L’activiste Politan Capital s’engage avec Azenta. Voici comment l’entreprise peut augmenter la valeur actionnariale

Entreprise: Azenta est une entreprise des sciences de la vie qui opère à travers deux segments. Tout d’abord, il y a la division des produits pour les sciences de la vie, qui propose des systèmes automatisés de gestion des échantillons froids pour le stockage des échantillons composés et biologiques, des équipements pour la préparation et la manipulation des échantillons, des consommables et des instruments qui aident les clients à gérer les échantillons tout au long de leurs flux de travail de découverte et de développement de recherche. Ensuite, il y a le segment des services des sciences de la vie, qui propose des programmes complets de gestion des échantillons, des solutions intégrées de chaîne du froid, des services informatiques et de laboratoire basés sur des échantillons pour faire progresser la recherche scientifique et soutenir le développement de médicaments. Les services comprennent le stockage d’échantillons, le séquençage génomique, la synthèse de gènes, le traitement en laboratoire, l’analyse en laboratoire, l’approvisionnement en échantillons biologiques et d’autres services de soutien.

Commentaire d’un activiste : Politan Capital Management a été fondée par Quentin Koffey. Plus récemment, Koffey a dirigé la stratégie d’activisme du Senator Investment Group. Avant cela, il dirigeait le cabinet activiste chez DE Shaw, et avant cela, il travaillait chez Elliott Associates. Koffey gère Politan plus comme un fonds de capital-investissement que comme un fonds spéculatif traditionnel long-short, car il peut puiser dans son capital bloqué pour lui donner suffisamment de temps pour atteindre ses objectifs grâce à un engagement actif avec les conseils d’administration et les équipes de direction pour améliorer la gouvernance. opérations ou orientation stratégique. Politan recherche des entreprises de haute qualité qui sous-performent leurs pairs ou qui présentent un potentiel inférieur. Ces entreprises disposent également d’une solution claire et d’un chemin défini pour mettre en œuvre cette solution. Il s’agit du deuxième dépôt de plainte 13D et de la troisième campagne militante de Politan, toutes menées dans le secteur de la santé.

Politan a engagé dans des discussions avec le conseil d’administration et l’équipe de direction d’Azenta concernant les activités, les opérations, la situation financière, les plans stratégiques, la gouvernance et d’autres questions de l’entreprise.

Azenta (anciennement connue sous le nom de Brooks Automation) n’est pas une nouvelle société. Cela existe depuis près d’un demi-siècle. Pendant des décennies, l’entreprise a été l’un des principaux fournisseurs d’automatisation et partenaire de l’industrie mondiale de la fabrication de semi-conducteurs. Le 1er février 2022, Azenta a vendu ses entreprise d’automatisation des semi-conducteurs à Thomas H. Lee Partners, LP pour environ 3 milliards de dollars. Aujourd’hui, elle se concentre exclusivement sur les métiers des sciences de la vie. Aujourd’hui, l’entreprise produit et entretient des solutions d’entreposage frigorifique et est le plus grand fournisseur sur ses marchés.

Suite à la vente de l’activité semi-conducteurs, la société disposait de 2,7 milliards de dollars de liquidités nettes à son bilan. Azenta a utilisé environ 1 milliard de dollars pour racheter des actions et environ 500 millions de dollars pour acquérir B Médical, une entreprise de solutions de stockage et de transport à température contrôlée. Cela leur laisse aujourd’hui 1,1 milliard de dollars de liquidités nettes et une capitalisation boursière de 3,0 milliards de dollars. Un tiers de l’entreprise est constitué de liquidités et les investisseurs veulent savoir comment elle envisage de déployer ce capital. Et ils ont des raisons de s’inquiéter. Si le rachat d’actions a été judicieux, l’acquisition de B Medical – qui a été complété le 3 octobre 2022 – n’a pas été bien accueilli par le marché. Lorsque la transaction a été annoncée pour la première fois le 8 août 2022, le titre a chuté de plus de 10 % au cours des deux jours suivants. De plus, Azenta a manqué ses prévisions à plusieurs reprises, estimant des marges à deux chiffres et une forte croissance des revenus, et étant terriblement en deçà de ces deux indicateurs. Cela a mis davantage de pression sur le titre, qui est passé de 69,01 $ par action avant l’annonce de l’acquisition de B Medical à 50,77 $ avant le dépôt 13D de Politan, soit un total de 26,4 %. Dans le même temps, le S&P 500 a rapporté 8,1 %.

Azenta a un cœur de métier très solide. Les problèmes qu’elle connaît tournent tous autour de l’excédent de trésorerie au bilan. Premièrement, avec un tiers de la capitalisation boursière de la société en espèces, il est impossible d’évaluer avec précision Azenta lorsqu’il n’y a pas d’orientation claire sur la manière dont ce capital sera utilisé. Cette situation est exacerbée par l’utilisation de 500 millions de dollars pour une acquisition avec laquelle le marché ne semble pas être d’accord. Cela rend l’entreprise impossible à investir pour de nombreux investisseurs, non pas parce qu’ils ne croient pas en la direction ou pensent que celle-ci fait un mauvais travail, mais en raison de l’incertitude qui pèse sur une si grande partie de sa base d’actifs. Cependant, cette même dynamique crée une opportunité pour les investisseurs activistes. En faisant siéger au conseil d’administration un représentant des actionnaires qui a un historique non seulement de sauvegarde, mais aussi d’augmentation de la valeur actionnariale, cela donnera au marché l’assurance que le capital sera utilisé à des fins relutives. Cela seul peut faire passer une entreprise d’un trading à rabais à un trading à prime.

Le deuxième problème de l’entreprise est la croissance des revenus et des marges opérationnelles. Les obstacles à la croissance ne sont pas tant un problème absolu que relatif. Le chiffre d’affaires d’Azenta a augmenté, mais pas aussi vite que les prévisions de l’entreprise. Cela peut également être atténué en ajoutant des membres du conseil d’administration ayant de l’expérience dans la communication avec le monde des investisseurs. En outre, les marges opérationnelles ont été considérablement comprimées, en particulier par rapport aux prévisions, mais cela constitue souvent un problème pour les entreprises qui disposent d’un excédent de liquidités. Les entreprises qui reçoivent un afflux soudain de liquidités perdent souvent la discipline nécessaire pour maîtriser les coûts, car il n’est pas urgent de fonctionner avec un budget serré. Utiliser judicieusement une bonne partie des liquidités créerait non seulement de la valeur pour les actionnaires, mais obligerait également la direction à être plus disciplinée dans ses dépenses. Cela conduirait à de meilleures marges opérationnelles, plus conformes aux orientations de la direction.

Si Politan investit 200 millions de dollars dans une société dont un tiers de sa capitalisation boursière est en liquidités nettes, nous nous attendons à ce que la société veuille prendre part à la table pour donner des conseils sur la manière dont ces liquidités devraient être dépensées. Nous pensons également que d’autres actionnaires souhaiteraient la même chose. C’est quelque chose que la direction devrait également souhaiter. Soyons clairs sur une chose qui est souvent mal comprise dans les situations militantes : ce n’est pas parce que Politan a déposé un 13D et simplement parce que l’entreprise rencontre la direction qu’elle critique la direction. Cela ne signifie pas non plus nécessairement que l’entreprise n’est pas sur la même longueur d’onde que la direction. Il est très possible que Politan et la direction veuillent faire ce qui est le mieux pour le cours de l’action et que tous deux apprécient l’opinion de l’autre, et nous assistons à une nomination rapide au conseil d’administration d’Azenta. Cependant, si telle n’est pas la voie choisie, Politan a montré qu’il était convaincu de ses investissements et qu’il n’hésiterait pas à se lancer dans une lutte par procuration. Compte tenu des performances récentes de l’entreprise et des faits liés à cette situation, nous ne pensons pas que nous en arriverons là. La date limite de nomination des administrateurs d’Azenta est le 2 novembre, nous n’aurons donc pas à attendre aussi longtemps pour obtenir une réponse.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Azenta est détenu dans le fonds.