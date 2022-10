L’activiste Jana se prépare à amener des nominés vedettes au conseil d’administration de Freshpet. Voici comment cela peut créer de la valeur

Entreprise: Freshpet fabrique et commercialise des repas frais naturels et des friandises pour chiens et chats aux États-Unis, au Canada et en Europe. La société vend ses produits sous la marque Freshpet, ainsi que sous les labels Dognation et Dog Joy, dans diverses catégories de vente au détail, notamment les épiceries, les produits de masse, les clubs, les spécialités pour animaux de compagnie et les produits naturels, ainsi qu’en ligne.

Commentaire d’activiste : Jana est une investisseur activiste très expérimentée fondée en 2001 par Barry Rosenstein. Ils se sont fait un nom en prenant des positions militantes profondément étudiées avec des plans bien conçus pour une valeur à long terme. Barry Rosenstein a qualifié sa stratégie d’activiste de “V au cube”. Les trois V étaient « (i) la valeur : acheter au juste prix ; (ii) les votes : savoir si vous avez les votes avant de commencer une course aux procurations ; et (iii) la variété des façons de gagner : avoir plus d’une stratégie pour améliorer Depuis 2008, ils ont progressivement déplacé cette stratégie vers celle que nous qualifions de « trois S » (i) cours de bourse – acheter au juste prix ; (ii) activisme stratégique – vente d’entreprise ou essaimage de une entreprise ; et (iii) des conseillers/nominés vedettes – s’alignant sur les principaux dirigeants de l’industrie pour les conseiller et prendre des sièges au conseil d’administration si nécessaire. Jana possède une vaste expérience dans cette industrie, avec une expérience réussie dans le secteur de la vente au détail et leur implication a conduit aux ventes de Pinnacle Foods, PetSmart, Safeway, Whole Foods et la scission de ConAgra de son entreprise Lamb Weston.

Jana est entrée dans accords de nomination, en vertu de laquelle les six candidats suivants ont accepté de devenir membres d’une liste potentielle d’administrateurs de Jana à élire lors de l’assemblée annuelle de Freshpet en 2023 : (i) Diane Dietz, une investisseuse et conseillère dans le secteur de la consommation et de la vente au détail qui a été présidente et chef de la direction de Rodan & Fields, LLC, une marque de soins de la peau haut de gamme, et CMO de Safeway, Inc., un détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques ; (ii) James Lillie, un investisseur privé qui était auparavant PDG de Jarden Corporation, une société de produits de consommation ; (iii) Timothy R. McLevish, associé directeur de Strategic Advisory Partners LLC – il a également été directeur financier de Kraft Foods Inc. et de Kraft Foods Group, directeur financier de Carrier Global Corporation, une entreprise de fabrication de systèmes de CVC, et directeur financier de Walgreens Boots Alliance – (iv) Dwyane Wade, PDG de Wade Enterprises, Inc., propriétaire de l’Utah Jazz de la National Basketball Association et fondateur de Wade Cellars, qui a été auparavant basketteur professionnel pendant 16 ans dans la NBA ; (v) Carsten Charles (“CC”) Sabathia, Jr., assistant spécial du commissaire de la MLB, vice-président du conseil d’administration de The Players Alliance et animateur du podcast R2C2, qui était auparavant lanceur professionnel pendant 19 ans dans la MLB ; et (vi) Ginger Gorden, PDG de GD Group, Inc., une société de services de gestion d’entreprise. De plus, Jana a annoncé qu’elle avait l’intention d’avoir des discussions avec le conseil d’administration et l’équipe de direction de Freshpet concernant (a) l’évaluation de la valeur stratégique de l’entreprise lors d’une vente, en capitalisant sur l’intérêt pour la catégorie d’acteurs beaucoup plus importants avec des coûts de capital inférieurs, de solides capacités opérationnelles, une des empreintes et une plus grande échelle ; (b) l’allocation de capital, y compris les initiatives d’expansion de capacité de Freshpet ; (c) les opérations, les taux de remplissage, les coûts, les flux de trésorerie disponibles, la construction de la marque et l’exécution des marges ; (d) la communication avec les investisseurs ; (e) gestion; (f) la rémunération et les incitations de la direction ; et (g) la composition du conseil et les questions de gouvernance.

Freshpet est un fabricant d’aliments frais pour chiens et chats. Il propose un excellent produit sur un marché en croissance attrayant, avec d’énormes accords de distribution et d’exclusivité difficiles à reproduire. La société possède 27 000 réfrigérateurs Freshpet dans des épiceries et des magasins spécialisés. Ce sont des réfrigérateurs que Freshpet achète, entretient et stocke, ce qui est gagnant-gagnant pour l’entreprise et le détaillant. L’entreprise en profite car cela leur donne un énorme fossé pour leur entreprise et un avantage concurrentiel sur leurs pairs. Les détaillants l’adorent parce qu’il ne prend aucune partie de leur espace de réfrigérateur existant et parce que les clients qui achètent des aliments frais pour animaux de compagnie sont moins susceptibles de s’approvisionner en produit, ce qui prend de l’espace dans le réfrigérateur et ramène le client au magasin plus tôt.

Depuis fin avril 2021, les actions de Freshpet sont passées d’environ 184 dollars par action à environ 45 dollars par action fin septembre, tandis que les revenus sont passés de 425 millions de dollars à plus de 500 millions de dollars l’année dernière et continuent de croître. Le problème n’est pas la ligne du haut. Le problème est que l’entreprise a rapidement évolué à un point tel que les capacités de l’équipe de direction ne sont plus suffisantes pour relever le défi. Nous le voyons fréquemment dans les campagnes militantes, telles que Chipotle. Cela a conduit à des problèmes tels qu’un taux d’exécution de 70 % sur les commandes des clients, où les pairs bien gérés fonctionnent généralement à un taux d’exécution de 95 % à 100 %.

La première opportunité de création de valeur ici consiste à modérer les plans d’expansion de Freshpet et à mettre en place la chaîne d’approvisionnement. Sans cela, l’entreprise pourrait finir par utiliser toute sa capacité de trésorerie et de bilan pour financer son expansion. Elle a déjà réalisé trois émissions de titres pour financer sa croissance. Ces problèmes opérationnels peuvent être résolus, mais cela nécessiterait un conseil d’administration et une équipe de direction reconstitués qui se concentrent sur la croissance efficace de l’entreprise. Malheureusement, la haute direction ne semble pas bien positionnée ou concentrée sur la croissance de l’entreprise pour maximiser la valeur actionnariale. Le président de Freshpet, Charles Norris, siège au conseil depuis environ 16 ans. Bien que la société ait nommé un nouveau PDG en 2016, le co-fondateur, Scott Morris, détient toujours le titre de président et COO. Si vous voulez savoir à quel point il est concentré sur l’entreprise, tout ce que vous devez savoir, c’est qu’en 2020, il a cofondé une nouvelle entreprise, Hive Brands, tout en travaillant vraisemblablement à temps plein en tant que président et directeur de l’exploitation de Freshpet. Étonnamment, le conseil d’administration n’a eu aucun problème avec cela.

L’autre opportunité de créer de la valeur actionnariale est la cession de l’entreprise. Les produits pour animaux de compagnie et bébés sont deux des catégories les plus attrayantes parmi les entreprises de biens de consommation emballés (“CPG”), ce qui est un espace de consolidation car ces entreprises sont notoirement difficiles à développer de manière organique. Il y aurait probablement un intérêt significatif pour Freshpet de la part des plus grands CPG qui ont déjà une entreprise d’aliments pour animaux de compagnie ou des CPG qui souhaitent démarrer une entreprise d’aliments pour animaux de compagnie. Ces grandes entreprises disposent déjà d’une équipe de direction et d’une infrastructure capables de gérer presque tous les taux de croissance avec des taux de remplissage de plus de 95 %. Ce serait l’option la plus facile avec moins de temps et d’incertitude et c’est quelque chose que l’entreprise devrait absolument explorer. À cet égard, cela ressemble beaucoup à la campagne 2017 de Jana chez Whole Foods, qui avait des problèmes et une dynamique similaires à Freshpet et a été rapidement vendue à Amazon. La réalisation de l’une ou l’autre de ces opportunités de création de valeur dépendra de la capacité de Jana à obtenir à l’amiable ou de force des sièges au conseil d’administration.

Comme dans bon nombre de ses situations militantes passées, Jana s’est associée à un groupe d’opérateurs de premier plan pour l’aider à développer sa thèse, consulter et, si nécessaire, être potentiellement nommé au conseil d’administration. Les six personnes qui ont accepté d’être des candidats potentiels au poste d’administrateur de Jana lors de l’assemblée annuelle de 2023 comprennent d’anciens PDG, directeurs financiers et directeurs marketing de grandes entreprises publiques et deux personnes que nous avons plus l’habitude de voir sur un terrain ou sur un terrain que dans une salle de conseil : Dwyane Wade , anciennement des Miami Heat, et CC Sabathia, anciennement des Yankees de New York. Bien que Wade et Sabathia n’aient peut-être pas une expérience pertinente évidente comme d’anciens dirigeants d’entreprises publiques, Wade a une expérience entrepreneuriale en tant que fondateur de Wade Cellars, et ils ont tous deux une vaste expérience dans la croissance de leurs propres marques. De plus, pour réaliser ce qu’ils ont dans le sport, il faut un niveau extrême d’éthique de travail et de concentration : deux choses dont l’entreprise semble avoir désespérément besoin, ainsi que la diversité des expériences et des perspectives, car le conseil d’administration est composé à 90 % de Blancs et à 70 % d’hommes. Bien que Jana ait des accords avec six candidats potentiels, il n’y a que quatre sièges à pourvoir l’année prochaine, donc il n’y a probablement de place que pour trois de ces six, car Jana inclut historiquement l’un de ses propres dirigeants sur les listes du conseil d’administration. En conséquence, l’ardoise qui a le plus de sens serait un candidat Jana, deux anciens cadres et Wade ou Sabathia.

L’assemblée annuelle des actionnaires 2022 de Freshpet aura lieu le 3 octobre. Jana n’aura donc pas la possibilité de nommer des administrateurs cette année. Mais lors de la réunion d’octobre de l’année prochaine, le président de longue date de la société, Norris, et le PDG, William Cyr, seront tous deux candidats à l’élection. S’ils sont remplacés, il y aura un véritable changement de pouvoir dans l’entreprise, sans parler d’un mandat d’actionnariat pour le changement. De plus, il est fort probable que cette base d’actionnaires soutienne Jana en raison de la forte sous-performance de Freshpet. De nombreux grands actionnaires, y compris ceux qui ont acheté lors de l’offre d’actions de mai 2022 à 81 $ par action, sont bien sous l’eau sur leur investissement et soutiendraient probablement Jana. Ces mêmes actionnaires soutiendraient également probablement une vente de la société avec une prime de 40 %, bien que celle-ci soit bien en deçà des sommets de 2021 d’environ 184 $ par action. Contrairement à de nombreuses entreprises situées dans des situations similaires, il se peut qu’il n’y ait pas trop de résistance de la part de la direction à une vente. Le président/co-fondateur a un pied dans la porte avec le lancement de sa nouvelle entreprise. Le président est candidat à l’élection l’année prochaine et préférerait vraisemblablement partir en vendant l’entreprise plutôt qu’en se faisant élire du conseil d’administration. Enfin, le PDG, qui est également candidat à l’élection l’année prochaine, aurait une motivation similaire, en plus d’un salaire probablement important sur une vente.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Freshpet est une participation dans le fonds. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.