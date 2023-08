L’activité de Peloton est aussi en faillite que ses sièges de vélo

La société à l’origine de l’achat pandémique préféré de tous, le Peloton, est confrontée à des réactions négatives de la part des abonnés et des finances. Les abonnés suspendent leur abonnement à la technologie du cyclisme au milieu d’un rappel concernant les sièges de vélo. Et maintenant, l’entreprise doit répondre à Wall Street.

Peloton réduit les prix des vélos et augmente les frais d’abonnement

CNBC rapporte que un rappel en mai de 2,2 millions de vélos Peloton en raison de leurs sièges défectueux Cela coûte à l’entreprise des dizaines de millions de dollars : plus de 20 000 membres ont suspendu leurs abonnements à cause du rappel en attendant un nouveau siège de vélo. Selon la lettre aux actionnaires de Peloton publiée aujourd’hui pour le quatrième trimestre, la société a révélé que 750 000 clients avaient demandé une nouvelle pièce depuis le rappel en mai. Dans la lettre, le PDG et président de Peloton, Barry McCarthy, a déclaré que ce montant était « plus que prévu » et que seulement environ la moitié de ces demandes – 340 000, pour être précis – ont été satisfaites, le reste devant être satisfait d’ici la fin septembre. .

« Le coût de ce rappel a largement dépassé nos attentes initiales, entraînant une provision supplémentaire de 40 millions de dollars ce trimestre pour les coûts réels engagés ainsi que les dépenses futures anticipées liées au rappel », a déclaré McCarthy dans la lettre. « En outre, environ 15 à 20 000 de nos 2,2 millions de membres concernés ont choisi de suspendre leurs abonnements mensuels au quatrième trimestre en attendant la réception d’un poste de siège de remplacement. »

Mercredi matin, le cours de l’action Peloton a chuté jusqu’à 20 % et était en passe de clôturer à un plus bas record pour l’entreprise.

Peloton a publié le rappel en mai, annonçant que le poteau qui relie le siège au corps des vélos modèle PL-01 se briserait lorsque les clients pédaleraient. trop dur. L’entreprise a déclaré avoir reçu 35 rapports faisant état de sièges de vélo complètement cassés. éteint, tandis que la Commission de sécurité pour la protection des consommateurs signalé 13 témoignages de clients ayant subi des blessures allant de lacérations à des poignets fracturés suite à une chute du vélo. Le PL-01 est le modèle original de l’entreprise qui l’a mis sur la carte, ayant été vendu de 2018 à 2023.

Ce n’est pas le premier rappel qui touche Peloton. La société de fitness a déjà, et tristement célèbre, rappelé ses tapis de course Tread et Tread+., ce dernier étant impliqué dans la mort d’un garçon de 6 ans qui a été tiré sous l’appareil. Plus tôt cette année, Peloton a accepté de payer une amende de 19 millions de dollars dans le cadre d’un règlement au civil avec la Commission de sécurité des produits de consommation au sujet du rappel du tapis roulant.