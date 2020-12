Divock Origi pourrait être utilisé dans un accord d’échange de janvier qui verra Liverpool renforcer ses rangs défensifs, selon des sources au Royaume-Uni et en Allemagne.

L’attaquant des Reds n’a fait que huit apparitions éphémères pour le club cette saison, dont seulement deux en Premier League et ne représentent que sept minutes sur le terrain.

Le joueur de 25 ans a vu ses opportunités limitées par les signatures en 2020 de Takumi Minamino et Diogo Jota, les deux étant considérés comme des joueurs plus adaptés au style de jeu de Jurgen Klopp, et Jota s’inscrivant parfaitement cette saison avec neuf buts en 17 apparitions dans toutes les compétitions.

On s’attendait à ce que Origi quitte Anfield plusieurs fois auparavant, pour rester et jouer un rôle extrêmement important dans les récents succès du club.

Le rôle qu’il a joué dans la victoire de la Ligue des champions en 2019 est passé dans le folklore de Liverpool, mais cette fois-ci, les choses semblent un peu différentes en ce qui concerne son avenir au club, et avec Liverpool à court de couverture défensive en raison de blessures, le La possibilité d’un accord de swap pour une cible dont les rumeurs sont longues a fait surface.

Le week-end dernier, The Telegraph a rapporté que Schalke serait intéressé à signer Origi dans un accord d’échange pour leur défenseur central turc de 20 ans Ozan Kabak, qui a été lié aux Reds tout au long de 2020.

Ces affirmations ont maintenant été répétées par Sky Allemagne Alors que les rumeurs autour de l’avenir de Kabak grandissent, Liverpool serait intéressé à ajouter une autre option à l’arrière au cours de sa saison blessée.

Lundi soir, il a été noté qu’Origi avait choisi de purger son compte Twitter de tous ses tweets et de toute mention de Liverpool, sa bio ne lisant plus que « Footballeur professionnel ».