L’activiste Elliott s’intéresse à PayPal. Voici ce qui pourrait être la prochaine étape pour le géant des paiements

Commentaire d’activiste : Elliott est un investisseur activiste très prospère et astucieux, en particulier dans le secteur de la technologie. L’équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs et des partenaires opérationnels. Lors de l’évaluation d’un investissement, Elliott embauche également des consultants spécialisés et généraux en gestion, des analystes experts des coûts et des spécialistes de l’industrie. L’entreprise surveille souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir, et elle dispose d’une vaste écurie de candidats au conseil d’administration impressionnants.

PayPal a une activité solide avec son activité principale de paiement (représentant environ 80% de ses revenus) qui croît au moins en ligne avec ses pairs et devrait continuer à croître à mesure que le commerce électronique se développe. En 2013, PayPal a acquis Braintree, un fournisseur de paiement plus averti sur le plan technologique, permettant aux clients de personnaliser leurs paniers d’achat et de les intégrer à leurs plateformes existantes. Cette division représente environ 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, mais elle pourrait croître de plus de 20 % par an. PayPal possède également Venmo, qui représente environ 5% de ses revenus mais pourrait également croître de 20% par an.

Elliott a fait de gros investissements dans des entreprises de croissance technologique qui ont été décimées par les marchés au cours de la dernière année, et cela ne fait pas exception. PayPal est en baisse de plus de 70 % par rapport à la clôture à 308,53 $ il y a un peu plus d’un an. Bien que cela soit principalement dû à une liquidation des actions de croissance, il existe ici une opportunité d’améliorer les marges car les niveaux de dépenses de vente, de marketing, de recherche et de développement de l’entreprise sont plus élevés que ceux de ses pairs – voire le double des niveaux de certains d’entre eux. ces sociétés. Cependant, Elliott est plus un activiste stratégique qu’un activiste opérationnel et a connu ses meilleurs succès en encourageant les fusions et acquisitions dans les sociétés de son portefeuille. Elliott a eu ses meilleurs rendements en achetant des sociétés de portefeuille, en les réparant et en les vendant. Cependant, avec une capitalisation boursière de 99 milliards de dollars, PayPal est probablement trop gros pour eux, même avec un partenaire. Un scénario plus probable est que l’entreprise encourage PayPal à explorer des alternatives stratégiques autour de Venmo ou Braintree ou à acquérir d’autres sociétés qui auraient des synergies avec le cœur de métier de PayPal.

Une telle possibilité serait Pinterest. L’année dernière, il y avait des rumeurs que PayPal était intéressé à faire une offre pour Pinterest. De plus, l’une des raisons pour lesquelles les prétendants potentiels n’ont pas historiquement poursuivi Pinterest est la perception que son fondateur et PDG de longue date, Ben Silbermann, ne vendrait pas. Cependant, il a récemment allégé son emprise sur l’entreprise en cédant le rôle de PDG, ce qui pourrait indiquer qu’il est prêt à écouter les offres. Encore plus remarquable, Elliott détient un investissement d’environ 9% (ou 1 milliard de dollars +) dans Pinterest. Ainsi, encourager PayPal à acquérir Pinterest pourrait être une situation gagnant-gagnant pour Elliott.

Elliott n’a pas divulgué la taille de sa position, mais sur la base de son historique, nous nous attendons à ce qu’elle se situe entre 1% et 2%, principalement dans les swaps et autres dérivés, qui n’ont pas les mêmes exigences de divulgation que les actions ordinaires.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.