L’activiste Naomi Klein s’apprête à publier un nouveau livre qui combine reportage politique et réflexions personnelles

L’activiste et auteur à succès Naomi Klein a un livre qui sortira en septembre qui combinera des réflexions personnelles avec des reportages politiques et des commentaires culturels.

Farrar, Straus & Giroux ont annoncé mercredi que dans « Doppelganger : Un voyage dans le monde miroir », Klein explorera une époque en proie à « la confusion dans les sphères politique, technologique, environnementale et médicale ».

Un point de confusion abordé dans le livre : les commentateurs en ligne qui confondent Klein avec l’auteur Naomi Wolf, ce qui a conduit Klein à tweeter « veuillez garder votre Naomis droite » en 2020.

Klein a déclaré mercredi dans un communiqué que le livre était un « départ » pour elle, « plus personnel, plus expérimental » et explorera « ce que cela fait de voir son identité s’éclipser dans l’éther numérique ».

« Il s’agit principalement d’une tentative de lutter contre la nature sauvage du moment – ​​avec des cultures de complot en plein essor et d’étranges alliances gauche-droite émergeant et personne ne semble être tout à fait ce qu’il semble », a-t-elle déclaré. « ‘Doppelganger’ est ma tentative d’une carte utilisable de notre moment dans l’histoire – mais pour le faire, j’ai dû me perdre plusieurs fois. »

Les livres précédents de Klein incluent « The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism » et « On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal ». Elle est professeure agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique et codirectrice du Centre for Climate Justice de l’école.