L’activité des transactions d’arbitrage explose de 550% depuis août: Delphi Digital

Suite à la mise à niveau de Nitro, l’activité sur Arbitrum a augmenté et représente une fraction presque commune de l’activité de transactions observée sur la couche de base Ethereum.

Réponse de mise à l’échelle de la couche 2 d’Ethereum Arbitrum a connu une énorme augmentation de l’activité depuis sa mise à jour Nitro en août, ayant simplement enregistré environ 62 % de plusieurs transactions en raison de la couche de base Ethereum.

Dans un rapport du 1er novembre, la société de cryptographie du centre urbain Digital a noté qu’à la fin de la semaine du 24 octobre, le nombre total de transactions d’Arbitrum avait augmenté de 550 % depuis août, citant les informations de Ridge Analytics.

Dans un Tweet précédent, le centre urbain Digital ab a déclaré qu’Arbitrum représentait 62 % de toutes les transactions sur Ethereum, qu’ils ont ensuite traitées comme une “formulation incorrecte”.

Arbitrum est un roll-up optimiste associé conçu par la société de développement de blockchain Offchain Labs, orienté vers la mise à l’échelle des bons contrats Ethereum. Il utilise la technologie Optimistic Rollup pour regrouper des lots géants de transactions hors chaîne à partir de bons contrats Ethereum et d’applications décentralisées avant de les soumettre à Ethereum.

Un certain nombre de protocoles bien connus utilisent Arbitrum, comme les échanges décentralisés SushiSwap, Uniswap et GMX, le protocole d’élimination Aave et le protocole de transport de liquidité Stargate. Selon L2Beat, au moment de la rédaction, il s’agit d’une valeur totale verrouillée (TVL) actuelle de 2,59 milliards de dollars.

Les analystes de Delphi ont noté que les utilisateurs actifs hebdomadaires avaient augmenté sur Arbitrum, ayant atteint le cent vingt-cinquième depuis le 10 octobre pour atteindre un sommet de remplacement de 282 000 au cours de la semaine se terminant le 24 octobre.

Les analystes suggèrent également qu’une grande partie de l’augmentation de l’activité est probablement motivée par des spéculateurs qui tentent de pimenter leur activité en chaîne dans l’espoir de recevoir une livraison plus importante pour un jeton natif qui a été suggéré par le co-fondateur d’Offchain Labs, Steven. Fédéral d’Or.

Le 31 août, le réseau principal Arbitrum One a été mis à niveau vers Nitro, ce que Offchain Labs a revendiqué en avril. 7 poste entraînerait une réduction des prix des transactions tout en augmentant la capacité du réseau, en ajoutant :

“Alors qu’Arbitrum est aujourd’hui déjà 90 à 95% moins cher qu’Ethereum en moyenne, Nitro réduit même nos prix.”

Les faibles frais ont amené divers acteurs du système de cryptographie à s’intégrer à Arbitrum One, et en novembre, un outil d’amélioration de la finance décentralisée (DeFi) Furocombo, le protocole de collecte de capitaux Aelin et l’année du protocole d’assurance Finance ont tous proclamé qu’ils continuaient exister la réponse d’échelle préférée.

Le 13 octobre, Offchain Labs a proclamé qu’il était l’un des principaux groupes de développement derrière la fusion Ethereum, Prysmatic Labs, qui, espère-t-il, pourra modifier une communication et une collaboration plus larges entre les développements sur chaque couche.

L’activité des transactions post-arbitrage a explosé de 550 % depuis août : Delphi Digital est apparu pour la première fois sur BTC Wires.