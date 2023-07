L’activiste Legion Partners identifie deux voies possibles pour créer de la valeur chez Clear Channel Outdoor

Entreprise: Canal clair extérieur est une société de publicité extérieure qui offre une variété de services publicitaires, notamment par le biais de panneaux d’affichage, d’affichages de mobilier urbain, d’affichages de transport en commun et d’affichages d’aéroport. Elle vend également des équipements de mobilier urbain, fournit des services de nettoyage et d’entretien et gère des programmes de vélos publics. Clear Channel est réparti dans les segments suivants, qui représentent le pourcentage de chiffre d’affaires suivant : Amérique (45 %) ; Aéroports (10 %, aux États-Unis et dans les Caraïbes) ; Europe-Nord (23%) ; Europe-Sud (19%) ; et autres (3 %, y compris l’Amérique latine).

Commentaire d’activiste : Legion est un investisseur activiste dont les directeurs généraux sont Chris Kiper, auparavant du Shamrock Activist Value Fund, et Ted White, auparavant du fonds activiste européen Knight Vinke. Légion préfère faire son travail d’activiste dans les coulisses, recourant à une bataille par procuration si les discussions à l’amiable ne se passent pas bien. L’entreprise a une expérience significative avec les entreprises de vente au détail.

Légion envoyé une lettre au conseil d’administration de Clear Channel, exprimant son inquiétude quant à la portée et au rythme du processus d’examen stratégique actuel de la société. La société a également fait valoir que le conseil d’administration devait envisager un processus d’examen stratégique plus large, y compris des cessions potentielles d’autres actifs non essentiels et certains actifs américains, ou une vente de l’ensemble de l’entreprise.

CCO est l’une des sociétés de publicité extérieure les plus importantes et de la plus haute qualité. L’activité OOH a des perspectives de croissance à long terme et une forte douve commerciale, en particulier parmi les actifs de panneaux d’affichage. Clear Channel a en effet deux secteurs d’activité – les Amériques et l’Europe, chacun avec des modèles commerciaux et des valorisations très différents. L’activité européenne travaille sur des contrats à durée déterminée avec les municipalités, qui sont renouvelés à l’échéance. Pour cette raison, les entreprises européennes se négocient à environ un multiple de 8 fois les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La plupart des activités aux États-Unis sont des panneaux d’affichage, dont la société est propriétaire, et se négocient donc plus près de 13 à 15 fois l’EBITDA. De plus, ces panneaux sont en cours de conversion au numérique, ce qui permettra à chaque panneau de générer environ quatre fois plus de revenus et six à dix fois plus d’EBITDA. Cependant, cette conversion nécessite l’approbation de chaque municipalité et ne sera pas un processus rapide.

Malgré sa position de leader sur le marché, les actions de Clear Channel ont fortement sous-performé depuis sa séparation d’iHeartMedia en mai 2019. CCO se négocie actuellement 79% en dessous du cours de l’action avant la transaction et 65% en dessous de ses pairs depuis la séparation. La sous-performance de CCO a été liée à plusieurs facteurs, mais elle est largement due à l’endettement élevé de la société, qui amplifie la volatilité, et à la structure sous-optimisée du conglomérat, qui augmente la complexité. Cela a conduit à une mauvaise compréhension par le marché de la valeur intrinsèque des actifs sous-jacents, qui devrait être nettement supérieure à ce qu’implique le cours actuel de l’action. Legion Partners a effectué une analyse de la somme des parties basée sur les estimations de l’EBITDA ajusté de 2024, ce qui implique une hausse de 230 % (évaluation implicite de 3,57 $ contre 1,08 $ au 12 mai). La société pense que cela pourrait être débloqué alors que la société passe à un pure play américain et réduit son effet de levier. Legion a souligné que si les multiples des pairs OOH cotés en bourse se sont comprimés récemment en raison des inquiétudes potentielles sur le ralentissement macroéconomique, il a constaté que les multiples du marché privé pour les actifs OOH sont robustes. Legion pense que, compte tenu des synergies rapides, la consolidation de l’industrie est une poursuite relutive pour tout acteur OOH.

Legion s’est activement engagé auprès de l’entreprise au cours des deux dernières années et, plus récemment, a eu une réunion avec la direction le 12 mai, au cours de laquelle Legion a exprimé ses inquiétudes quant au rythme et à la portée du processus d’examen stratégique de l’entreprise. Plus précisément, Clear Channel a donné la priorité à la vente d’actifs en Europe-Sud, même si la plus grande partie de l’activité se situe en Europe-Nord. Par ailleurs, depuis le début de cette revue stratégique de l’Europe en décembre 2021, Clear Channel a annoncé la cession d’activités en Italie, Espagne et Suisse. Ceci est préoccupant car en tant qu’entreprise à contrat fixe, la valeur diminue à mesure que les contrats se rapprochent de l’échéance. En conséquence, Legion fait pression pour une poursuite accélérée de la vente de l’activité Europe.

Legion voit ici deux voies potentielles de création de valeur. Premièrement, la société pourrait vendre ses activités européennes et latino-américaines et devenir un pure player américain. Bien que l’Europe-Sud et l’Amérique latine aient peu de valeur, Legion estime que l’activité Europe-Nord pourrait rapporter 500 à 600 millions de dollars en vente, ce qui pourrait être utilisé pour désendetter l’entreprise. De plus, même si la vente de l’Europe-Sud et de l’Amérique latine ne rapporterait pas de produit significatif, cela éliminerait une distraction et permettrait à la direction de se concentrer sur son actif américain, le joyau de la couronne. Étant donné qu’une vente de l’activité européenne ne suffirait pas à désendetter de manière optimale le bilan, Clear Channel pourrait également envisager de vendre certains actifs américains. Legion aimerait voir la direction poursuivre ce plan tout en explorant une vente potentielle de l’ensemble de l’entreprise. Une telle vente serait plus complexe et peut-être moins lucrative que l’autre plan, mais elle aurait l’avantage de la certitude.

CCO a annoncé pour la première fois son examen stratégique de l’activité européenne en décembre 2021 et très peu de choses se sont concrétisées. On ne sait pas pourquoi et quel est le blocage, mais si cela continue, Legion voudra être à l’intérieur de la salle de conférence pour mieux voir. La Légion a démontré par le passé qu’elle n’hésite pas à solliciter des procurations si elle le juge nécessaire. Nous ne doutons pas que si l’entreprise se heurte à la réticence du conseil d’administration à entreprendre l’une des deux voies décrites, la Légion cherchera à siéger au conseil d’administration. Mais l’entreprise a tout le temps de prendre cette décision car la fenêtre de nomination ne s’ouvre que le 4 janvier 2024.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.