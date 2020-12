Rockin ‘around the Christmas tree looks sera différent pour les visiteurs du Rockefeller Center de New York cette année, à commencer par la cérémonie d’allumage de l’arbre.

Ce qui est normalement un hotspot touristique chaotique et encombré pendant la saison des vacances était plutôt un événement mandaté par un masque, limité dans le temps et socialement éloigné en raison de la pandémie de coronavirus.

L’arbre, une épinette de Norvège de 23 mètres, avait ses lumières de Noël allumées lors d’un événement qui a été diffusé à la télévision mais fermé au public.

À l’autre bout du monde, les rues et les parcs de Zagreb ont été illuminés mardi avec des décorations de Noël, mais la plupart des zones semblaient presque désertes car les restrictions de coronavirus limitaient les rassemblements.

La Croatie a été confrontée à des semaines d’infections en flèche.

Les travailleurs ont installé l’arbre de Noël du Vatican sur la place Saint-Pierre.

L’épinette rouge de 30 mètres de haut, pesant sept tonnes, a été montée par une grue juste en face de la basilique Saint-Pierre.

Les gens se sont également rassemblés pour regarder l’illumination d’un arbre de Noël dans le quartier d’Achrafieh à Beyrouth, qui a été durement touché par l’explosion dévastatrice du port en août.