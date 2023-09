L’activiste Starboard dispose de diverses stratégies pour créer de la valeur chez Bloomin’ Brands.

Entreprise: Marques Bloomin’ possède et exploite des restaurants décontractés, haut de gamme et gastronomiques aux États-Unis et à l’étranger. Son portefeuille de restaurants comprend l’Outback Steakhouse, le Carrabba’s Italian Grill, le Bonefish Grill et le Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar. Les ventes de l’entreprise sont réparties entre Outback (65 % des ventes), Carrabba’s (15 % des ventes) et Fleming’s et Bonefish (les 20 % restants des ventes).

Commentaire d’un activiste : Starboard est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience en aidant les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges. Starboard a déjà effectué 112 dépôts 13D et a un rendement moyen de 27,16 % contre 11,98 % pour le S&P 500 sur la même période. Parmi ces dépôts, 19 concernaient des sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire, où Starboard a un rendement moyen de 28,11 % contre 11,83 % pour le S&P 500 sur la même période. Cependant, deux de leurs engagements les plus réussis ces dernières années ont été chez Papa John’s International (rendement de 376,8 % contre 47,34 % pour le S&P 500) et Darden Restaurants (rendement de 63,3 % contre 13,6 % pour le S&P 500).

Tribord a pris une position de 9,6% dans BLMN à des fins d’investissement. Plus tôt ce mois-ci, Starboard a conclu un accord de conseil avec David C. George, un dirigeant de restaurant à la retraite qui a occupé divers postes chez Darden pendant près de 17 ans, en ce qui concerne l’investissement de l’entreprise dans BLMN. Starboard a indiqué qu’elle avait décidé de le retenir comme conseiller dans le cadre de cet investissement, à la suite de discussions avec lui et compte tenu de ses compétences uniques, de sa vaste expérience de l’industrie de la restauration et de ses connaissances approfondies de l’industrie de la restauration.

Bloomin’ Brands est l’une des plus grandes sociétés de restauration décontractée au monde et est sur le radar de Starboard depuis que l’entreprise a investi dans son concurrent direct Darden Restaurants. en 2013. À cette époque, Bloomin’ surperformait Darden et se négociait à un multiple de prime, mais les circonstances ont depuis changé avec Bloomin’ se négociant dans une fourchette de 5 à 6x le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Pendant ce temps, Darden et Texas Roadhouse se négocient à des multiples à deux chiffres.

Malgré ses grandes marques, Bloomin’ a perdu la confiance du marché et a pris du retard sur divers paramètres opérationnels, mais son principal problème est le retard des ventes dans les magasins comparables et les problèmes de génération de trafic en raison d’une sorte de crise d’identité dans la façon dont il gère les restaurants de l’Outback. Traditionnellement, Outback était un steakhouse familial, mais récemment, l’entreprise a tenté de se tourner vers un modèle de « bar et grill » avec des menus plus grands et des articles plus abordables – en essayant de plaire à tout le monde. Non seulement cela est beaucoup plus complexe sur le plan opérationnel, mais cela leur permet également de fonctionner à un prix inférieur et dans un espace de bar et de grill plus compétitif. Cela a fait fuir bon nombre de leurs clients d’origine de longue date, par rapport à LongHorn Steakhouse et Texas Roadhouse, qui sont restés fidèles à ce qu’ils sont.

La principale opportunité ici est d’améliorer les opérations, principalement au niveau supérieur, mais également en réduisant les coûts. Cela peut être accompli en grande partie en redonnant à l’Outback son ancienne gloire de steakhouse familial et en s’éloignant du modèle plus complexe et compétitif du « bar et grill ». S’il y a quelqu’un qui possède l’expérience nécessaire pour le faire, c’est bien Jeff Smith de Starboard, qui a dirigé une importante création de valeur pour les actionnaires chez Darden et Papa John’s. Impliquer Starboard avec un regard neuf sur le conseil d’administration contribuerait également grandement à restaurer la crédibilité perdue de la direction sur le marché.

Il existe également des opportunités stratégiques très intéressantes pour créer de la valeur pour les actionnaires. Bloomin’ obtiendrait plus de valeur en vendant certains de ses actifs sous-évalués, tels que Fleming’s, son activité de steakhouse haut de gamme. Il y a eu de nombreuses fusions et acquisitions dans le secteur des steakhouses haut de gamme : Ruth’s Chris était récemment acquis par Darden pour 10x l’EBITDA ; Del Frisco’s a été acquis pour 11-12x l’EBITDA ; et Fogo De Chao a été acheté dans un transaction privée pour un signalé 1,1 milliard de dollars. À des multiples d’EBITDA similaires, Fleming’s pourrait viser 500 millions de dollars. Mais une meilleure opportunité pourrait être leur joyau caché dans les 150 restaurants de l’Outback du Brésil. Ils appartiennent tous à une entreprise dotée d’une solide équipe de direction et comptent parmi les restaurants les plus populaires du pays avec des temps d’attente de 2 à 3 heures. La vente de ces restaurants à un multiple de 10x l’EBITDA pourrait rapporter 750 millions de dollars supplémentaires, ou ils pourraient les franchiser pour moins d’argent mais avec une redevance permanente.

Aux États-Unis, seuls 157 des 1 157 restaurants de l’entreprise sont franchisés. Bloomin’ a tenté de se développer en ajoutant des restaurants appartenant à l’entreprise, ce qui nécessite une forte intensité de capital et une complexité opérationnelle. Il existe une opportunité d’augmenter le pourcentage de restaurants franchisés en ajoutant des restaurants franchisés ou en convertissant des restaurants appartenant à l’entreprise en franchises. Cela permet non seulement d’augmenter le capital de l’entreprise, mais entraîne également un niveau de flux de trésorerie plus stable et prévisible qui obtient généralement un multiple plus élevé sur le marché. De plus, l’entreprise pourrait utiliser les liquidités qu’elle génère pour restituer du capital aux actionnaires.

Ce n’est pas un territoire inconnu pour Bloomin’ ou Starboard. En 2020, Jana Partners s’est engagée auprès de Bloomin’ et a réussi à obtenir deux administrateurs nommés au conseil d’administration : John P. Gainor, Jr. et Lawrence V. Jackson. Même si Jana ne possède plus d’actions de Bloomin’ et ne parle probablement pas régulièrement de l’entreprise à ces deux-là, en tant qu’administrateurs nommés par un activiste ayant un programme de création de valeur similaire, il ne serait pas surprenant qu’ils partagent les mêmes idées. L’ordre du jour de Tribord. Quant à Starboard, l’entreprise a connu un grand succès chez Papa John’s et Darden, mais de manière étonnamment différente. Papa John’s était un engagement très amical dans lequel Starboard était invité au conseil d’administration et a travaillé avec la direction pour créer une valeur considérable pour les actionnaires. L’entreprise a fait la même chose à Darden, mais cela a pris du temps, controversé ils se battent par procuration pour qu’ils remplacent à terme l’ensemble du conseil d’administration et le PDG. Ces deux situations montrent l’étendue et les capacités de Starboard en tant qu’activiste. Connaissant l’entreprise, elle préférerait de loin emprunter la voie de l’amiable comme Papa John’s, mais elle emprunterait la voie de Darden si elle y était contrainte. Si la direction est intelligente, elle considérera Darden comme un avertissement et Papa John’s comme une opportunité.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Bloomin’ Brands est détenu dans le fonds.