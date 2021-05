L’activisme irakien se bat pour survivre au milieu des meurtres et des menaces

BAGDAD – « Qui m’a tué? » les panneaux posaient, à côté des images d’hommes et de femmes morts, parmi les quelque 80 militants irakiens assassinés depuis fin 2019. Les jeunes manifestants ont brandi les affiches mardi sur la place Tahrir à Bagdad, illustrant à la fois l’étincelle durable et la diminution de la force de la manifestation anti-gouvernementale de l’Irak mouvement.

Les manifestants (publiquement) et les responsables irakiens (en privé) disent qu’ils savent qui a tué de nombreux militants: des milices soutenues par l’Iran qui ont essentiellement écrasé un mouvement anti-corruption de base qui blâme l’influence iranienne, et les milices, pour de nombreux Irakiens. maux. Dans un pays où les milices – qui font nominalement partie de l’appareil de sécurité – opèrent en toute impunité, les assassins sont restés impunis.

Les plusieurs milliers de jeunes hommes rassemblés mardi sur la place centrale de Bagdad constituaient la plus grande manifestation dans la capitale irakienne depuis l’anniversaire en octobre dernier des manifestations qui ont balayé Bagdad et les villes du sud. et fait tomber un gouvernement. Le mouvement est motivé par la colère face à l’incapacité du gouvernement à faire les réformes promises, y compris des freins aux milices soutenues par l’Iran.

Mais à l’ombre des assassinats, des enlèvements et de l’intimidation de personnes qui critiquent le gouvernement irakien et l’ingérence iranienne, le taux de participation de mardi a été bien inférieur à ce que les organisateurs avaient espéré.