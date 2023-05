L’activisme climatique est voué à l’échec | Lettre

Helena Echlin écrit que les méthodes sensées d’activisme climatique n’ont pas fonctionné (Pourquoi j’ai arrêté de discuter de l’urgence climatique et essayé le traitement silencieux à la place, 22 mai), alors elle est devenue membre de la Red Rebel Brigade, un groupe de performance silencieux militant pour le climat, et sent maintenant qu’elle fait quelque chose d’utile.

Mais comment sait-elle si elle l’est ? Ryanair vient d’annoncer qu’elle se dirigeait vers une année exceptionnelle de vente de vols bon marché. Est-ce que s’habiller en rouge a un effet sur ces passagers aériens ? Bien sûr que non. Peu ou rien ne fonctionne face à la cupidité des entreprises, à l’inaction du gouvernement et aux désirs matériels qui conduisent à un consumérisme rampant. Au Royaume-Uni, nous avons été protégés de catastrophes environnementales massives. Même quand cela arrive, je me demande sérieusement si le sou va baisser.

Les choix réalistes sont soit de se joindre à la fête avant que tout ne s’effondre, soit de vivre tranquillement en accord avec sa conscience en sachant que cela ne fera aucune différence.

Patrick Cosgrove

Bucknell, Shropshire