The Reagans montre les racines du problème de l’individualisme américain

En tant que président, Donald Trump a eu la bizarre habitude de se comparer à Abraham Lincoln. Mais Ronald Reagan est probablement le meilleur exemple pour comprendre la montée au pouvoir de Trump et comment il a gouverné. C’est le message implicite de la série en quatre parties de Showtime, The Reagans, qui se termine dimanche soir. Bien que ni le nom ni l’image de Trump n’apparaissent dans aucun des épisodes de quatre heures, la série établit des parallèles clairs entre les deux hommes et leurs présidences, un thème reconnu par la plupart des principaux reportages de l’émission. la disposition et l’optimisme sans bornes ne pourraient pas être un contraste plus frappant avec la vision de Trump du «carnage américain». Mais comme The Reagans, dirigé par Matt Tyrnauer, le suggère, le cheminement de carrière de Reagan, de la célébrité hollywoodienne au commandant en chef – son slogan de campagne « Rendons l’Amérique à nouveau grand », son accent sur la politique de la loi et à la droite religieuse, et ses appels aux racistes blancs par le biais de sifflets à chiens sur les «droits des États» et les «reines du bien-être» – tout se sent terriblement familier à l’époque de Trump, même si Trump ne s’est jamais limité à un langage codé. ces liens entre Reagan et Trump, cependant, la plus grande chose à retenir du documentaire Showtime est la façon dont la transformation drastique du GOP par Reagan d’un parti restreint consacré à un gouvernement limité – mais efficace – en un mouvement politique enragé tourné contre la notion de gouvernement lui-même a jeté le fondation pour l’assaut direct de Trump contre la démocratie américaine et son manquement total à ses devoirs de président. Comme Tyrnauer me l’a dit lors d’un récent appel de son domicile à Los Angeles, « C’est une histoire sur notre situation politique actuelle. » Chez Reagan, le culte de l’individualisme brutal a dépassé le Parti républicain et a refait la politique américaine. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, au milieu d’une pandémie mondiale, cet individualisme débridé a montré ses dimensions mortelles dans le manque de réponse de Trump et des républicains au COVID-19. Leur rejet d’une réponse coordonnée du gouvernement en faveur d’encourager les Américains à décider ce qu’ils pensent le mieux, y compris de porter ou non des masques, a entraîné une catastrophe. Et c’est évident chez les millions d’Américains qui – en refusant de porter des masques, en pratiquant la distance sociale et en niant momentanément leur satisfaction personnelle – ont exploité égoïstement le langage de la «responsabilité individuelle» comme une licence pour leur propre insouciance. effondrement et avec le moral américain en baisse, Reagan, le fils de deux démocrates convaincus et d’un ancien démocrate de Roosevelt lui-même, est monté au pouvoir sur la méfiance croissante des Américains à l’égard du gouvernement, mais il a tordu ce sentiment à des fins particulièrement extrêmes. Les Reagans montrent le nouveau président déclarant dans son premier discours inaugural en 1981, « Dans cette crise actuelle, le gouvernement n’est pas la solution à notre problème; le gouvernement est le problème. » C’est devenu l’éthos régnant de l’ère Reagan et du GOP jamais depuis. Dans le moment le plus effrayant de la série, la Première Dame Nancy Reagan propose la philosophie anti-gouvernement du couple comme elle le dit glacialement à un journaliste: « Quelqu’un dira: ‘nous avons un problème’, et la réponse immédiate est ‘eh bien, peut’ Le gouvernement ne fait pas quelque chose à ce sujet, ‘au lieu de’ ne puis-je pas faire quelque chose à ce sujet? ‘ »C’est essentiellement l’attitude de Trump et des républicains en ce qui concerne le coronavirus. Malgré un consensus scientifique clair et des recommandations répétées du CDC, Trump et la plupart des gouverneurs républicains n’ont pas émis d’ordres de verrouillage ni de mandats masqués. Même avec plus de 275 000 morts américains et des chiffres susceptibles d’augmenter pendant la période des fêtes, certains républicains abandonnent maintenant le langage de la responsabilité personnelle pour quelque chose de plus provocant. « Mon corps, mon choix », a tweeté la nouvelle membre du Congrès géorgien et adhérente de QAnon, Marjorie Taylor Greene, sans aucune trace d’ironie le mois dernier. Le nombre de morts augmente, le gouverneur républicain de l’État et sycophante de Trump Kristi Noem refuse toujours de commander un mandat de masque. Après que le président élu Joe Biden, répondant à ces chiffres croissants dans le Dakota du Sud et ailleurs, a tweeté cette semaine que « l’aide est en route », a applaudi Noem sur Twitter avec son propre message: un gif de Ronald Reagan et sa célèbre citation, « Je suis du gouvernement, et je suis là pour aider » – ce qu’il a décrit en 1986 comme « les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise. » L’utilisation par Noem de ses mots pour se moquer de Biden pendant que ses citoyens meurent reflète l’influence caustique de Trump sur le parti, pas sur celle de Gipper. Alors que les politiciens républicains s'alignent sur toutes les positions désastreuses et dérangées de Trump, du coronavirus aux conspirations électorales fantastiques, le culte de la responsabilité individuelle de Reagan a cédé la place à un culte de la personnalité centré sur un individu, peu importe que Trump n'ait jamais assumé la responsabilité de quoi que ce soit.