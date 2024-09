L’activité cérébrale peut aider à prédire le risque de dépression post-partum

Résumé: De nouvelles recherches suggèrent qu’une activité accrue de l’amygdale cérébrale pendant la grossesse pourrait indiquer un risque plus élevé de dépression post-partum. Une étude comparant des femmes enceintes et non enceintes a révélé que celles dont l’amygdale était plus active avaient plus de difficultés à réguler leurs émotions et présentaient davantage de symptômes de dépression.

Cette découverte pourrait conduire à une identification précoce et à un entraînement ciblé à la régulation émotionnelle pour les mères à risque. Bien que préliminaires, ces résultats offrent un potentiel pour de nouvelles stratégies de prévention de la dépression post-partum.

Faits essentiels:

Une activité élevée de l’amygdale chez les femmes enceintes est liée aux symptômes de la dépression.

Les femmes enceintes peuvent avoir plus de mal à réguler consciemment leurs émotions négatives.

Les futurs traitements pourraient se concentrer sur l’entraînement à la régulation des émotions pendant la grossesse.

Source: Collège Européen de Neuropsychopharmacologie

Environ 80 % des femmes souffrent du « baby blues » après la naissance de leur enfant. Il s’agit généralement d’une brève période de déprime qui disparaît en quelques jours. Mais environ 1 femme sur 7 développe une dépression post-partum, une dépression plus grave qui peut affecter le lien entre la mère et son bébé et avoir des conséquences à long terme. Ces femmes semblent incapables de contrôler les émotions négatives qui peuvent suivre l’accouchement.

Un groupe de chercheurs européens a découvert que chez les femmes enceintes en bonne santé, l’activité dans une zone spécifique du cerveau est liée à la régulation des émotions négatives et à la tendance aux symptômes de la dépression.

La FDA a récemment approuvé le premier traitement contre la dépression post-partum. Crédit : Neuroscience News

Les chercheurs espèrent que les tests portant sur cette activité, ainsi que sur la façon dont les émotions sont régulées, indiqueront quelles femmes sont à risque de dépression post-partum.

Lors de la présentation des travaux au congrès de l’ECNP à Milan, la présentatrice Mme Franziska Weinmar (Université de Tübingen, Allemagne) a déclaré :

« Il s’agit de l’un des premiers essais visant à comparer l’activité cérébrale des femmes enceintes et non enceintes. La capacité à réguler les émotions est essentielle à la santé mentale, et cette interaction a été notre point de départ ».

Les chercheurs ont pris 15 femmes enceintes en bonne santé, présentant des taux d’œstrogènes très élevés (en raison de la grossesse). Les femmes enceintes étaient enceintes entre 5 et 6 mois de leur première grossesse. Ces femmes ont été comparées à 32 femmes non enceintes, dont les taux d’œstrogènes fluctuaient naturellement, comme cela se produit pendant le cycle menstruel.

Chaque femme a été placée dans un scanner IRM et on lui a montré des images dérangeantes. On leur a ensuite demandé de réguler leur état émotionnel en utilisant la réévaluation cognitive, une technique par laquelle la personne cherche à modifier son état émotionnel en changeant ses pensées et en essayant de réinterpréter la situation.

Franziska Weinmar a ajouté :

« Nous avons interrogé toutes les femmes participant à l’étude sur la manière dont elles géraient les émotions négatives et avons constaté que les femmes enceintes de notre étude ont déclaré qu’elles essayaient rarement de changer leur perspective émotionnelle en utilisant la réévaluation cognitive, contrairement aux femmes non enceintes.

« Cependant, lorsqu’on leur a demandé de réguler leurs émotions pendant une IRM, elles ont réussi à gérer leur état émotionnel tout aussi bien que les femmes non enceintes.

« Les femmes enceintes et non enceintes sont tout aussi capables de gérer leurs émotions en essayant délibérément de réinterpréter une situation, mais pour les femmes enceintes, il semble plus difficile de franchir cette étape vers le contrôle conscient de ces émotions négatives, même si elles peuvent les gérer d’autres manières.

« Nous avons constaté que lors des examens IRM, les femmes enceintes qui montraient une plus grande activité dans l’amygdale pour réguler leurs émotions parvenaient moins bien à contrôler leurs émotions. De plus, les femmes enceintes présentant cette plus grande activité dans l’amygdale rapportaient davantage de symptômes de dépression ».

Franziska Weinmar a poursuivi : « Nous devons être prudents dans l’interprétation de ces données : il s’agit d’un petit échantillon et nous sommes les premiers à entreprendre ce travail.

« Cependant, si des études plus vastes confirment une activité plus élevée de l’amygdale chez les femmes à risque de dépression post-partum, nous pourrions évaluer et cibler spécifiquement ces femmes pendant cette phase vulnérable, par exemple en les entraînant à réguler leurs émotions. Cela pourrait être une approche pour faire face au baby blues. »

Commentant, le Dr Susana Carmona (Hôpital Gregorio Marañón, Madrid) a déclaré

« Des études comme celle-ci sont essentielles pour comprendre l’un des processus physiologiques les plus extrêmes qu’un être humain puisse vivre : la gestation. Il est étonnant de constater à quel point nous en savons encore peu. Récemment, la FDA a approuvé le premier traitement contre la dépression post-partum.

« Cependant, nous avons encore un long chemin à parcourir pour caractériser ce qui se passe dans le cerveau pendant la grossesse, identifier les biomarqueurs qui peuvent indiquer le risque de développer des troubles mentaux périnatals et concevoir des stratégies pour prévenir la souffrance de la mère et de l’enfant pendant la période délicate et critique du péripartum ».

Il s’agit d’un commentaire indépendant, le Dr Carmona n’a pas participé à ce travail.

À propos de cette actualité sur la dépression post-partum et la recherche en neurosciences

Auteur: Tom Parkhill

Source: Collège Européen de Neuropsychopharmacologie

Contact: Tom Parkhill – Collège européen de neuropsychopharmacologie

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats seront présentés au 37e Congrès de l’ECNP