L’activité de publicité numérique d’Amazon croît plus rapidement que Facebook, Google et Snap

Les géants des médias sociaux Meta et Snap informent les investisseurs que le marché de la publicité en ligne connaît des turbulences en raison du ralentissement économique. Amazon envoie un message très différent.

Alors que l’essentiel de son activité provient du commerce électronique et du cloud computing, Amazon a construit une solide division de publicité en ligne en obligeant les marques à payer beaucoup d’argent pour promouvoir leurs produits sur le site Web et l’application de l’entreprise.

À la fin de l’année dernière, Amazon contrôlait 14,6 % du marché américain de la publicité numérique, troisième derrière Google à 26,4 % et Facebook à 24,1 %, selon Renseignements d’initiés.

Au deuxième trimestre, Amazon a connu une croissance plus rapide que l’un ou l’autre de ses plus grands pairs sur le marché et a également battu le reste des principaux acteurs. Les revenus publicitaires d’Amazon ont augmenté de 18% par rapport à l’année précédente pour atteindre 8,76 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes et soulignant l’ascension rapide de l’unité et son importance croissante pour les marques.

En revanche, l’activité publicitaire de Facebook a diminué pour la première fois, manquant les estimations des analystes, et la société prévoit une deuxième baisse consécutive de ses revenus au cours de la période actuelle.

Voici les taux de croissance par ordre décroissant pour les principales plateformes publicitaires en ligne.

Amazone — 18 %

Snap — 13 %

Google — 12 %

Pinterest — 9 %

Gazouillement — 2 %

Facebook — (1,5 %)

Ce ne sont pas seulement les sociétés de médias sociaux qui ont dénoncé l’environnement publicitaire difficile. Le service de streaming Roku a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre et a déclaré dans une lettre aux actionnaires que le marché publicitaire actuel rappelle le début de la pandémie de Covid-19, “lorsque les spécialistes du marketing se sont préparés aux macro-incertitudes en réduisant rapidement les dépenses publicitaires sur toutes les plateformes”.

Pendant ce temps, Amazon a rassuré Wall Street en donnant des indications pour une croissance des revenus au troisième trimestre de 13% à 17%. Cela va être une aubaine pour la division publicitaire, car “l’activité publicitaire va comme l’activité commerciale”, a déclaré Andrew Lipsman, analyste chez Insider Intelligence.

« À long terme, je pense qu’Amazon construit un mastodonte publicitaire absolu », a déclaré Lipsman. “Ce moteur va transformer la publicité.”

Amazon a un net avantage sur plusieurs des plateformes de médias sociaux qui ont connu des difficultés ces derniers temps. En 2021, le changement de confidentialité d’iOS d’Apple a rendu plus difficile pour les sites financés par la publicité le suivi des utilisateurs, une décision qui a eu un impact démesuré sur Facebook et Snap. Amazon, en revanche, est son propre silo séparé, où les annonceurs vont directement créer des campagnes.