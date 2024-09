L’activité cérébrale liée à l’envie de fumer varie rapidement

Résumé: Des chercheurs ont mis au point une méthode dynamique permettant de suivre les changements rapides de l’activité cérébrale, notamment ceux liés à l’envie de fumer. Contrairement à la neuroimagerie traditionnelle, qui ne capture qu’un instantané de l’activité cérébrale, cette approche fournit une vue en temps réel de la façon dont l’envie de fumer fluctue.

L’étude a révélé que les personnes qui ressentent de fortes envies passent plus de temps dans des états cérébraux qui amplifient l’envie, tout en ne parvenant pas à mobiliser les réseaux cérébraux qui réduisent l’envie. Ces résultats pourraient améliorer la compréhension des troubles neurologiques comme la dépendance et souligner l’importance de l’engagement des réseaux cérébraux au fil du temps.

Faits essentiels :

Les individus ayant de fortes envies restaient plus longtemps dans les réseaux cérébraux liés à l’envie.

Un manque d’engagement dans les régions du cerveau liées à une diminution du désir a été observé.

L’étude révèle des changements rapides dans l’activité cérébrale, aidant à comprendre des troubles comme la dépendance.

Source: Université de Yale

La communication entre les régions du cerveau est en constante évolution, mais les technologies de neuroimagerie utilisées pour analyser ces interactions ne fournissent généralement qu’un instantané représentant plusieurs minutes de changements dans l’activité cérébrale, obscurcissant les changements d’instant en instant.

En utilisant une approche plus dynamique, les chercheurs de Yale ont pu observer des changements rapides dans l’activité cérébrale, particulièrement liés à l’expérience du besoin.

Selon les chercheurs, la réduction de l’engagement du réseau des envies négatives pourrait être particulièrement importante. Crédit : Neuroscience News

Cette vision plus nuancée, affirment les chercheurs, permet de mieux comprendre comment l’activité cérébrale évolue au fil du temps et comment elle peut mal tourner dans les troubles neurologiques.

Les résultats ont été récemment publiés dans la revue Psychiatrie moléculaire.

Des recherches antérieures ont montré que l’activité entre les régions du cerveau peut, entre autres, prédire l’intensité de « l’envie » d’une personne, ou son fort désir pour quelque chose comme de la nourriture ou de l’alcool.

« Mais en plus d’identifier les régions cérébrales impliquées dans l’envie, je pense que la façon dont les gens engagent ces réseaux de régions cérébrales au fil du temps a également des implications », a déclaré Jean Ye, auteur principal de l’étude et doctorante à la Yale School of Medicine (YSM). « Dans cette étude, nous voulions déterminer si les personnes qui ressentent une envie plus forte s’engagent et restent dans certains réseaux cérébraux plus que les personnes qui en ressentent moins. »

Ye travaille dans les laboratoires d’Elizabeth Goldfarb, professeur adjoint de psychiatrie, et de Dustin Scheinost, professeur associé de radiologie et d’imagerie biomédicale, tous deux de YSM et co-auteurs principaux de l’étude.

Pour l’étude, 425 participants — comprenant des individus en bonne santé et des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool, de troubles liés à la consommation de cocaïne, d’exposition prénatale à la cocaïne ou d’obésité — ont subi une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) tout en visionnant soit des images neutres (comme des paysages) soit des descriptions de situations relaxantes (assis dans un parc ou en train de lire un livre, par exemple).

Durant ces périodes, on a également demandé aux participants d’évaluer leur niveau d’envie d’alcool, de cocaïne ou de nourriture sur une échelle allant de l’absence totale d’envie à une envie très forte.

Ensuite, pour évaluer l’activité cérébrale liée spécifiquement à l’envie, les chercheurs ont combiné deux méthodes. Tout d’abord, ils ont utilisé une partie des images IRMf – ainsi que les scores d’envie des participants – pour former un modèle d’apprentissage automatique qui a identifié les réseaux d’activité cérébrale liés à l’envie.

Le modèle a trouvé deux réseaux : l’un dans lequel une connectivité plus forte entre les régions du cerveau prédisait une envie plus forte (réseau d’envie positive) et un autre dans lequel une connectivité plus forte prédisait une envie plus faible (réseau d’envie négative).

Les chercheurs ont ensuite appliqué une technique permettant de détecter des changements rapides d’activité entre des paires de régions cérébrales.

« Nous avons constaté que les personnes qui ressentaient une envie plus forte passaient plus de temps dans l’état de réseau qui est plus positivement associé à l’envie. Elles semblaient faire preuve d’un engagement « collant » et persistant dans cet état de réseau positif », a déclaré Ye. « En même temps, elles ne s’attardaient pas autant ou ne s’engageaient pas autant dans l’état de réseau négatif de l’envie. »

Selon les chercheurs, la réduction de l’engagement du réseau des envies négatives pourrait être particulièrement importante. Ce réseau comprend des régions cérébrales impliquées dans le traitement sensoriel et l’initiation du mouvement.

Des études antérieures ont montré que la communication entre ces régions était associée à une diminution de l’impulsivité et de la consommation de cocaïne. Le recrutement du réseau du besoin négatif peut donc conduire à une meilleure autorégulation et à une inhibition des comportements basés sur les habitudes liées à la consommation de substances.

Selon Ye, la combinaison entre le fait de rester « bloqué » dans l’activité cérébrale liée à une forte envie et l’incapacité à exploiter l’activité liée à une sensation d’envie plus faible suggère un déséquilibre entre la stabilité et la flexibilité cognitives. Et cela pourrait indiquer une altération du contrôle cognitif, qui est étroitement liée à la consommation de substances.

Selon Ye, l’autre point à retenir est que la manière dont on s’engage dans ces types de réseaux au fil du temps joue un rôle clé dans l’expérience et le comportement. Et cela est probablement vrai pour d’autres états tels que le stress, sur lequel les chercheurs s’intéressent actuellement, ou la rumination, le fait de s’attarder sur des pensées ou des sentiments négatifs.

« Par exemple, nous aimerions savoir si les personnes à risque de dépression ou diagnostiquées comme telles s’engagent davantage dans les réseaux cérébraux de rumination et restent engagées plus longtemps que celles qui ne souffrent pas de dépression », a déclaré Ye.

« C’est le genre de questions que nous pouvons poser avec cette approche. »

À propos de cette actualité sur la recherche en neurosciences et sur les envies

Auteur: Mallory Locklear

Source: Université de Yale

Contact: Mallory Locklear – Yale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

«La dynamique de l’état du réseau sous-tend le besoin basal dans une population transdiagnostique » par Jean Ye et al. Psychiatrie moléculaire

Abstrait

La dynamique de l’état du réseau sous-tend le besoin basal dans une population transdiagnostique

Les nouvelles méthodes d’IRMf quantifiant la dynamique cérébrale offrent l’opportunité de saisir comment les fluctuations des réponses cérébrales donnent lieu à des variations individuelles dans les états affectifs et de motivation.

Bien que l’expérience et la régulation des états affectifs affectent la psychopathologie, leurs réponses cérébrales sous-jacentes variables dans le temps restent floues.

Ici, nous présentons un nouveau cadre pour identifier les états de réseau correspondant à une expérience affective et examinons comment l’engagement dynamique de ces états de réseau contribue à cette expérience.

Nous appliquons ce cadre pour étudier la dynamique de l’état du réseau sous-jacent au désir basal, une expérience affective aux implications cliniques importantes.

Dans un échantillon transdiagnostique de témoins sains et d’individus diagnostiqués ou à risque de troubles liés au besoin (total N= 252), nous avons utilisé la modélisation prédictive basée sur le connectome (CPM) pour identifier les réseaux cérébraux prédictifs du besoin basal.

Une approche de séries chronologiques centrée sur les bords a été utilisée pour quantifier l’engagement instantané des sous-réseaux de désir positif et de désir négatif lors d’exécutions d’analyse indépendantes.

Nous avons constaté que les marqueurs dynamiques de l’engagement dans le réseau, à savoir une plus grande persistance dans un état de réseau positif en termes de désir et une moindre persistance dans un état de réseau négatif en termes de désir, caractérisaient les individus ayant un désir plus élevé.

Nous avons reproduit ces derniers résultats dans un ensemble de données distinct, incorporant des participants distincts (N= 173) et des stimuli expérimentaux.

Les associations entre le besoin basal et la dynamique de l’état du réseau ont été systématiquement observées même lorsque des réseaux prédictifs du besoin ont été définis dans l’ensemble de données de réplication.

Ces résultats solides suggèrent que la dynamique de l’état du réseau sous-tend les différences individuelles dans le désir basal.

Notre cadre présente également une nouvelle voie pour explorer comment l’engagement instantané d’états de réseau significatifs sur le plan comportemental soutient nos expériences affectives.