L’activiste Starboard entre au capital de Vertiv, et une opportunité d’augmenter ses marges est en vue

Entreprise: Vertiv conçoit, fabrique et entretient des technologies d’infrastructure numérique critiques et des services de cycle de vie pour les centres de données, les réseaux de communication et les environnements commerciaux et industriels. La société est devenue publique par le biais d’une fusion SPAC au premier trimestre 2020 avec GS Acquisition Holdings, une SPAC coparrainée par une filiale du groupe Goldman Sachs et David M. Cote, PDG de GSAH et ancien président exécutif du conseil d’administration et PDG. de Honeywell. Côté est actuellement président exécutif de Vertiv.

Commentaire d’activiste : Starboard est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience en aidant les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges. Starboard a effectué 107 dépôts 13D antérieurs et a un rendement moyen de 26,35 % contre 10,82 % pour le S&P 500 sur la même période. Seuls dix de ces dépôts 13D concernaient des entreprises du secteur industriel, mais dans ces dix 13D, Starboard a un rendement de 52,55 % contre 1,14 % pour le S&P 500 sur la même période.

Starboard considère Vertiv comme une grande entreprise dans une industrie solide avec des vents favorables séculaires – plus de données sont générées chaque jour, ce qui nécessite plus de centres de données. C’est aussi un peu à l’épreuve de la récession – les consommateurs ont encore besoin de refroidir leurs centres de données dans des environnements de récession. Vertiv est un leader du marché des équipements et des services de centres de données et occupe une position de leader sur le marché de l’énergie thermique et des services, qui sont essentiels pour les centres de données à forte intensité de calcul et à grande échelle.

Vertiv est un ensemble d’entreprises constituées par Emerson Power depuis de nombreuses années et rebaptisées Vertiv et vendu à Platinum Equity en 2016 pour 4 milliards de dollars. Platinum Equity avait un plan de 5 ans pour réparer l’entreprise et soit la rendre publique, soit la vendre à un acheteur stratégique. Cependant, pendant cette période, la SPAC-mania a frappé les marchés et Platinum Equity en a profité en la rendant publique via un SPAC au premier trimestre de 2020 pour une valeur d’entreprise de 5 milliards de dollars.

Après son introduction en bourse, Vertiv a fourni des résultats solides, ce qui a permis à la direction de continuer à se concentrer sur la croissance des revenus plutôt que sur les marges d’exploitation. Alors que l’inflation commençait à augmenter et que les coûts augmentaient, les pairs de la société ont augmenté les prix, mais Vertiv ne l’a pas fait. Cela a conduit la société à manquer drastiquement ses attentes en matière de bénéfices au quatrième trimestre 2021, faisant chuter le titre de près de 37 % en une journée. À ce moment-là, Platinum Equity avait vendu sa position de 36 % à 10,8 %. Peut-être que la meilleure chose à sortir de la transaction SPAC est que l’ancien président-directeur général de Honeywell, Dave Cote, a été nommé président exécutif de Vertiv, et il promettait désormais aux actionnaires une implication accrue et une surveillance complète des opérations de l’entreprise.

Côté a une réputation bien fondée en tant que grand opérateur qui se concentre sur l’efficacité opérationnelle et les marges plutôt que sur la croissance. Il a créé une valeur significative en tant que PDG de Honeywell où il a transformé les marges et est un opérateur éprouvé. Le PDG Rob Johnson s’était concentré sur la croissance plutôt que sur l’exécution opérationnelle, ce qui a conduit à une marge opérationnelle de 8% à 9% par rapport à des pairs comme Schneider Electric et Eaton Corp. à 20%. Le 3 octobre, Vertiv a annoncé que Johnson quitterait ses fonctions de PDG à compter du 31 décembre et serait remplacé par Giordano Albertazzi, qui occupe actuellement le poste de président, Amériques de la société. Il s’agit évidemment d’une décision d’un conseil d’administration présidé par Cote, et nous nous attendrions à ce qu’Albertazzi se concentre davantage sur l’efficacité opérationnelle comme Cote.

Il s’agit d’une situation typique pour Starboard : un PDG d’une société privée qui dirige une société publique comme une société privée, ce qui entraîne des marges d’exploitation sous-performantes. Dans un cas comme celui-ci, Starboard interviendrait historiquement, obtiendrait des sièges au conseil d’administration et aiderait à trouver le bon PDG pour se concentrer sur les opérations, l’entreprise soutenant et supervisant la direction au niveau du conseil d’administration. Mais beaucoup de choses ont déjà été faites ici : le PDG sous-performant a été démis de ses fonctions, un PDG plus axé sur les opérations a été nommé et il y a un président vedette à la barre – le type exact de président que Starboard espère historiquement nommer. . En conséquence, nous ne nous attendons pas à ce qu’il s’agisse d’un engagement conflictuel pour Starboard.

Starboard et Vertiv semblent être sur la même page. Cela dit, nous nous attendrions à ce que Starboard veuille un certain niveau de représentation au conseil d’administration pour superviser les améliorations de la marge, et si la direction connaît l’histoire de Starboard, elle devrait les accueillir au sein du conseil. Starboard travaillera probablement de manière constructive avec la direction pour combler l’écart de marge, soit en tant qu’actionnaire actif, soit en tant qu’administrateur invité au conseil d’administration. Si Vertiv ne lance pas d’invitation et que les marges d’exploitation ne semblent pas aller dans la bonne direction d’ici mars 2023 lorsque la fenêtre de nomination des administrateurs se fermera, nous pouvons voir Starboard faire des nominations, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela arrive.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.