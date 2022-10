L’activiste Sacheen Littlefeather dénoncée par des sœurs pour une identité amérindienne frauduleuse : “Un mensonge”

Dans une nouvelle interview explosive, les sœurs de Sacheen Littlefeather ont affirmé que le défunt activiste était un menteur et un imposteur – et pas du tout autochtone.

S’adressant séparément au San Francisco Chronicle, Trudy Orlandi et Rosalind Cruz ont déclaré qu’elles n’étaient pas ethniquement amérindiennes et qu’elles s’identifiaient comme “espagnoles”. Littlefeather, ont déclaré les sœurs, est née Marie Louise Cruz mais a changé de nom après avoir redécouvert ce qu’elle croyait être son héritage amérindien et être devenue active dans les manifestations en tant que jeune femme.

Orlandi a déclaré: “C’est un mensonge … Mon père était qui il était. Sa famille venait du Mexique. Et mon père est né à Oxnard.”

Littlefeather, célèbre pour avoir rejeté le prix du meilleur acteur de Marlon Brando pour “Le Parrain” aux Oscars de 1973, est décédé plus tôt ce mois-ci. Elle est décédée à l’âge de 75 ans lorsqu’un cancer du sein s’est métastasé dans son poumon.

Littlefeather a été soumise à un examen minutieux pour ses actions au nom de Brando et avait partagé dans le passé que l’incident l’avait amenée à être “sur liste noire” par Hollywood.

Cruz a déclaré à propos des actions de sa sœur : “C’est une fraude”, avant d’ajouter : “C’est dégoûtant pour l’héritage des peuples tribaux. Et c’est juste… insultant pour mes parents.”

Les deux femmes disent qu’elles n’ont pas été invitées aux funérailles. Leur problème prédominant avec les récits de Littlefeather, se souvenaient-ils, était son souvenir d’une enfance abusive.

Les sœurs disent qu’il était difficile de la voir “vénérée comme une sainte” après sa mort, comme elles disent que leur père, qui, selon Littlefeather, était un alcoolique violent, ne les a ni bues ni blessées.

Ils allèguent que l’histoire de Littlefeather d’un père violent était en fait un conte inspiré par leur grand-père paternel.

“Mon père était sourd et il avait perdu l’ouïe à 9 ans à cause d’une méningite”, a expliqué Cruz. “Il est né dans la pauvreté. Son père, George Cruz, était un alcoolique qui était violent et avait l’habitude de le battre. Et il a été confié à des familles d’accueil et à sa famille. Mais ma sœur Sacheen a pris ce qui lui est arrivé.”

“Tu ne vas pas être une princesse mexicaine américaine”, a fait remarquer Orlandi. “Tu vas être une princesse amérindienne. C’était plus prestigieux d’être amérindien que d’être hispanique dans son esprit.”

Sa sœur cadette a déclaré: “Sacheen ne s’aimait pas. Elle n’aimait pas être mexicaine. Alors, oui, c’était mieux pour elle de cette façon de jouer quelqu’un d’autre… La meilleure façon que je pouvais penser pour résumer ma sœur est que elle a créé un fantasme… Elle a vécu dans un fantasme et elle est morte dans un fantasme.”

La véracité de l’interview est remise en question en raison de l’interview réalisée avec la journaliste et militante amérindienne Jacqueline Keeler. Keeler est “connu pour avoir co-créé le hashtag #NotYourMascot en 2013”, selon Deadline, ce qui a incité l’ancienne équipe de la NFL connue sous le nom de Washington Redskins à changer de nom.

Keeler a également rassemblé “une liste publique” de “personnes non autochtones que moi-même ou d’autres Amérindiens soupçonnons ou avons prouvé avoir fabriqué leur identité autochtone à des fins personnelles”. Elle appelle cette liste “Prétendants”.

Un représentant des Oscars n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digitals.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.