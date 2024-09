L’activité cérébrale « collante » est liée à des sentiments de désir plus forts

Ensembles de données et schéma d’analyse. Crédit : Psychiatrie moléculaire (2024). DOI : 10.1038/s41380-024-02708-0



La communication entre les régions du cerveau est en constante évolution, mais les technologies de neuroimagerie utilisées pour analyser ces interactions ne fournissent généralement qu’un instantané représentant plusieurs minutes de changements dans l’activité cérébrale, occultant les changements instantanés. En utilisant une approche plus dynamique, les chercheurs de Yale ont pu observer des changements rapides dans l’activité cérébrale, notamment liés à l’expérience du besoin impérieux de consommer.

Cette vision plus nuancée, affirment les chercheurs, permet de mieux comprendre comment l’activité cérébrale évolue au fil du temps et comment elle peut mal tourner dans les troubles neurologiques.

Les résultats ont été récemment publié dans le journal Psychiatrie moléculaire.

Des recherches antérieures ont montré que l’activité entre les régions du cerveau peut, entre autres, prédire l’intensité de « l’envie » d’une personne, ou son fort désir pour quelque chose comme de la nourriture ou de l’alcool.

« Mais en plus d’identifier les régions du cerveau impliquées dans l’envie, je pense que la façon dont les gens engagent ces réseaux de régions du cerveau au fil du temps a également des implications », a déclaré Jean Ye, auteur principal de l’étude et doctorant à la Yale School of Medicine (YSM).

« Dans cette étude, nous voulions déterminer si les personnes qui ressentent une envie plus forte s’engagent et restent dans certains réseaux cérébraux plus que les personnes ayant une envie moins forte. »

Ye travaille dans les laboratoires d’Elizabeth Goldfarb, professeur adjoint de psychiatrie, et de Dustin Scheinost, professeur associé de radiologie et d’imagerie biomédicale, tous deux de YSM et co-auteurs principaux de l’étude.

Pour l’étude, 425 participants – dont des individus en bonne santé et des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool, de troubles liés à la consommation de cocaïne, d’exposition prénatale à la cocaïne ou d’obésité – ont subi une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) tout en regardant soit des images neutres (comme des paysages) soit des descriptions de situations relaxantes (assis dans un parc ou en train de lire un livre, par exemple).

Durant ces périodes, on a également demandé aux participants d’évaluer leur niveau d’envie d’alcool, de cocaïne ou de nourriture sur une échelle allant de l’absence totale d’envie à une envie très forte.

Ensuite, pour évaluer l’activité cérébrale liée spécifiquement à l’envie de fumer, les chercheurs ont combiné deux méthodes. Tout d’abord, ils ont utilisé une partie des images IRMf – ainsi que les scores d’envie de fumer des participants – pour former un modèle d’apprentissage automatique qui a identifié les réseaux d’activité cérébrale liés à l’envie de fumer.

Le modèle a trouvé deux réseaux : l’un dans lequel une connectivité plus forte entre les régions du cerveau prédisait une envie plus forte (réseau d’envie positive) et un autre dans lequel une connectivité plus forte prédisait une envie plus faible (réseau d’envie négative).

Les chercheurs ont ensuite appliqué une technique permettant de détecter des changements rapides d’activité entre des paires de régions cérébrales.

« Nous avons constaté que les personnes qui ressentaient un besoin plus fort passaient plus de temps dans l’état de réseau qui est plus positivement associé au besoin. Elles semblaient faire preuve d’un engagement « collant » et persistant dans cet état de réseau positif », a déclaré Ye. « En même temps, elles ne s’attardaient pas autant ou ne s’engageaient pas autant dans l’état de réseau de besoin négatif. »

Selon les chercheurs, la réduction de l’engagement du réseau des envies négatives pourrait être particulièrement importante. Ce réseau comprend des régions cérébrales impliquées dans le traitement sensoriel et l’initiation du mouvement.

Des études antérieures ont montré que la communication entre ces régions était associée à une diminution de l’impulsivité et de la consommation de cocaïne. Le recrutement du réseau du besoin négatif peut donc conduire à une meilleure autorégulation et à une inhibition des comportements basés sur les habitudes liées à la consommation de substances.

Selon Ye, la combinaison entre le fait de rester « bloqué » dans l’activité cérébrale liée à un fort besoin et l’incapacité à exploiter l’activité liée à un besoin plus faible suggère un déséquilibre entre la stabilité et la flexibilité cognitives. Et cela pourrait indiquer un contrôle cognitif altéré, qui est étroitement lié à la consommation de substances.

Selon Ye, l’autre point à retenir est que la manière dont on s’engage dans ces types de réseaux au fil du temps joue un rôle clé dans l’expérience et le comportement. Et cela est probablement vrai pour d’autres états tels que le stress, sur lequel les chercheurs s’intéressent actuellement, ou la rumination, le fait de s’attarder sur des pensées ou des sentiments négatifs.

« Nous aimerions par exemple savoir si les personnes à risque de dépression ou diagnostiquées comme telles s’engagent davantage dans les réseaux cérébraux de rumination et y restent plus longtemps que celles qui ne souffrent pas de dépression », a déclaré Ye. « C’est le genre de questions que nous pouvons poser grâce à cette approche. »

Plus d’informations :

Jean Ye et al, La dynamique de l’état du réseau sous-tend le désir basal dans une population transdiagnostique, Psychiatrie moléculaire (2024). DOI : 10.1038/s41380-024-02708-0

Fourni par l’Université Yale