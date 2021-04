Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Phil LeBeau décompose le trimestre record de Tesla et explique les critiques du modèle de rentabilité du constructeur de voitures électriques. De plus, Yun Li se lance dans la vente d’actions de 550 millions de dollars de GameStop.

Tesla publie un bénéfice net record de 438 millions de dollars, ses revenus augmentent de 74%

Le secteur des véhicules électriques du PDG Elon Musk a signalé au premier trimestre des livraisons de véhicules de 184 800 modèles 3 et Y, dépassant les attentes et établissant un record pour Tesla. Cependant, la société a également déclaré qu’elle n’avait produit aucune de ses berlines Model S ou SUV Model X haut de gamme pour la période se terminant en mars. Il a livré 2020 anciennes berlines Model S et VUS Model X de l’inventaire.

Lors de l’appel aux résultats de lundi, Musk a déclaré que la nouvelle version des berlines Model S de la société serait enfin livrée aux clients à partir de mai 2021, les livraisons de Model X devant commencer au troisième trimestre de l’année. Musk et le directeur financier Zachary Kirkhorn ont tous deux déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement resteraient probablement un défi pour Tesla cette année.