L’activiste Sacheen Littlefeather, qui a refusé l’Oscar de Brando en son nom, est décédé à 75 ans

Sacheen Littlefeather, l’acteur et activiste qui a refusé l’Oscar de Marlon Brando en 1973 pour Le parrain en son nom dans une protestation indélébile contre la façon dont les peuples autochtones aux États-Unis avaient été représentés à l’écran, est décédé. Elle avait 75 ans.

La nièce de Littlefeather, Calina Lawrence, a confirmé qu’elle était décédée paisiblement dimanche, entourée de ses proches dans sa maison du comté de Marin, en Californie. La cause était le cancer du sein, a déclaré la famille.

L’apparition de Littlefeather aux Oscars de 1973 allait devenir l’un des moments les plus célèbres de la remise des prix. Vêtue d’une robe en peau de daim et de mocassins, Littlefeather est montée sur scène lorsque le présentateur Roger Moore a lu le nom de Brando en tant que gagnant du meilleur acteur.

S’adressant au public, Littlefeather a cité les stéréotypes autochtones dans les films et les manifestations qui duraient alors des semaines à Wounded Knee dans le Dakota du Sud comme raison de l’absence de Brando. Elle a dit que l’acteur avait écrit “un très long discours”, mais qu’elle était limitée par des contraintes de temps à de brèves remarques.

“Je supplie pour le moment de ne pas empiéter sur cette soirée et que nous le ferons à l’avenir, nos cœurs et nos compréhensions se rencontreront avec amour et générosité”, a déclaré Littlefeather, devenant la première femme amérindienne à apparaître sur scène aux Oscars. .

REGARDER | Sacheen Littlefeather refuse l’Oscar de Marlon Brando :

Bien que brève, directe et courtoise, l’apparition de Littlefeather était controversée, recevant un mélange d’applaudissements et de huées du public. Dans les années qui ont suivi, elle a enduré un mépris et des abus considérables pour son discours, a-t-elle déclaré.

“J’ai parlé avec mon cœur”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press quelques jours après les Oscars. “Ces mots ont été écrits avec du sang, peut-être mon propre sang. Je me sentais comme le Christ portant le poids de la croix sur ses épaules.”

Ce n’est que récemment que l’Académie des arts et des sciences du cinéma a officiellement abordé le traitement que Littlefeather a reçu après son apparition. En août, l’académie du film a présenté ses excuses à Littlefeather, et il y a deux semaines, elle a organisé une soirée de “conversation, guérison et célébration” en son honneur.

“Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés”, a écrit le président de l’académie, David Rubin, dans une lettre à Littlefeather. “Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons à la fois nos plus sincères excuses et notre sincère admiration.”

Littlefeather a répondu dans un communiqué: “Nous, les Indiens, sommes des gens très patients – cela ne fait que 50 ans!”

“Nous devons garder notre sens de l’humour à ce sujet à tout moment”, a-t-elle ajouté. “C’est notre méthode de survie.”