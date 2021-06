Le militant du BLM Shaun King a été fustigé par la mère de Tamir Rice qui dit qu’il est un « homme blanc agissant en noir ».

Samaria Rice a déclaré qu’elle « ne lui avait jamais donné la permission de ne rien élever » après la mort de son fils après que King eut partagé les détails d’une conversation que le couple avait eue.

Samaria Rice a fustigé le militant du BLM Shaun King dans une publication Instagram Crédit : AP

La mère de Tamir Rice a déclaré que King était un « homme blanc agissant en noir » Crédit : Getty

Rice a posté sur Instagram mardi : « Pourquoi pensez-vous qu’il est si important de dire aux gens que nous avons eu une conversation ?

« Eh bien, nous avons parlé et tout ce qui a été dit était très toxique et inconfortable pour moi d’entendre que vous avez collecté des fonds supplémentaires et ensuite de dire que vous ne vouliez pas me déranger.

« Personnellement, je ne comprends pas comment tu dors la nuit. Je ne t’ai jamais donné la permission de ne rien lever.

Rice avait accusé King d’être égoïste dans une interview avec The Cut en mai de l’année dernière et l’avait qualifié, ainsi que d’autres militants de premier plan, de « chasseurs d’ambulances » dans un communiqué de mars.

Tamir, 12 ans, a été abattu par la police en novembre 2014 alors qu’il jouait avec un pistolet à plomb Crédit : AP : Presse associée

Rice a publié cette déclaration sur Instagram mardi Crédit : sam_i_am815/Instagram

Elle a ensuite déclaré: « Vous êtes censé élever la famille, la communauté, nous apprendre à nous aimer les uns les autres, ne pas vous chamailler et vous battre pour savoir qui va avoir le prochain cas ou qui va passer à la télévision ensuite. C’est un désordre. »

Mardi, elle a écrit: « Avec les États-Unis, vous m’avez volé pour la mort de mon fils. Tous les mensonges Shaun, s’il vous plaît arrêtez de penser que nous sommes sur la même longueur d’onde.

« En tant qu’homme blanc agissant en noir, vous êtes un imposteur auquel on ne peut pas faire confiance. Mon fils avait 12 ans et… le MJ doit rouvrir sa période d’enquête. Tamir Les droits de l’homme ont été violés, pourquoi voudriez-vous en parler de vous ?

« Vous êtes une personne égoïste et égocentrique et Dieu s’occupera de vous, homme blanc. »

Tamir, 12 ans, a été abattu par la police en novembre 2014 alors qu’il jouait avec un pistolet à plomb.

Le ministère de la Justice a annoncé en décembre de l’année dernière que des accusations criminelles fédérales ne seraient pas portées contre deux policiers de Cleveland en lien avec le meurtre.

En avril, la famille du garçon a demandé au ministère de la Justice de rouvrir l’enquête sur sa mort.

King a été confronté à des questions répétées concernant son origine ethnique.

Il avait précédemment déclaré que sa mère lui avait dit « l’homme blanc sur mon acte de naissance n’est pas mon père biologique et que mon vrai père biologique est un homme noir à la peau claire ».

King a déclaré que sa mère lui avait dit « l’homme blanc sur mon acte de naissance n’est pas mon père biologique et que mon vrai père biologique est un homme noir à la peau claire » Crédit : Getty

Rice a qualifié King et d’autres militants de premier plan de « chasseurs d’ambulances » dans un communiqué de mars

Une description maintenant supprimée du podcast de King a déclaré que sa conversation avec Rice avait été « très nécessaire », rapporte Newsweek.

Il disait: « J’ai beaucoup appris. J’ai beaucoup écouté. J’ai partagé mon cœur. Et j’ai promis que nous continuerions à nous battre pour obtenir justice et responsabilité pour Tamir. »

L’équipe de King a demandé à Newsweek de renvoyer son message à la suite des commentaires de Rice.

Dans ce King a écrit : « Elle [Samaria] a reconnu qu’elle savait que j’avais écrit des articles sur Tamir au fil des ans et que j’avais collecté des fonds pour sa famille, mais c’est dans cette partie de la conversation que j’ai vraiment compris une erreur centrale que j’avais commise avec elle.

« Au cours des 7 dernières années, j’ai laissé Samaria Rice seule.

« Je ne fais pas de conférences de presse. Je ne fais pas de séances de photos ou de séances photo. Je ne fais pas d’interviews dans les journaux. En général, je ne parle même pas lors de rassemblements ou d’événements. Je baisse la tête et fais le travail.

« Malheureusement, les gens ont menti à Samarie à mon sujet et à propos de la collecte de fonds que j’ai faite pour sa famille. Je ne saurai jamais complètement leurs intentions, mais je vais prendre le temps de tout détailler pour vous. »

Rice avait déclaré en mai: « Je n’ai jamais parlé à Shaun King un jour de ma vie. »

La police de Cleveland enquête après qu’un officier a tiré deux coups de feu, tuant Tamir Rice, 12 ans Crédit : AP : Presse associée

Rice jouait avec le pistolet à plomb à l’extérieur d’un centre de loisirs à Cleveland, Ohio, lorsque le policier blanc Timmonthy Loehmann lui a tiré dessus et l’a tué quelques secondes après être arrivé sur les lieux.

Dans une déclaration sur la décision, le département n’a pas toléré les actions des flics, mais a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre les agents sur les droits civils criminels fédéraux.

Les agents Loehmann et Frank Garmback ont ​​été envoyés au centre de loisirs après qu’un homme a bu de la bière alors qu’il attendait un bus appelé le 911 et a déclaré qu’un « gars » pointait une arme à feu.

L’appelant a déclaré que la personne semblait être un mineur et que l’arme pouvait être « faux », mais le répartiteur n’a pas transmis cette information à Loehmann et Garmback.

Les policiers ont déclaré que Rice avait attrapé le pistolet jouet avant qu’il ne soit abattu et qu’ils lui avaient demandé à plusieurs reprises de lever les mains.

Les procureurs ont déclaré que les positions des bras de Rice dans la vidéo granuleuse semblaient être près de sa taille, mais « ses mains ne sont pas visibles dans la vidéo et on ne peut pas déterminer à partir de la vidéo ce qu’il faisait ».

La vidéo, qui n’a pas de son, « ne montre ni détail ni perspective », ont déclaré les procureurs.

En conséquence, les procureurs n’ont pas été en mesure de déterminer si Rice avait ou non atteint le pistolet à plomb avant qu’il ne soit abattu, a déclaré le ministère de la Justice.