L’activiste trans de Twitch à London, en Ontario, dit qu’elle est toujours harcelée alors que son nouvel emplacement a été mis en ligne

Une militante transgenre basée à London, en Ontario, et animatrice Twitch qui, selon la police, a été victime d’une attaque par écrasement plus tôt ce mois-ci, dit qu’elle est toujours harcelée après que des trolls sur Internet aient localisé son nouvel emplacement et lui aient envoyé une série de livraisons inattendues.

Clara Sorrenti, 28 ans, a temporairement déménagé dans un hôtel en raison de problèmes de sécurité à la suite de l’incident du 5 août.

Sorrenti a déclaré qu’elle avait tweeté une photo du chat de son fiancé sur un lit pour faire savoir à ses abonnés qu’elle était en sécurité, et tout d’un coup, elle a commencé à recevoir des livraisons de pizza envoyées dans sa chambre par cinq entreprises différentes sous son nom de naissance, qu’elle a légalement changé plus il y a plus d’une décennie.

“Je suis en fait assez inquiète pour ma sécurité”, a-t-elle déclaré. “J’ai dû me cacher pour m’assurer que personne ne sache où je suis parce que je ne veux pas qu’il m’arrive quelque chose de mal.”

Sorrenti pense que ses harceleurs ont croisé les draps de lit sur la photo avec tous les hôtels locaux jusqu’à ce qu’ils découvrent où elle séjournait, et ont publié les informations sur un site Web appelé KiwiFarms, un forum américain dédié au doxxing (recherche et publication d’informations privées généralement avec une intention malveillante), le harcèlement et le trolling de personnalités en ligne.

“Ils collectent des informations sur les personnes qu’ils ciblent, ils les doxent, leurs familles et toute personne qui leur est associée”, a déclaré Sorrenti, ajoutant que son appartement avait initialement été doxé via le même site Web, dans le but d’attirer l’attention de la police de Toronto.

Le site Web du forum se décrit comme “une communauté dédiée à discuter de personnes excentriques qui se ridiculisent volontairement”.

Sorrenti a reçu un e-mail d’un expéditeur inconnu qui tentait de l’avertir que son hôtel avait été doxxé. Elle admet qu’elle n’a pas trop pensé à la note, jusqu’à ce qu’elle commence à recevoir des confirmations de commande de pizza sur son e-mail.

La police de bonne foi

Sorrenti a déclaré avoir reçu un appel de la division des crimes haineux de la police de Londres le 14 août après qu’un employé de l’une des entreprises de pizza a reconnu son nom et l’a signalé à la police, qui enquête actuellement sur l’incident en tant que harcèlement criminel, a-t-elle déclaré.

“Bien que j’aie des doutes sur ce qui s’est passé [on Aug. 5]ils semblent faire un effort de bonne foi pour me protéger, et j’apprécie cela”, a déclaré Sorrenti.

La semaine dernière, le chef adjoint de la police de Londres, Trish Mcintyre, a déclaré à CBC Matin de Londres que son équipe a appris de l’incident et accélère les changements pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais.

Matin de Londres8:36Le chef adjoint de la police de Londres s’est adressé à l’arrestation par écrasement de la militante trans Clara Sorrenti Le chef adjoint de la police, Trish Mcintyre, se joint à London Morning pour répondre aux préoccupations concernant l’arrestation par écrasement et un système qui a échoué à Clara Sorrenti et aux officiers.

La police de Londres a refusé de commenter l’affaire, affirmant qu’il s’agissait d’une enquête ouverte et en cours, et a déclaré que toute infraction qui leur serait divulguée ferait l’objet d’une enquête approfondie.

Sorrenti a déclaré qu’elle ne savait pas comment la situation évoluerait, mais qu’elle sentait que les choses allaient s’aggraver car beaucoup de ses harceleurs vivaient à Londres. Elle prend les choses au jour le jour, dit-elle.

“Je ne sais pas comment je vais encore. Je veux vraiment vivre à nouveau une vie normale et je ne veux pas que les gens m’intimident de faire le travail que je fais”, a-t-elle déclaré.

“Beaucoup de gens m’ont remercié d’être présent en tant que personne trans. J’ai eu des dizaines de personnes qui m’ont dit qu’elles avaient fait leur coming out à cause de moi et quoi qu’il arrive, je ne pense pas que je reculerai un jour vers le bas.”