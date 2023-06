L’action Toyota connaît sa meilleure semaine depuis 2009 après l’assemblée annuelle, les nouveaux véhicules électriques

DÉTROIT – Toyota Motors L’action connaît sa meilleure semaine depuis 2009 après que la société a dévoilé ses plans pour ses véhicules électriques de nouvelle génération et que les actionnaires ont voté en faveur de sa nouvelle direction, dont l’ancien PDG Akio Toyoda en tant que président.

Les actions de Toyota à la Bourse de New York ont ​​atteint jeudi un nouveau sommet sur 52 semaines de plus de 168 dollars par action, en hausse de 2 % pendant les échanges intrajournaliers et d’environ 13 % cette semaine.

Si les actions peuvent conserver leur élan actuel, ce serait la meilleure semaine de l’action depuis avril 2009, lorsqu’elle a augmenté de 14,5 %. Cela ne marquerait également que le troisième gain hebdomadaire à deux chiffres en plus de deux décennies.

L’augmentation notable du stock relativement banal fait suite à des détails supplémentaires sur la stratégie EV de l’entreprise, qui a déjà été critiquée par certains pour ne pas être assez agressive.

Avant son assemblée annuelle mercredi, Toyota a présenté ses plans pour une nouvelle génération de véhicules électriques pour rivaliser avec les leaders de l’industrie Tesla et basée en Chine BYD . La société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer ses véhicules électriques de nouvelle génération à partir de 2026, y compris des véhicules équipés de « batteries à semi-conducteurs » très vantées d’ici 2027 ou 2028.

Les batteries à semi-conducteurs peuvent être plus légères, avec une plus grande densité d’énergie et offrir une plus grande autonomie à un coût inférieur à celui des véhicules électriques actuels équipés de batteries lithium-ion.