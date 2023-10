Tesla les actions ont chuté de plus de 15 % au cours des derniers jours pour clôturer la semaine à 211,99 $ après que le PDG Elon Musk se soit montré pessimiste quant aux problèmes macroéconomiques lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre mercredi.

Il s’agit de la pire semaine de l’année pour les actions Tesla, même si les actions du constructeur automobile électrique sont toujours en hausse de 96 % depuis le début de l’année.

Pour la période se terminant le 30 septembre 2023, Tesla a déclaré un chiffre d’affaires de 23,35 milliards de dollars et un bénéfice de 1,85 milliard de dollars, soit une baisse par rapport au trimestre précédent. Les bénéfices ont également été inférieurs à ceux du même trimestre de l’année dernière.

Lors d’une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre, le PDG Elon Musk, qui partage son temps entre Tesla, le réseau social X (anciennement Twitter), l’entrepreneur de défense SpaceX et les startups xAI, Neuralink et The Boring Co., a émis une note profondément pessimiste sur l’économie et a souligné que la réduction des coûts et des prix serait essentielle pour Tesla au cours des prochains trimestres.

Musk a également jeté de l’eau froide sur les attentes des actionnaires concernant le Cybertruck de Tesla, longtemps retardé, tout en refusant de donner des détails sur un « robotaxi » et une technologie de véhicule autonome sur lesquels la société travaille et promet depuis des années. La société est déjà à la traîne de Cruise et Waymo aux États-Unis, et des développeurs de robotaxi, dont le géant du covoiturage Didi, en Chine.

En ce qui concerne le pick-up profondément non conventionnel de l’entreprise, Musk est allé jusqu’à dire : « Nous avons creusé notre propre tombe avec Cybertruck » lors de l’appel du troisième trimestre. Il a également déclaré qu’il souhaitait « tempérer les attentes » concernant le véhicule, affirmant qu’il s’agissait d’un « excellent produit », mais Tesla s’attend à ce qu’il faudra un an à 18 mois avant que le Cybertruck devienne un « contributeur positif aux flux de trésorerie ».

« La demande est hors du commun. Nous avons plus d’un million de personnes qui ont réservé la voiture, ce n’est donc pas un problème de demande », a affirmé Musk. « Mais nous devons y parvenir, et nous devons en faire un prix que les gens peuvent se permettre, des choses incroyablement difficiles. »

Tesla prévoit un événement pour lancer officiellement le Cybertruck le 30 novembre, mais n’a pas encore divulgué les spécifications finales et les prix du camion. On ne sait pas combien de personnes ayant payé une réservation remboursable de 100 $ pour le Cybertruck suivront et achèteront les camions.

Musk a évoqué à plusieurs reprises les efforts de Tesla pour réduire les coûts internes et le coût de ses véhicules électriques pour les clients. Lors d’une partie questions-réponses de la conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes, Musk a déclaré : « Je suis inquiet de l’environnement de taux d’intérêt élevés dans lequel nous nous trouvons ». Pour les acheteurs de voitures, a-t-il déclaré, « si les taux d’intérêt restent élevés ou s’ils augmentent encore, il sera d’autant plus difficile pour les gens d’acheter la voiture. Ils n’en ont tout simplement pas les moyens. »

« Réduire le coût de nos véhicules est notre priorité absolue », a déclaré Vaibhav Taneja, le nouveau directeur financier de Tesla, faisant écho aux préoccupations et aux priorités de Musk. « Nous avons essayé de compenser ces ajustements en nous concentrant sur la réduction des coûts. Cependant, il existe un décalage inhérent dans la réduction des coûts, ce qui a un impact sur les marges », a-t-il ajouté.

Musk a fait des déclarations optimistes lors de l’appel, assurant par exemple aux investisseurs que Tesla continuerait à « investir de manière significative dans le développement de l’IA », une technologie qu’il considère comme « un changement majeur dans la donne », avec « le potentiel de faire de Tesla l’entreprise la plus précieuse ». de loin » avec « des voitures entièrement autonomes à grande échelle et des robots humanoïdes entièrement autonomes ».

Cependant, le marché n’a pas réagi aux déclarations de vision à long terme du célèbre PDG comme il l’a fait dans le passé. Même certains des analystes qui sont fiables à l’égard de Tesla ont publié des notes prudentes après les résultats du troisième trimestre de l’entreprise, comme l’a rapporté CNBC Pro.

Par exemple, « Plus de lunettes roses », a écrit Colin Langan, analyste chez Wells Fargo, dans une note mercredi. Et Adam Jonas de Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 400 $ à 380 $. Ses prévisions impliquent toujours une hausse de plus de 56 % dans une note publiée après l’appel de Tesla au troisième trimestre.

Jonas a demandé : « Comment pouvons-nous défendre une action de « croissance » qui semble prête à entrer dans sa deuxième année consécutive de baisse des bénéfices ? Il a ensuite répondu : « Nous pensons qu’il est également important et raisonnable de considérer le potentiel à long terme des produits et services commercialisés par l’entreprise », dans la note.

Toni Sacconaghi de Bernstein, qui est généralement plus sceptique quant au battage médiatique de Tesla, a maintenu une note de sous-performance sur le fabricant de véhicules électriques avec un objectif de cours de 150 $ sur les actions, suggérant une baisse de 38 % par rapport à la clôture de mercredi. « Croissance de 5 % des revenus automobiles, effondrement des marges et négociation à 200x FCF : l’histoire est-elle brisée ? » a demandé l’analyste dans une note publiée jeudi.

Certains des partisans de longue date de Tesla, dont Jonas, considèrent les résultats du troisième trimestre de l’entreprise comme un signal d’alarme signalant des perspectives difficiles pour les véhicules électriques en général. Les constructeurs chinois de véhicules électriques, entre autres constructeurs automobiles, ont également vu leurs actions baisser suite à l’appel prudent de Tesla au troisième trimestre.