L’activité de la maladie EGPA s’est atténuée et la survie s’est améliorée grâce à Nucala à long terme : étude

L’utilisation à long terme de Nucala (mépolizumab) réduit l’activité de la maladie et le besoin de glucocorticoïdes standards, tout en améliorant la survie, chez les personnes atteintes de granulomatose éosinophile avec polyangéite (EGPA), le type le plus rare de vascularite associée aux ANCA (AAV).

Ce sont les résultats d’une étude réelle menée au Japon qui a comparé les résultats entre 37 patients EGPA traités par Nucala et 37 patients appariés n’ayant pas reçu le traitement.

« [Nucala] peut contrôler l’activité de la maladie et réduire les besoins [glucocorticoid] doses, améliorant potentiellement le pronostic à long terme chez les patients atteints de GEPA », ont écrit les chercheurs. Bien que les glucocorticoïdes soient un traitement anti-inflammatoire standard dans l’AAV, leur utilisation à long terme à forte dose est associée à de graves effets secondaires.

L’étude, « Efficacité à long terme du mépolizumab chez les patients atteints de granulomatose éosinophile avec polyangéite : analyse d’appariement du score de propension dans l’étude de cohorte multicentrique REVEAL », a été publié dans Frontières de l’immunologie.

L’EGPA est le type le plus rare d’AAV, un groupe de maladies auto-immunes dans lesquelles le système immunitaire attaque par erreur les petits vaisseaux sanguins dans tout le corps, provoquant une inflammation qui endommage les tissus et les organes et entraîne un large éventail de symptômes. Dans l’EGPA, des niveaux élevés d’un type de cellule immunitaire appelée éosinophiles dans le sang et les tissus entraînent la formation de granulomes ou d’amas de cellules immunitaires. Les symptômes affectent principalement la fonction pulmonaire et gastro-intestinale, de nombreuses personnes présentant des symptômes semblables à ceux de l’asthme avant d’être diagnostiquées.

GlaxoSmithKlineNucala de est approuvé comme traitement d’appoint pour certains patients EGPA dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis et Union européenne. La thérapie réduit les niveaux d’éosinophiles en bloquant l’IL-5, une petite molécule impliquée dans leur croissance, leur maturation et leur survie, ainsi que dans le mouvement des cellules dans tout le corps. Les approbations étaient basées sur les données de l’organisme international Essai clinique de phase 3 MIRRA (NCT02020889) qui comprenait 136 adultes atteints d’EGPA récidivante ou résistante au traitement.

Lorsque les patients recevaient des injections de Nucala sous la peau pendant un an ainsi qu’un traitement standard par AAV – glucocorticoïdes avec ou sans immunosuppresseurs – ils étaient plus susceptibles d’obtenir une rémission de la maladie et de rester en rémission par rapport à ceux ayant reçu un placebo.

Les caractéristiques cliniques des participants à MIRRA différaient de celles des patients dans des contextes cliniques réels, et ceux présentant des manifestations mettant en jeu un organe ou mettant leur vie en danger ont été exclus de l’essai, ce qui rendait « un besoin urgent d’évaluer l’efficacité du traitement. [Nucala] dans des contextes cliniques réels », ont écrit les chercheurs.

Résultats concrets avec Nucala

Des chercheurs japonais ont comparé les résultats réels entre 37 patients EGPA traités avec Nucala et 37 patients appariés pour plusieurs caractéristiques démographiques et cliniques, mais n’ayant pas reçu le traitement. Tous faisaient partie du registre des patients atteints de vascularite pour établir les preuves du monde réel (REVEAL), une étude observationnelle de personnes atteintes de vascularite ou d’inflammation des vaisseaux sanguins dans une région spécifique du Japon.

Dans les deux groupes, 32 patients avaient récemment reçu un diagnostic d’EGPA, tandis que cinq présentaient une maladie récurrente.

L’âge médian des patients était de 60 ans, la moitié étaient des femmes et vivaient avec la maladie depuis une durée médiane de 84 mois, soit environ sept ans. Plus d’un tiers (38 %) ont été testés positifs aux ANCA, les anticorps autoréactifs qui causent la plupart des cas d’AAV mais qui sont moins fréquemment détectés dans la GEPA.

Nucala a été administré à la dose de 300 mg, une fois toutes les quatre semaines. La durée médiane entre l’administration de Nucala et la dernière observation était de 26 mois, soit environ deux ans. Selon les résultats, le score médian d’activité de vascularite de Birmingham (BVAS), une mesure de l’activité de la maladie, lors de la dernière observation était de 0 pour les groupes traités et non traités par Nucala.

Cependant, un plus grand nombre de patients non traités présentaient un BVAS plus élevé lors de la dernière observation par rapport aux patients traités par Nucala, ce qui se traduisait par un BVAS significativement plus élevé dans le groupe non-Nucala.

« Ces données suggèrent que [Nucala] peut contrôler efficacement l’activité de la maladie même lorsqu’elle est introduite plusieurs années après le diagnostic », ont écrit les chercheurs.

Lors de la dernière observation, Nucala était également associé à une dose de glucocorticoïdes significativement plus faible (médiane, 4 contre 5 mg/jour) et à une proportion significativement plus élevée de patients ayant atteint une dose quotidienne de glucocorticoïdes allant jusqu’à 4 mg (51,4 % contre 24,2 mg/jour). %). Néanmoins, la proportion de patients libérés des glucocorticoïdes était comparable entre le groupe Nucala (10,8 %) et le groupe non traité (9,1 %).

Les modèles statistiques ajustés en fonction des facteurs d’influence potentiels ont montré que le traitement par Nucala était significativement associé à une probabilité plus élevée d’atteindre une dose quotidienne de glucocorticoïdes de 4 mg ou moins. Cependant, le fait de souffrir d’asthme au début de la maladie était significativement lié à une moindre chance d’obtenir des doses aussi faibles.

Bien que l’essai MIRRA ait montré que Nucala réduisait les rechutes dans un sous-ensemble de patients EGPA, aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes en ce qui concerne les rechutes. Cela peut être dû au taux plus élevé de positivité aux ANCA dans l’étude réelle par rapport à l’étude MIRRA (38 % contre 19 %), ce qui pourrait « avoir rendu plus difficile la suppression des rechutes avec [Nucala]», ont écrit les chercheurs.

Une proportion significativement plus élevée de patients ayant reçu Nucala étaient en vie à cinq ans par rapport à ceux n’ayant pas reçu le traitement (100 % contre 81,3 %). La supériorité de Nucala en termes de survie a été observée quels que soient l’âge, l’année d’apparition de la maladie ou les mesures d’activité de la maladie.