L’activité de concerts de Live Nation aux États-Unis est désormais «entièrement ouverte» après la pause de Covid: PDG

Le PDG de Live Nation Entertainment, Michael Rapino, a déclaré jeudi à CNBC que son activité de concerts aux États-Unis était « entièrement ouverte » maintenant, car elle ramène sa programmation estivale bien remplie après plus d’un an de perturbations liées à la pandémie.

Cela survient alors que les responsables de la santé publique sont de plus en plus préoccupés par la variante delta Covid hautement transmissible et exhortent les gens à se faire vacciner pour se défendre.

« Nous sommes très enthousiasmés par le marché américain. Vous savez, 70 % de notre activité se fera aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces deux marchés semblent sur la bonne voie », a déclaré Rapino sur « Power Lunch ».

« En Amérique, nous sommes complètement ouverts à ce stade », a ajouté Rapino, qui a rejoint Julia Boorstin de CNBC de Sun Valley, Idaho, où les PDG des technologies et des médias sont revenus pour une conférence annuelle influente après que l’événement de l’année dernière a été suspendu en raison de Covid.

Live Nation, le propriétaire de Ticketmaster, organise 30 visites d’amphithéâtres à l’échelle nationale à pleine capacité à partir de cette semaine, a déclaré Rapino. Plus tard en juillet, il organise le festival Rolling Loud à Miami, qui devrait attirer environ 200 000 personnes. Il y aura 10 à 15 festivals de musique cet été, a-t-il déclaré.

Rapino s’attend à ce que le marché européen de Live Nation rouvre plus tard cet été et à l’automne. L’Asie ne reprendra ses activités que l’année prochaine en raison d’un retard des vaccinations contre le Covid.

Live Nation ne rassemblera pas de spectacles pour compenser l’arriéré de performances d’artistes créé par la pandémie, a déclaré Rapino. En 2022 et 2023, a-t-il déclaré, les artistes ne se produiront pas « à moins d’avoir les week-ends, les bonnes villes et les bons marchés ».

« Nous allons nous assurer que nous ne donnons pas les quatre spectacles en une semaine et vous devez en choisir un », a déclaré le PDG. « Nous allons les répartir sur quelques années et sur quelques marchés. Nous considérons donc la demande refoulée comme beaucoup de disponibilité, mais nous allons également nous assurer que le consommateur a le temps de l’acheter. »

Alors que la « magie » pré-pandémique d’assister à des spectacles en direct est revenue, a déclaré Rapino, un aspect de l’expérience en personne remaniée qui change dans les sites Live Nation est le paiement.

« Nous avons utilisé Covid pour faire beaucoup de programmes de reconstruction d’infrastructure, des produits autour de Ticketmaster, mais le sans contact était un gros morceau que nous avons accéléré », a déclaré Rapino, qui dirige Live Nation depuis 2005. « Vous irez maintenant sur des sites et vous allez être en mesure d’entrer dans ce lieu, d’acheter votre billet, d’acheter cette bière, d’acheter ce T-shirt sans contact via votre application via le Web. »

Pendant la pandémie, Live Nation a également a acquis une participation majoritaire dans Veeps. Fondé par deux membres du groupe de rock Good Charlotte, Veeps facilite des émissions en direct payantes, qui ont explosé en popularité alors que les artistes cherchaient des moyens de se connecter avec les fans à l’ère de la distanciation sociale.

Rapino a déclaré qu’il s’attend à ce que les concerts virtuels ne soient en grande partie qu’un « produit complémentaire » pour les fans qui ne peuvent pas assister au spectacle en direct en personne.

Les actions de Live Nation ont clôturé en baisse de 1,8% jeudi, ce qui a été une journée négative pour Wall Street dans l’ensemble alors que les inquiétudes des investisseurs concernant la reprise économique pandémique pesaient. L’action de Live Nation reste en hausse de 11,7% depuis le début de l’année.