Le militant libéral Shaun King, lié à des mouvements comme Black Lives Matter, est accusé de vivre comme les un pour cent qu’il critique si souvent.

Ayant déjà travaillé pour la campagne présidentielle de Bernie Sanders et faisant la promotion des causes de justice sociale qu’il fait souvent, il peut surprendre certains que King vive plutôt somptueusement, selon un rapport du New York Post mettant en évidence la propriété tentaculaire de King au bord du lac au Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick. Jersey.

King a déménagé dans la propriété de 3000 pieds carrés d’un appartement de deux chambres à Brooklyn, selon le rapport. Sa nouvelle maison aurait une cuisine gastronomique, une cour au bord du lac et cinq chambres.

La propriété aurait été achetée par l’épouse de King, l’éducatrice Rai-Tonicia King pour 842 000 $ en novembre de l’année dernière, a rapporté le Post, citant des documents publics.

King a acquis une réputation plutôt controversée en tant qu’activiste, beaucoup remettant en question ses méthodes de collecte de fonds et son engagement financier réel envers les mouvements qu’il prétend soutenir.

Parmi les accusations portées contre lui, King a été accusé par l’organisation subventionnaire Proteus Fund de ne jamais revenir ou d’expliquer où son don à Justice Together, un groupe anti-violence policière fondé par King, est allé après la dissolution brutale du groupe en 2015.

Samaria Rice, la mère du garçon noir de 12 ans Tamir Rice qui a été tué par balle par la police à Cleveland en 2014 – a publiquement fustigé King pour avoir utilisé le nom de son fils pour collecter des fonds douteux.





« Personnellement, je ne comprends pas comment tu dors la nuit » elle a écrit à King le mois dernier en réponse à King affirmant avoir eu une conversation personnelle avec elle. « Je ne t’ai jamais donné la permission de ne rien élever. Avec les États-Unis, tu m’as volé pour la mort de mon fils », Rice a déclaré dans un post Instagram, accusant King, entre autres, d’avoir menti sur sa race. « En tant qu’homme blanc agissant en noir, vous êtes un[n] imposteur auquel on ne peut pas faire confiance.

La race de King est depuis longtemps devenue un sujet de spéculation intense alimentée par une enquête menée par le média de droite Breitbart News, qui a déterré l’acte de naissance du militant et des casiers judiciaires révélant que son père était blanc. King a rejeté la demande, arguant que l’homme figurant sur le certificat n’était pas son père biologique et a insisté sur le fait que son vrai père était noir.

Les derniers détails sur les victoires de King sur le marché immobilier n’ont fait qu’attiser le feu, les critiques libéraux et conservateurs n’hésitant pas à qualifier King, qui a supprimé son compte Twitter plus tôt ce mois-ci, d’escroc.

« « Le talc X ronge les Noirs américains ». Voilà, j’ai corrigé ce titre pour vous, « un utilisateur a écrit en réponse au rapport du Post, ‘Talcum X’ étant une référence aux antécédents biraciaux de King.

« Le quartier est-il majoritairement blanc ? » L’auteur conservateur Stephen L. Miller a tweeté une référence apparente aux récentes révélations sur une autre figure de proue du BLM, Patrisse Cullors, qui, plus tôt cette année, a été révélée avoir dépensé 3,2 millions de dollars en immobilier dans des quartiers majoritairement blancs.

Alors que l’autoproclamé « marxiste de formation » a défendu ses achats, une branche new-yorkaise du mouvement pour la justice raciale a demandé une enquête sur ses opérations et ses finances.





