L’activiste Maxwell Frost pourrait devenir le premier membre de la génération Z du Congrès

Maxwell Alejandro Frost, un militant progressiste de 25 ans, devrait devenir le premier membre de la génération Z du Congrès après avoir remporté mardi la primaire démocrate du 10e district du Congrès de Floride, un siège ouvert et libéral contenant des parties d’Orlando.

“Je pense que cette victoire montre au pays : Ne nous comptez pas. Ne comptez pas les jeunes”, a déclaré Fros.J’ai dit à l’émission “Meet the Press” de NBC après avoir obtenu la nomination mardi soir.

Frost a précédemment travaillé comme organisateur de premier plan avec l’American Civil Liberties Union et March for Our Lives. Il se concentre sur des questions telles que la fin de la violence armée, l’annulation de la dette étudiante, l’adoption du Green New Deal et le soutien de Medicare for All. Il conduit également pour Uber pour payer ses factures, n’a pas fini le collège (au lieu de se concentrer sur l’organisation communautaire) et a récemment quitté son emploi pour se présenter au Congrès.

“Il y a eu beaucoup de désespoir autour de l’État au cours de l’année écoulée”, a déclaré Frost à “Meet the Press”. “Mais quand les gens entendent ce message, celui qui dit que vous méritez des soins de santé, celui qui dit que nous devons nous battre pour nous assurer que nous prévenons la crise climatique, celui qui dit que vous méritez ces choses en tant qu’être humain – cela n’a pas d’importance si vous êtes démocrate ou républicain, il s’agit des gens contre le problème.”

Frost dit que son activisme a été façonné dès l’école primaire, lorsqu’il a appris l’inégalité des richesses lors du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Il a grandi à 30 minutes de l’endroit où Trayvon Martin, 17 ans, a été tué par balle en 2012.

Il travaille comme activiste depuis la fusillade de l’école de Sandy Hook en 2012, et s’exprime sur le fait d’être un survivant d’un incident distinct de violence armée.

“Notre génération est née dans de nombreux traumatismes et de nombreux troubles civils autour de personnes frustrées par les choses. Et je pense qu’à cause de cela, notre génération pense naturellement aux choses d’une manière un peu différente”, a déclaré Frost. a déclaré à NPR en juillet.

Bien que le Congrès américain biaise massivement les personnes âgées, blanches et masculines, il devient plus diversifié selon la race, l’origine ethnique, le sexe et l’âge.

Les mi-mandats de 2022 sont la première fois que les membres de la génération Z peuvent se présenter au Congrès, ce qui Centre de recherche Pew définit comme les personnes nées entre 1997 et 2012. L’âge minimum pour servir dans la Maison des États-Unis est de 25 ans.

S’il est élu en novembre, Frost sera le seul membre afro-cubain du Congrès.

Frost a reçu des approbations de haut niveau de la part de dirigeants progressistes, notamment la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass.; Rep. Pramila Jayapal, D-Wash.; et Bernie Sanders, I-Vt.

Il a gagné mardi dans une course bondée de 10 candidats démocrates plus expérimentés, dont l’ancien membre du Congrès Alan Grayson et le sénateur d’État Randolph Bracy.

“L’élection d’aujourd’hui est la preuve que les familles ouvrières du centre de la Floride veulent une représentation qui a le courage d’en demander plus”, a déclaré Frost dans un communiqué après sa victoire mardi. “Je partage cette victoire avec les infirmières, les conducteurs de chariots élévateurs, les enseignants, les soignants, les travailleurs sociaux, les agriculteurs, les organisateurs syndicaux, les caissiers et les autres membres de cette communauté dynamique qui ont soutenu cette campagne.”

Le siège du 10e district du Congrès de Floride était auparavant détenu par le représentant Val Demings, qui est parti se présenter au Sénat américain. Demings a remporté l’investiture démocrate mardi et affrontera le sénateur sortant républicain Marco Rubio en novembre.

Frost affrontera le républicain Calvin Wimbish, béret vert de l’armée à la retraite et militant conservateur, en novembre.

