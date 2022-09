L’activiste trans ‘Keffals’ célèbre après la mise hors ligne de Kiwi Farms

Clara Sorrenti, une militante trans qui a été forcée de fuir son domicile au Canada après que les utilisateurs d’un site Web rempli de haine l’aient ciblée, a réussi sa campagne pour que le site soit mis hors ligne, pour l’instant.

Sorrenti, mieux connue sous son nom d’utilisateur en ligne “Keffals”, est devenue la cible d’une campagne de harcèlement organisée sur Kiwi Farms, un forum en ligne notoire où les utilisateurs sont ouvertement transphobes, après avoir commencé à parler des droits trans sur Twitch, une plateforme de streaming vidéo en direct populaire avec les joueurs vidéo.

“Lorsque vous obtenez votre propre fil sur Kiwi Farms, cela signifie qu’il y a suffisamment de personnes intéressées à s’engager dans une campagne de harcèlement à long terme contre vous”, a déclaré Sorrenti à CNN dans une interview lundi, expliquant comment elle est devenue la cible des utilisateurs de Kiwi Farms. .

“La première chose qu’ils ont faite lorsque mon fil s’est ouvert a été de trouver la nécrologie de mon père décédé et de l’utiliser pour trouver sa page Facebook commémorative”, a-t-elle expliqué. “Ils ont pu trouver une photo de mon père sur le porche de la maison de mon enfance et à partir de là, utiliser Google Maps et déterminer où cela se trouvait.”

Ce qui a suivi a été des mois d’abus et de menaces, qui ont finalement conduit des policiers armés à se présenter au domicile de Sorrenti en Ontario après que des trolls ont appelé dans une fausse urgence, une tactique de harcèlement connue sous le nom de swatting qui a entraîné la mort de personnes.

Lorsque la pêche à la traîne et le harcèlement se sont poursuivis, et avec plus d’informations sur son emplacement à la disposition des trolls, elle a décidé de quitter le Canada et de rester avec un ami et collègue activiste trans à Belfast, en Irlande du Nord. Mais les trolls l’ont retrouvée ici aussi.

“Épuisé” par la course, Sorrenti a finalement décidé de lancer une campagne pour faire sortir Kiwi Farms d’Internet.

Ce que Sorrenti a fait et les questions qu’elle a soulevées pourraient bien être la prochaine frontière dans le débat sur ce que les grandes entreprises Internet devraient faire face aux campagnes de haine et de harcèlement en ligne organisées avec le soutien de leurs services.

Bien que l’accent ait été mis ces dernières années sur les sites de médias sociaux tels que Facebook et Twitter, d’autres sociétés de services Internet font également l’objet d’un examen minutieux.

Faire supprimer un site Web d’Internet n’est pas une tâche simple. Ce n’est certainement pas aussi facile, comme par exemple, de signaler un compte Twitter ou Facebook haineux, une situation dans laquelle une seule entreprise peut prendre une décision sur ce qu’elle autorise sur sa plateforme. Internet dans son ensemble est beaucoup plus libre et non réglementé.

Mais les sites Web ne deviennent pas ou ne restent pas en ligne par eux-mêmes – ils s’appuient sur des entreprises qui fournissent l’hébergement, la cybersécurité et d’autres services. Maintenant, disent des militants comme Sorrenti, il est temps que ces fournisseurs assument également la responsabilité des menaces haineuses et violentes en ligne.

L’une de ces entreprises, qui a joué un rôle important dans la discussion sur Kiwi Farms, est Cloudflare, une grande entreprise américaine.

Cloudflare propose une suite de services, mais dans le cas de Kiwi Farms, il ne s’agissait ni d’une plate-forme ni d’un hôte. Au lieu de cela, Kiwi Farms a utilisé les services de sécurité de Cloudflare pour se protéger des cyberattaques. Ces types de services sont essentiels pour maintenir un site Web en ligne. si Cloudflare bloque ses services sur un site, il peut essentiellement le mettre hors ligne, au moins jusqu’à ce que le site trouve un autre fournisseur.

En 2019, Cloudflare a retiré son soutien à 8chan, un autre forum rempli de haine, après avoir été lié à une fusillade à El Paso, au Texas, qui a tué 23 personnes. Cloudflare a également empêché le site Web néonazi The Daily Stormer d’utiliser ses services en 2017.

Mais Matthew Prince, le PDG de Cloudflare, a longtemps exprimé son inconfort quant au rôle potentiel que son entreprise pourrait jouer s’il décidait de ce qui peut et ne peut pas être en ligne. La position de Prince est fréquemment reprise par d’autres dans la Silicon Valley qui soutiennent que cela ne devrait pas leur appartenir de parler en ligne à la police.

Cloudflare a initialement indiqué la semaine dernière qu’il n’agirait pas contre Kiwi Farms, expliquant dans un article de blog ce qu’il considérait comme les conséquences involontaires de son retrait du support pour 8chan et The Daily Stormer.

Le message ne faisait pas directement référence à Kiwi Farms, mais Cloudflare a déclaré que ses décisions de cesser de fournir un soutien à 8chan en 2019 et au site Web néonazi The Daily Stormer en 2017 avaient eu des conséquences inattendues.

“Dans une réponse profondément troublante, après les deux licenciements, nous avons vu une augmentation spectaculaire des régimes autoritaires qui tentent de nous faire mettre fin aux services de sécurité des organisations de défense des droits de l’homme”, lit-on sur le blog.

Mais samedi, au milieu d’une vague d’attention médiatique sur Kiwi Farms à la suite d’un rapport de NBC sur le site, Cloudflare a changé sa position, décidant de cesser de fournir des services à Kiwi Farms, citant des “menaces imminentes pour la vie humaine”.

Après que Cloudflare ait retiré son support, Kiwi Farms était temporairement inaccessible mais a rapidement été de nouveau en ligne avec le soutien d’une société de services Internet russe, DDos-Guard. (DDos est un type de cyberattaque qui peut rendre les sites Web inaccessibles.)

Mais lundi, DDos-Guard a également bloqué Kiwi Farms.

DDos-Guard a publié une déclaration dans laquelle il expliquait : “Nous voulons souligner que l’accès à nos services est disponible pour tout client, même sans l’implication des gestionnaires. C’est ainsi que Kiwi Farms a activé le service de protection DDoS. Puis nous sommes revenus après le week-end et s’est retrouvé sous les projecteurs.”

“Nous ne modérons pas le contenu publié sur les sites des clients, car nous ne sommes pas Facebook et n’aspirons pas à le devenir”, a déclaré la société, mais a ajouté “il y a certaines choses que nous trouvons inacceptables en toutes circonstances”.

Alissa Starzak, responsable mondiale des politiques publiques de Cloudflare, a déclaré lundi à CNN qu’il fallait adopter une approche plus “holistique” pour lutter contre la haine en ligne.

“Nous avons vraiment besoin de solutions à long terme car la suppression des services de sécurité”, a-t-elle déclaré, “ne résout pas à long terme la menace de harcèlement en ligne ou l’escalade de la violence ou certainement pas les menaces de mort”.

“Je pense que je comprends d’où ils viennent”, a déclaré Sorrenti à propos de la réponse initiale de Cloudflare. “Ils ne veulent pas voir un avenir où les entreprises pourraient décider : ‘J’aime ce site. Il devrait être sur Internet. Je n’aime pas ce site. Il ne devrait pas’, mais je ne pense pas que ce soit le cas. une question de liberté d’expression.”

“Lorsqu’il arrive au point où un site Web est une menace pour la vie des gens, il doit absolument être retiré d’Internet”, a-t-elle ajouté.

Les actions de Cloudflare et DDos-Guard ont essentiellement mis Kiwi Farms hors ligne, du moins pour le moment.

Sorrenti sait que tous les trolls ne partiront pas simplement parce que le site est hors ligne, mais elle espère qu’il sera plus difficile pour eux de se mobiliser.

“En leur montrant que nous pouvons nous organiser contre ce type de harcèlement en ligne et réussir à le faire, cela aura un effet dissuasif”, a-t-elle déclaré.