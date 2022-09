Les emprunteurs américains les plus faibles commencent à manquer des paiements et à faire défaut sur leurs prêts, et cela se manifeste à un endroit surprenant : Goldman Sachs. Alors que des concurrents comme Bank of America bénéficient de taux de remboursement à des niveaux record ou proches, le taux de perte de Goldman sur les prêts sur cartes de crédit a atteint 2,93 % au deuxième trimestre. C’est le pire parmi les grands émetteurs de cartes américains et “bien au-dessus des prêteurs subprime”, selon une note du 6 septembre de JPMorgan. Le profil des clients des cartes de Goldman ressemble en fait à celui des émetteurs connus pour leurs offres subprime. Plus d’un quart des prêts sur carte de Goldman sont allés à des clients avec des scores FICO inférieurs à 660, selon dépôts. Cela pourrait exposer la banque à des pertes plus importantes si l’économie connaît un ralentissement, comme le prévoient de nombreux prévisionnistes. “Les gens perdent leur emploi et vous avez eu une inflation à son plus haut niveau en 40 ans ; cela aura un impact sur le cohorte subprime plus parce qu’ils vivent d’un chèque de paie à l’autre », Michel Taiano, directeur principal de Fitch Ratings, a déclaré dans une interview. “Avec Goldman, la question sera de savoir s’ils se sont développés trop rapidement dans une période de cycle tardif?” La dynamique intervient à un moment sensible pour le PDG David Solomon. Sous la pression d’améliorer le cours des actions de la banque, les opérations de consommation déficitaires de Goldman ont attiré titres et la colère de certains investisseurs et initiés. La banque d’investissement a commencé son incursion dans le crédit à la consommation en 2016 pour diversifier ses atouts traditionnels des activités de trading et de conseil de Wall Street. Mais le parcours a été cahoteux, marqué par une rotation des dirigeants et des départs de personnel, des délais de production non respectés, une confusion sur l’image de marque, une enquête réglementaire et des pertes croissantes.

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, se produit au club de nuit Schimanski à Brooklyn, New York. Trevor Hunnicut | Reuter

Solomon sera probablement confronté à des questions d’administrateurs sur le secteur de la consommation lors d’une réunion du conseil d’administration plus tard cette semaine, selon des personnes connaissant le sujet. Il y a une dissidence interne sur qui Solomon a choisi pour diriger les entreprises clés, et les initiés espèrent qu’il mettra en place des gestionnaires plus forts, ont déclaré les gens. Certains ont l’impression que Solomon, qui travaille au clair de lune en tant que DJ sur le circuit des festivals internationaux, a été trop extraverti, plaçant sa propre marque personnelle avant celle de la banque, ont déclaré les gens.

Un succès viral

L’activité de cartes de crédit de Goldman, ancrée par l’Apple Card depuis 2019, a sans doute été le plus grand succès de la société à ce jour en termes d’augmentation de l’échelle des prêts au détail. C’est le plus grand contributeur aux 14 millions de clients de la division et aux 16 milliards de dollars de soldes de prêts, un chiffre qui, selon Goldman, devrait presque doubler pour atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2024. Mais les pertes croissantes menacent de gâcher cette image. Les prêteurs considèrent les créances irrécouvrables comme des “radiations” après qu’un client n’a pas effectué ses paiements pendant six mois ; Le taux d’imputation net de 2,93 % de Goldman est le double du taux de 1,47 % du secteur des cartes de JPMorgan et supérieur à celui de 1,60 % de Bank of America, bien qu’il ne représente qu’une fraction de la taille de ces émetteurs. Les pertes de Goldman sont également supérieures à celles de Capital One, le plus grand acteur des subprimes parmi les grandes banques, qui avait un taux de radiation de 2,26 %. “S’il y a une chose dans laquelle Goldman est censé être bon, c’est sa gestion des risques”, a déclaré Jason Mikula, un ancien employé de Goldman qui est maintenant consultant pour l’industrie. “Alors, comment ont-ils des taux de charge comparables à un portefeuille subprime?”

Carte Apple

La principale raison est que les clients de Goldman sont avec la banque depuis moins de deux ans en moyenne, selon des personnes connaissant l’entreprise. Les taux d’imputation ont tendance à être les plus élevés au cours des premières années où un utilisateur possède une carte ; à mesure que le bassin de clients de Goldman vieillit et que les utilisateurs en difficulté abandonnent, ces pertes devraient se calmer, ont déclaré les gens. La banque s’appuie sur des fournisseurs de données tiers pour comparer les métriques avec des cartes similaires du même millésime et est à l’aise avec ses performances, ont déclaré les gens. D’autres banques ont également tendance à être plus agressives dans leur recherche de recouvrement de créances, ce qui améliore les chiffres nets de radiation des concurrents, ont déclaré les sources. Mais un autre facteur est que le plus gros produit de crédit de Goldman, la carte Apple, s’adresse à une large partie du pays, y compris ceux dont les cotes de crédit sont inférieures. Au début de son déploiement, certains les utilisateurs ont été stupéfaits d’apprendre qu’ils avaient été approuvés pour la carte malgré des antécédents de crédit vérifiés. “Goldman doit jouer dans un spectre de crédit plus large que les autres banques, cela fait partie du problème”, a déclaré un ancien cadre de la banque basée à New York. “Ils n’ont pas encore d’offre directe au consommateur, et lorsque vous avez la carte Apple et la carte GM, vous regardez Americana.”

Distance de crachat

Après la crise financière de 2008 causée par des prêts indisciplinés, la plupart des banques se sont tournées vers les personnes aisées, et des concurrents tels que JPMorgan et Bank of America ont tendance à se concentrer sur les emprunteurs haut de gamme. L’exception parmi les grandes banques était Capital One, qui se concentre davantage sur les offres de subprime après achat l’activité cartes de HSBC aux États-Unis en 2011. Capital One indique que 30% de ses prêts étaient destinés à des clients dont les scores FICO étaient inférieurs à 660, une bande qui contient des utilisateurs quasi-prime et subprime. C’est à deux pas de la proportion de moins de 660 clients de Goldman, qui était de 28 % en juin. Pendant ce temps, JPMorgan a déclaré que 12% de ses prêts étaient accordés à des utilisateurs avec des scores inférieurs à 660, et Bank of America a déclaré que 3,7% des prêts étaient liés à des scores FICO inférieurs à 620. Après une période au cours de laquelle les emprunteurs renforcés par des chèques de relance pandémique ont remboursé leurs dettes comme jamais auparavant, ce sont les “nouveaux entrants” de l’industrie qui “montrent un affaiblissement beaucoup plus rapide” des mesures de crédit, a écrit la semaine dernière l’analyste de JPMorgan Vivek Juneja. “Le taux de change net des cartes de crédit de Goldman a fortement augmenté au cours des 3 derniers trimestres”, a-t-il écrit. Cela se produit “malgré le chômage qui reste très bas à 3,7% en août, similaire aux niveaux de 2019”.

Pertes de montage