L’activiste Christopher Rufo démantèle le « coup dur » du Washington Post dans ses efforts pour exposer les maux de la théorie critique de la race – RT USA News

Christopher Rufo s’est apparemment fait une proie en devenant l’un des principaux critiques de la théorie critique de la race néo-marxiste (CRT), mais il a riposté au Washington Post à cause d’un article qui cherchait à décortiquer et à discréditer ses arguments.

« Laura Meckler du Washington Post a passé trois semaines à préparer un hit contre moi,», a déclaré Ruffo dimanche sur Twitter, ajoutant que le journal utilisait cinq « mensonges flagrants » pour le salir. « C’est ainsi que mentent les médias. »

L’article de WaPo, qui a été publié samedi, a placé Rufo au centre d’une poussée républicaine pour attaquer le CRT et l’utiliser comme une arme politique pour présenter les politiques démocrates comme extrêmes, effrayantes et anti-américaines. Meckler a tenté de montrer que Rufo a induit le public en erreur sur la nature du tube cathodique et a fait des déclarations sur les supports de formation qui vont plus loin que les documents qu’il cite.

Mais Rufo a répliqué que l’article était intentionnellement trompeur et il a exigé que les rédacteurs en chef du journal publient une correction immédiate et retirent toutes les fausses déclarations. « La démocratie meurt quand les médias mentent, » a-t-il dit, faisant allusion au slogan de WaPo de « La démocratie meurt dans les ténèbres. »

Le documentariste, qui a exposé l’enseignement du CRT dans les écoles, les agences gouvernementales et les entreprises, a déclaré que le Post avait d’abord menti en présentant la théorie comme un « concept académique bénin » qui prétend simplement que le racisme en Amérique est systémique. La description obscurcit les concepts extrêmes du CRT, a-t-il dit, tels que « tous les blancs sont racistes » « abolir la race blanche » et « anticapitalisme ».

Mensonge #1. Le Washington Post présente la théorie critique de la race comme un concept académique bénin, obscurcissant la nature de division de l’idéologie et refusant d’aborder l’énorme quantité de preuves sur les programmes CRT abusifs dans les classes de la maternelle à la 12e année. pic.twitter.com/NlvapesdbX – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 20 juin 2021

Deuxièmement, a déclaré Rufo, l’article donnait un faux compte rendu de son rôle dans l’inspiration du décret du président de l’époque, Donald Trump, interdisant l’enseignement du CRT dans les agences fédérales. Par exemple, il a déclaré qu’il s’était rendu à la Maison Blanche non pas juste après une apparition sur Fox News, comme le Post l’a laissé entendre, mais près de deux mois plus tard.

Mensonge #2. Le Washington Post fabrique la chronologie des événements entourant mon implication dans le décret du président Trump sur la théorie critique de la race au sein du gouvernement fédéral. pic.twitter.com/btXcgoN4Cb – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 20 juin 2021

Meckler l’a également mal cité pour donner l’impression qu’il a dit que c’était « tellement évident » qu’il voulait confondre des idées de gauche indépendantes comme faisant partie d’une marque CRT dans l’esprit des électeurs. En fait, il a dit que lors d’une interview avec le journaliste, il a directement réfuté cette interprétation. Il a demandé au Post de publier un enregistrement de l’interview pour étayer ou réfuter l’affirmation du journaliste.

Mensonge #3. Le Washington Post falsifie une citation directe, affirmant que j’ai dit qu’il était « si évident » que ma stratégie était de « confondre » des éléments sans rapport avec le CRT. Je n’ai jamais dit cela et j’ai mis le Post au défi de produire l’enregistrement audio pour étayer sa demande – ou de la retirer. pic.twitter.com/kGboTRx8YU – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 20 juin 2021

Cependant, Rufo n’a pas nié le message sur les réseaux sociaux auquel le Post faisait référence lorsque le journaliste a évoqué l’utilisation du CRT comme un fourre-tout. Il a déclaré en mars que « nous avons réussi à geler leur marque » et cela « nous finirons par le rendre toxique, car nous plaçons toutes les différentes folies culturelles dans cette catégorie de marque. » Il ajoutée cette « le but est de faire lire au public quelque chose de fou dans le journal et de penser immédiatement à « la théorie critique de la race ».

Rufo a également réfuté les affirmations du Post concernant deux exemples de formation CRT qu’il était accusé d’exagérer. Par exemple, le journal a déclaré que contrairement aux déclarations de l’activiste, un programme de formation du département du Trésor américain n’a pas dit aux employés que « tous les blancs sont racistes ». Mais Rufo a cité de telles déclarations dans le matériel de formation comme « pratiquement tous les Blancs, quel que soit leur état d’éveil, contribuent au racisme » et « blancheur » comprend « privilège blanc et suprématie blanche », dire qu’à son avis, l’instruction équivalait à dire cela.

Mensonge n°4. Le Washington Post prétend que le Département du Trésor n’a jamais dit que tous les Blancs sont racistes lors d’un séminaire de formation sur la diversité, mais j’ai les documents sources originaux qui prouvent que l’affirmation du Post est fausse. pic.twitter.com/zfRHeqi1L4 – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 20 juin 2021

Rufo est devenu une cible populaire pour les critiques des médias grand public ces dernières semaines. Par exemple, le New Yorker a dit qu’il « inventé le conflit sur la théorie critique de la race. »

Avec certains États dirigés par les républicains interdisant l’enseignement du CRT dans les écoles et les parents se prononçant contre le concept lors des réunions des conseils scolaires à travers le pays, les démocrates ont reconnu que la controverse est en train de se rétracter politiquement. Par exemple, une vidéo de l’animateur de radio Ty Smith, qui est noir, argumentant contre CRT lors d’une réunion du conseil scolaire de l’Illinois au début du mois a recueilli des millions de vues sur les réseaux sociaux. Les législateurs républicains, dont le sénateur Ted Cruz (Texas) et la représentante Madison Cawthorn (Caroline du Nord), ont appelé la diatribe de Smith « puissant. »





Les médias grand public ont répondu à l’élan croissant du mouvement anti-CRT en défendant le concept et, comme dans le cas de Rufo, en attaquant le messager. Par exemple, le journaliste de NBC Brandy Zadrozny s’est plaint la semaine dernière sur MSNBC que les parents qui s’opposent au CRT utilisent « lourd » La Freedom of Information Act (FOIA) demande des informations sur les programmes, puis déforme les informations qui leur sont fournies.

« Alors ce que nous allons voir, ce que nous avons vu dans le Maine, c’est demander toutes ces demandes de records, vous savez, combien d’argent avez-vous dépensé pour tout ce qui concerne la race? » dit Zadrozny. « Et ensuite, cela est en quelque sorte utilisé pour présenter le conseil scolaire comme payant pour le CRT, ce qui n’est tout simplement pas le cas. »

Elle n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les démocrates sont troublés par l’interdiction d’un programme qui, selon eux, n’est pas enseigné.

L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a déclaré que Rufo avait déformé le CRT, l’utilisant comme nom de marque pour étiqueter tout ce qui rend les conservateurs « inconfortable. » Après que Rufo ait répondu la semaine dernière en la défiant à un débat CRT, Reid l’a accusé samedi de making « exige l’homme blanc. »

C’est une façon étrangement agressive de passer à la télé, Christopher. Pourquoi ne pas simplement contacter mes producteurs de booking comme une personne normale, plutôt que d’opter pour l’option White Man Demands ? Je n’avais même jamais entendu parler de toi jusqu’à ce que @oneunderscore__ pièce exposant votre intrigue pour rebaptiser CRT. https://t.co/kzqp1edxzF – Joy-Ann (Pro-Démocratie) Reid 😷 (@JoyAnnReid) 19 juin 2021

