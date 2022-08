L’activiste Meister envisage une autre rupture possible du conglomérat pour débloquer de la valeur

Commentaire d’activiste : Corvex a été fondée en 2011 par Keith Meister, l’ancien lieutenant de Carl Icahn qui a été PDG et vice-président d’Icahn Enterprises. Corvex est un fonds spéculatif hautement concentré et axé sur les fondamentaux qui utilise l’activisme comme un outil, mais pas comme une stratégie principale. Leur préférence n’est pas d’être activiste, la course aux procurations étant un dernier recours, et préféreraient être invités à l’amiable dans les conseils d’administration.

Corvex a exprimé son soutien à la décision récemment annoncée par la société de séparer les matériaux de construction de Knife River par le biais d’une retombée non imposable pour les actionnaires. De plus, Corvex a l’intention d’entamer des discussions avec le conseil d’administration et la direction de la société pour discuter : (i) d’autres alternatives stratégiques pour maximiser davantage la valeur actionnariale et (ii) des plans pour améliorer le potentiel de revenus des actifs de la société à des niveaux conformes à ceux des pairs du secteur.

MDU opère dans une structure de conglomérat avec des services publics, des pipelines, des matériaux de construction et des contrats, et des services de construction. Son activité de services publics opère dans huit États – Dakota du Nord, Dakota du Sud, Idaho, Washington, Montana, Oregon, Wyoming et Minnesota, et selon l’État, elle réalise un bénéfice contractuel de près de 10% sur ses coûts.

Cette campagne militante est synonyme de pur jeu et de simplicité. Il suffit de regarder la campagne militante de Corvex en 2020 dans la société de services publics Exelon pour le voir. Chez Exelon, en octobre 2020, Corvex a déclaré que la société se négocie avec une décote avec une hausse des actions de 30% en raison de sa structure commerciale diversifiée et que le jeu pur, les entreprises réglementées reçoivent des valorisations supérieures. L’action se négociait alors à 39,32 $.

Six mois plus tard, Exelon a annoncé la scission de Constellation Energy Corp. En février 2022, lorsque la scission a été achevée, l’action se négociait à 42 $ par action. Les actionnaires d’Exelon ont reçu 16,50 $ de valeur à la date de clôture du spin-off et 25 $ de valeur au prix d’aujourd’hui de leurs avoirs Constellation et non seulement les actions d’Exelon n’ont pas baissé, mais elles se négocient à 46 $ par action aujourd’hui. Corvex poursuit probablement un plan de jeu similaire ici.

Ce sont toutes de bonnes entreprises qui, à elles seules, devraient représenter 20 fois les bénéfices des entreprises, mais ensemble, elles se négocient à rabais en raison de la structure du conglomérat. La société a fait le premier pas dans la poursuite de cette opportunité de création de valeur la semaine dernière lorsqu’elle a annoncé qu’elle allait céder son activité de granulats, Knife River Corp, qui devrait être achevée en 2023.

Cependant, il n’est pas clair s’il s’agissait de la première étape d’un plan plus large visant à briser sa structure de conglomérat ou si elle apaisait un activiste qui achetait des actions depuis un certain temps maintenant. Il est intéressant de noter que la société a retenu JP Morgan, PJT Partners, Joele Frank et Wachtell Lipton dans le cadre de cette transaction dérivée. Ce sont tous des conseillers de premier plan dans la défense contre les militants et indiquent que l’entreprise pourrait se préparer à un combat plutôt que d’initier le début d’un plan acceptable.

Si l’entreprise se prépare à un combat, il ne fait aucun doute que Corvex en amènera un s’il ne peut pas régler à l’amiable avec l’entreprise. Mais ils ont beaucoup de temps pour essayer de parvenir à un accord à l’amiable, la fenêtre de nomination ne s’ouvrant que le 10 janvier 2023. Ce que Corvex rechercherait, c’est la cession du segment des services de construction et une forme de représentation au conseil d’administration pour aider la direction. exploiter plus efficacement l’entreprise. Ceci est similaire à ce que fait Carl Icahn, l’ancien mentor de Meister, chez Southwest Gas. Ce plan pourrait entraîner un cours des actions de plus de 45 $ chez MDU dans un investissement qui présente une protection importante contre les baisses et l’inflation en tant que service public basé sur les tarifs.

Il y a aussi une thèse Activist ESG (AESG) ici. La production d’énergie de l’entreprise est actuellement divisée en trois domaines : le charbon, le gaz naturel et les énergies renouvelables. Cependant, à mesure que l’équipement et les installations se déprécient, ils ne peuvent plus être inclus dans la base tarifaire et l’entreprise ne peut pas être payée pour eux. Ainsi, des entreprises comme MDU fermeront des installations, retireront de l’équipement, construiront de nouvelles installations et achèteront de nouveaux équipements qui pourront être ajoutés à la base tarifaire. La tendance dans l’industrie est vers des actifs plus respectueux de l’environnement. Ainsi, alors que MDU est actuellement composé d’environ un tiers de charbon, un tiers de gaz naturel et un tiers d’énergies renouvelables, en 2010, l’entreprise ne comptait que 11 % d’énergies renouvelables.

Enfin, il convient de noter que Corvex a déposé son 13D avec une participation de 4,99 % et une exposition au swap réglé en espèces de 0,59 %. Comme Icahn dans Southwest Gas, il pourrait y avoir des restrictions étatiques qui interdisent à un actionnaire d’un service public d’acquérir 5,0 % des actions ordinaires. Pour obtenir l’exposition économique qu’ils souhaitaient, Corvex a utilisé des swaps réglés en espèces et il est louable qu’ils l’aient divulgué dans un dossier 13D. Nous voyons souvent des militants utiliser les swaps réglés en espèces comme une zone grise et une échappatoire pour éviter de dépasser un seuil de propriété réelle de 5 % qui nécessite un dépôt 13D, et par conséquent, cela fait maintenant l’objet d’une proposition de la SEC. Il est rafraîchissant de voir un activiste comme Corvex pécher par excès de transparence ici et indiquer qu’il n’est pas là pour jouer à des jeux, mais qu’il travaille ouvertement avec la direction pour créer de la valeur actionnariale à long terme.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.