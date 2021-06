L’activiste Underdog Engine No. 1 lance un ETF après la grande victoire d’Exxon

Engine No. 1, la firme activiste parvenue qui a proposé trois candidats au conseil d’administration d’Exxon, lance un fonds négocié en bourse dans le pari que l’activisme actionnarial occupera le devant de la scène dans les années à venir.

L’ETF Engine No. 1 Transform 500 se négociera sous le symbole VOTE et a reçu 100 millions de dollars d’engagements, a annoncé mardi la société. Le fonds passif investira dans 500 des plus grandes sociétés américaines et suivra l’indice Morningstar US Large Cap Select, dans le but d’aider à « susciter un changement positif pour les employés, les clients, les communautés et l’environnement ».

La société a déclaré qu’elle tiendra les entreprises responsables des questions environnementales, sociales et de gouvernance à travers les votes qu’elle émet, tout en travaillant également avec les entreprises pour renforcer les investissements réalisés dans les parties prenantes.

« Trop de stratégies d’investissement durable détournent l’exposition d’un investisseur des entreprises qui doivent changer plutôt que de travailler pour les changer », a déclaré le directeur général de Engine No. 1, Michael O’Leary, dans un communiqué. « Nous voyons une opportunité d’exploiter le pouvoir des investisseurs d’une nouvelle manière. »

Le moteur n°1 a pris de l’importance au cours des derniers mois après avoir mené une campagne contre Exxon, qui s’est finalement avérée fructueuse. La société a commencé à cibler le géant pétrolier en décembre 2020, affirmant qu’Exxon devait modifier ses opérations et réduire considérablement ses émissions afin d’assurer sa viabilité financière à long terme.

La société militante a nommé quatre administrateurs, dont deux qu’elle a obtenus lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Exxon en mai, qui a duré plusieurs heures et comprenait une pause surprise d’une heure entre les sessions.

Le vote sur un troisième candidat était trop proche pour être appelé à la fin de la réunion, mais a ensuite été confirmé en faveur du moteur n ° 1.

La campagne contre Exxon intervient au milieu d’une augmentation des investissements ESG, et en tant qu’investisseurs – en particulier les jeunes générations, y compris les millennials – souhaitent de plus en plus soutenir les entreprises dont la mission correspond à leurs valeurs.

« Il ne devrait pas y avoir de compromis entre l’impact positif et la performance financière », a déclaré Yasmin Dahya Bilger, responsable des ETF chez Engine No. 1. « VOTE sera une solution unique à ce problème de longue date, permettant aux investisseurs indiciels de capacité à générer de la valeur à long terme tout en agissant sur les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus critiques auxquels ces entreprises sont confrontées. »

Engine No. 1 a déclaré que le conseiller en investissement numérique Betterment intégrera le nouveau fonds dans ses stratégies d’investissement socialement responsable. Le ratio des frais annuels du fonds sera de 0,05 %.