois précédent, tandis que tout ce qui est en dessous indique une contraction.

L’indicateur non manufacturier, qui mesure l’activité dans les secteurs de la construction et des services, a diminué à 53,8 contre 54,7 le mois précédent. C’était en dessous de la prévision consensuelle de 53,9.

La reprise économique de la Chine a été fragile alors que le gouvernement assouplit les freins en atténuant les épidémies, mais les resserre ensuite partout où le virus réapparaît. Une flambée dans le centre de fabrication du sud de Shenzhen a eu un impact sur les opérations de l’usine là-bas, suscitant des inquiétudes quant aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’économie chinoise au deuxième trimestre a progressé au rythme le plus lent depuis l’épidémie initiale de Wuhan, et les économistes s’attendent à ce que la croissance sur l’ensemble de l’année puisse atteindre seulement 4 % ou moins, car les épidémies et les restrictions de Covid, et un effondrement continu du marché immobilier, continuent de peser sur activité.

“Le fait que l’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier soit inférieur à 50 montre que la reprise économique de la Chine est encore instable”, a déclaré dimanche Bruce Pang, économiste en chef chez Jones Lang LaSalle. “Les défis à la croissance du PIB chinois au troisième trimestre pourraient être plus importants que prévu auparavant.”