L’activité COVID-19 est « élevée » selon le médecin en chef

L’activité de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick est « élevée » et ce, « depuis un certain temps », selon le médecin hygiéniste en chef par intérim, le Dr Yves Léger, les dernières données montrant une augmentation des cas, des hospitalisations et des décès.

« Le taux d’intérêt est certainement élevé. Je ne dis pas qu’il continue d’augmenter, mais il est certainement élevé à ce stade-ci. Et c’est également le cas depuis un certain temps », a récemment déclaré Léger à Brunswick News.

C’est la même situation dans « plusieurs autres provinces », a-t-il dit.

Interrogé sur les enseignements tirés de l’hiver qui vient de se terminer dans l’hémisphère sud, Léger a déclaré qu’il n’y avait pas « beaucoup de surprises », qu’il s’agissait « dans l’ensemble d’une saison typique de virus respiratoires » et que « différentes souches de COVID circulent dans l’hémisphère sud ».

Mais après avoir déclaré que son équipe se concentrait principalement sur l’Australie – un pays qui n’a pas publié de données sur le COVID depuis environ un an – on a demandé à Léger comment il était possible d’obtenir des informations.

La COVID, a-t-il déclaré, « est celle où il est le plus difficile de tirer des enseignements ».

« Nous espérons que (la COVID) finira par entrer dans ce que nous appelons un modèle saisonnier, comme celui que nous observons avec la grippe et d’autres virus, où à la fin de l’automne et au début de l’hiver, nous voyons cette activité augmenter – nous savons plus ou moins exactement quand cela va se produire et combien de temps cela va durer. »

Mais cela ne s’est pas produit au Nouveau-Brunswick cet été, a-t-il déclaré.

« La COVID n’est pas encore tout à fait là. Je pense que c’est le cas actuellement, où nous avons constaté une augmentation de l’activité pendant les mois d’été. Nous ne constatons généralement pas cela pour d’autres virus. Nous l’avons vu l’année dernière avec la COVID, donc nous ne sommes pas vraiment dans une situation différente de celle d’avant. Encore une fois, il est difficile d’entrevoir des tendances dans d’autres régions lorsque ce virus spécifique n’est pas encore entré dans ce schéma saisonnier. »