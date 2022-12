L’action Tesla glisse en raison des problèmes de demande et de la distraction d’Elon Musk sur Twitter

Après la cloche de mercredi, Canaccord Genuity a réduit son objectif de prix pour le constructeur automobile de 304 $ à 275 $, citant un sentiment public «cosmiquement mauvais» et une base d’actionnaires «désemparée». “Elon Musk fait des trucs d’Elon Musk”, a écrit George Gianarikas de Canaccord. “Une partie de cela est un drame lié à Twitter, beaucoup ne l’est pas.”

Actions dans le constructeur de véhicules électriques Tesla a glissé d’environ 9% à la mi-journée jeudi, les analystes devenant de plus en plus incertains des perspectives de la société.

Pendant ce temps, Tesla a commencé à offrir jeudi 7 500 $ de rabais sur certains de ses véhicules électriques à prix élevé aux États-Unis, doublant ses incitations précédentes, dans le but d’encourager les clients à prendre des livraisons. Il offre également des crédits au Canada et au Mexique. Tesla a baissé le prix des voitures en Chine en octobre.

Les baisses de prix de la berline Model 3 et du crossover Model Y de Tesla sont considérées comme un signe d’affaiblissement de la demande.

La société a également tenté de stimuler les ventes et les livraisons avec une offre de 10 000 miles de recharge gratuite sur ses Superchargeurs pour les clients qui prennent livraison de leur nouvelle Teslas en décembre.

Les acheteurs de Tesla et d’autres véhicules électriques fabriqués aux États-Unis auront probablement droit à une incitation de 7 500 $ à partir de janvier en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation de Biden. De nombreux propriétaires potentiels de Tesla avaient reporté la livraison de leurs nouvelles voitures à la société jusqu’à ce que les crédits prennent effet.

La performance du PDG Elon Musk en tant que nouveau propriétaire et PDG de Twitter a également suscité de vives inquiétudes chez les taureaux Tesla de longue date qui demandent au conseil d’administration de l’entreprise de le maîtriser et de l’amener à se concentrer sur la voiture électrique et la société d’énergie renouvelable.

Musk a privatisé Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars conclu fin octobre, vendant environ 23 milliards de dollars d’actions Tesla pour financer l’accord. Il a depuis reconnu un trop-payé “évident”.

Les actions de Tesla ont baissé de plus de 64 % depuis le début de l’année.