L’activiste saoudienne Lina Alhathloul exhorte la LPGA à ne pas s’aligner sur LIV Golf | Nouvelles du golf

La tournée de la LPGA est encouragée à ne pas s’aligner sur LIV Golf de Lina Alhathloul

Un activiste saoudien a écrit une lettre ouverte au commissaire, au conseil d’administration et aux joueurs de la LPGA pour les exhorter à ne pas s’aligner sur LIV Golf.

La commissaire de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan, a déclaré en juillet qu’elle “engagerait une conversation” avec le directeur général de LIV Golf, Greg Norman, au sujet d’une éventuelle collaboration avec l’échappée financée par l’Arabie saoudite.

Maintenant, alors que certains des meilleurs joueurs de la LPGA participent à la série d’équipes Aramco soutenue par l’Arabie saoudite à New York, Lina Alhathloul les a exhortés à réfléchir à deux fois après avoir décrit l’emprisonnement de sa sœur Loujain par les autorités saoudiennes pour avoir fait campagne pour les droits des femmes.

“La situation générale des femmes en Arabie saoudite ne s’est pas améliorée, comme le suggère le récit saoudien”, a écrit Alhathloul sur les réseaux sociaux.

“En réalité, le système de tutelle masculine est loin d’être démantelé. Au cours des dernières années, les autorités saoudiennes ont levé certaines des restrictions auxquelles les femmes sont confrontées dans le cadre du système de tutelle masculine du pays.

“Pourtant, le cadre juridique qui traite les femmes adultes comme des mineures continue d’affecter négativement tous les aspects de la vie des femmes et restreint sévèrement leurs libertés fondamentales.

“La “désobéissance” d’une femme envers son tuteur masculin (père, mari, frère ou même fils) reste également un crime, rendant de fait ses nouvelles libertés nulles et non avenues si son tuteur masculin s’y oppose.

“Je comprends que vous puissiez croire que votre implication dans un tel pays pourrait avoir un impact positif sur leur sort mais, compte tenu du contexte actuel, votre participation aux événements organisés par le prince héritier ne fera que contribuer à le réhabiliter et à couvrir toutes les violations.

“En fait, je tire la sonnette d’alarme sur les conséquences de telles actions.

“Je vous exhorte à considérer l’aspect des droits de l’homme de votre implication potentielle avec LIV Golf et à utiliser votre influence pour améliorer positivement la situation des femmes dans le pays et à vous distancier publiquement du régime saoudien.”

McDowell : le classement mondial “inexact” si la LIV Series est exclue

L’ancien champion de l’US Open, Graeme McDowell, a déclaré que le système de classement mondial deviendra inexact et non pertinent si des points ne sont pas attribués pour les événements de la LIV Golf Series.

LIV Golf, qui est soutenu par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, a soumis une candidature au conseil d’administration du Classement mondial de golf officiel (OWGR) en juillet et plus tôt ce mois-ci, a formé une alliance avec le MENA Tour dans le but d’accélérer sa quête de points de classement.

L’OWGR a déclaré qu’il prendrait une décision après avoir examiné les modifications apportées au MENA Tour, ce qui a incité les golfeurs de LIV à dire qu’il traînait des pieds.

Johnson gagne 18 millions de dollars en tant que premier champion individuel de LIV Golf Dustin Johnson a été couronné premier champion individuel de golf LIV avec un événement à revendre.

Le double vainqueur majeur Dustin Johnson a décroché le titre individuel lors de l’événement LIV à Bangkok dimanche et McDowell a déclaré que le fait de ne pas lui attribuer de points de classement signifiait que le double vainqueur majeur n’était pas à sa place.

“Ce gars qui se tient au milieu de nous trois (Johnson), si son classement mondial est inexact, alors tout le système est inexact”, a déclaré McDowell lors d’une conférence de presse mercredi, aux côtés de Johnson et Harold Varner III.

“J’ai l’impression que LIV a essayé de faire tout ce qu’elle pouvait pour être légitime aux yeux de l’OWGR. Le mot” officiel “doit disparaître de l’OWGR s’ils ne prennent pas soin des joueurs ici.”

Dustin Johnson pense qu'il est juste que les joueurs du LIV Tour gagnent des points de classement mondial officiels, mais ne s'attend pas à des points rétrospectifs des événements précédents cette saison.

Johnson, dont le classement est passé de la 24e à la troisième fin 2021, a empoché 18 millions de dollars après avoir remporté le titre individuel LIV avec une 16e place à Bangkok.

LIV Golf a attiré certains des meilleurs membres du PGA Tour basé aux États-Unis avec d’énormes sommes d’argent, ce qui a conduit à une querelle entre les meilleurs joueurs et organisateurs du sport.

Les joueurs qui participent à la série d’échappées ont été suspendus du PGA Tour.

Les tentatives du DP World Tour d’Europe pour emboîter le pas ont jusqu’à présent été infructueuses, les joueurs de LIV étant toujours éligibles pour participer à ses événements phares en attendant une audience du tribunal l’année prochaine.

Mardi, l’ancien champion des Masters Hideki Matsuyama a déclaré qu’il était “pleinement engagé” dans le PGA Tour, mais pensait que les golfeurs participant au LIV devraient être éligibles pour les points de classement.

La compétition individuelle de LIV se termine à Djeddah du 14 au 16 octobre avant un championnat final par équipe à Miami.