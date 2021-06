L’activiste anti-corruption Nizar Banat est mort en détention palestinienne

Selon son avocat, des agents de sécurité sont entrés dans la maison à Hébron où Banat séjournait jeudi vers 3h30 du matin, disant qu’ils avaient un mandat d’arrêt contre lui. Une personne non identifiée a posté sur la page Facebook de Banat en quelques minutes que des policiers l’emmenaient. « Ils ont confisqué son ordinateur, son téléphone et tous ses biens, et le battent brutalement », peut-on lire dans le message.