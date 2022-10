L’activité commerciale ralentit en raison de la flambée des coûts de l’énergie

Melanie Debono, économiste senior Europe chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré que les dernières données “indiquent une récession allemande, car le choc énergétique frappe de plus en plus l’économie réelle”.

La Banque centrale européenne a déclaré en septembre que le bloc des 19 membres devrait croître de 3,1 % cette année et de 0,9 % en 2023. La banque centrale a également prévoir l’inflation à 8,1 % cette année et à 2,3 % en 2024.

Les entreprises ont été sous pression en raison de la hausse de l’inflation, notamment en raison des coûts de l’énergie et des pressions salariales.

L’activité commerciale européenne a de nouveau été touchée au mois d’octobre, enregistrant la perte de production la plus importante depuis avril 2013, hors fermetures pandémiques.

La euro a perdu du terrain face au dollar américain et à la livre sterling lors des transactions du matin à Londres, s’échangeant respectivement à 0,982 $ et 0,868 £, et suivant les dernières données PMI.

L’euro a été sous pression au milieu d’une Réserve fédérale belliciste et de la crise énergétique à laquelle est confrontée la zone euro à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.