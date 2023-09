L’activiste Elliott fait des percées chez Catalent pour créer de la valeur. Voici ce qui pourrait arriver ensuite

Entreprise: Catalent développe et fabrique des solutions pour les médicaments, les produits biologiques à base de protéines, les thérapies cellulaires et géniques et les produits de santé grand public dans le monde entier. La société opère à travers quatre segments. Tout d’abord, il y a Softgel et Oral Technologies, qui fournissent des services de formulation, de développement et de fabrication de capsules molles destinées à être utilisées dans une gamme de produits clients. Biologics fournit des lignées cellulaires biologiques et développe et fabrique des thérapies cellulaires et des thérapies géniques virales. Ce segment gère également la formulation, le développement et la fabrication de formes posologiques parentérales, notamment les flacons et les seringues préremplies. Le segment Administration orale et spécialisée propose la formulation, le développement et la fabrication d’une gamme de technologies, ainsi que des solutions intégrées de développement clinique et d’approvisionnement commercial en aval. Enfin, le segment Clinical Supply Services propose la fabrication, le conditionnement, le stockage, la distribution et la gestion des stocks de médicaments et de produits biologiques, ainsi que de thérapies cellulaires et géniques dans le cadre d’essais cliniques.

Commentaire d’un activiste : Elliott est un investisseur activiste très prospère et astucieux, en particulier dans le secteur technologique. Son équipe comprend des analystes de grandes sociétés de capital-investissement technologique, des ingénieurs, des partenaires opérationnels – d’anciens PDG et COO du secteur technologique. Lors de l’évaluation d’un investissement, la société embauche également des consultants spécialisés et en gestion générale, des analystes experts des coûts et des spécialistes du secteur. L’entreprise surveille souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et dispose d’une vaste liste de candidats impressionnants au conseil d’administration. Elliott n’a pas divulgué sa participation dans cet investissement, mais sur la base de l’historique de l’entreprise, nous nous attendons à ce qu’elle s’élève à environ 1 milliard de dollars.

Le 29 août, Elliott et la société ont conclu un accord accord de coopération en vertu duquel Catalent a accepté d’augmenter temporairement la taille du conseil d’administration de 12 à 16 administrateurs et de nommer Steven Barg (responsable mondial de l’engagement chez Elliott), Frank D’Amelio (ancien directeur financier et vice-président exécutif, approvisionnement mondial, de Pfizer), Stephanie Okey (ancien vice-président directeur, responsable de l’Amérique du Nord, maladies rares et directeur général américain, maladies rares chez Genzyme) et Michelle Ryan (ancienne trésorière de Johnson & Johnson). L’entreprise réduira la taille du conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle de 2023 ; il a convenu de nommer une liste de 12 candidats, dont les quatre nouveaux administrateurs. Catalent a également accepté de créer un comité d’examen stratégique et opérationnel, chargé de procéder à un examen des activités, de la stratégie et des opérations de l’entreprise, ainsi que de ses priorités en matière d’allocation de capital. Ce comité comprendra les nouveaux directeurs Barg et Ryan. De plus, John Greisch (ancien président et chef de la direction de Hill-Rom Holdings) a été nommé président exécutif du conseil d’administration et présidera également le comité nouvellement formé. Elliott a accepté de respecter certaines dispositions habituelles en matière de vote et de statu quo.

Catalent est un fabricant externalisé de l’industrie pharmaceutique. Il s’agit d’une activité stable dans un secteur en pleine croissance fonctionnant en oligopole. Il s’agit de l’une des trois plus grandes organisations mondiales de développement et de fabrication sous contrat, après Lonza et une division de Thermo Fisher. L’entreprise a toujours été considérée comme un leader du marché, mais au milieu de l’année 2022, le vent a commencé à tourner, en grande partie à cause de deux facteurs principaux. Premièrement, Catalent a été affectée négativement par une falaise de Covid : pendant la pandémie, le gouvernement a exigé que l’entreprise fermer une grande partie de sa fabrication et commencer à produire des vaccins Covid. Cette production a généré 1,5 milliard de dollars de revenus qui sont récemment tombés à zéro. Deuxièmement, Catalent s’est infligé plusieurs blessures, notamment une acquisition qui ne s’est pas déroulée comme prévu et des problèmes opérationnels et réglementaires. Il s’agit de problèmes réparables qui ont fait chuter l’action de 142,35 $ en septembre 2021 à 48,82 $ ce mois-ci, mais ils n’affectent pas nécessairement négativement la valeur intrinsèque à long terme de l’entreprise. Cela fait de cette situation une excellente opportunité pour un activiste.

Dans sa forme la plus simpliste, une campagne militante comporte deux éléments fondamentaux : le succès de l’activisme (par exemple, amener l’entreprise à adopter votre programme) et l’exécution du programme activiste. Elliott a déjà accompli le premier objectif, en concluant un accord de coopération pour quatre sièges au conseil d’administration. Il y a également la création d’un comité d’examen stratégique et opérationnel et la nomination de Greisch au poste de président exécutif du conseil d’administration et de président du comité nouvellement formé. Même si la compétence de ce comité porte sur les affaires, la stratégie et les opérations, nous nous attendons à ce qu’il mette l’accent sur la stratégie.

Il s’agit d’un actif très stratégique et plusieurs acquéreurs seront probablement intéressés. En fait, le 4 février, Bloomberg a rapporté que Danaher, un autre conglomérat des sciences de la vie, avait exprimé son intérêt pour l’achat de Catalent à un prix « important ». Catalent a terminé le 3 février à 56,05 $ par action, et le titre a bondi de près de 20 % lors de la séance de bourse suivante. A terme, un accord avec Danaher ne s’est jamais concrétisé. De plus, des entreprises comme Merck pourraient être intéressées par l’achat de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci. Une autre possibilité est une acquisition par capital-investissement, dans laquelle la branche PE d’Elliott pourrait être une partie intéressée. Bien qu’en tant qu’activiste, Elliott fasse tout ce qu’il juge nécessaire pour accroître la valeur actionnariale, la société a par le passé largement utilisé la stratégie d’offre d’acquisition de sociétés de son portefeuille comme meilleur catalyseur pour accroître la valeur actionnariale. Nous ne serions pas surpris de voir cela se produire ici. Catalent est la bonne taille pour Elliott, qui s’est récemment associé à des opérations de rachat pour Systèmes Citrix et Nielsen Holdings, chacun pour environ 16 milliards de dollars. Elliott a également récemment manifesté son intérêt pour cette industrie, en s’associant à Patient Square Capital et Veritas Capital pour acquérir Syneos Santé (SYNH) pour 7,1 milliards de dollars. Cette acquisition devrait être finalisée au second semestre 2023. Comme Catalent, Syneos est une société de solutions pharmaceutiques externalisées : elle externalise la R&D pour les sociétés pharmaceutiques, tandis que Catalent externalise la fabrication.

Elliott a rapidement convaincu Catalent de poursuivre un programme d’exploration stratégique, ce qui nous indique qu’il n’y a pas eu beaucoup de résistance de la part de la direction. Nous espérons que cet examen se conclura par une vente de la société. Cependant, il convient de noter que Catalent a à sa tête un PDG relativement nouveau, Alessandro Maselli, qui a été promu président et directeur de l’exploitation en juillet 2022. De nombreux problèmes opérationnels se sont produits sous son mandat. Si l’on passe d’une revue stratégique à une revue opérationnelle, rien ne garantit qu’il conservera son poste.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.