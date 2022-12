L’action Tesla en baisse de 28% depuis qu’Elon Musk a repris Twitter

Dans cette illustration photo, l’image d’Elon Musk est affichée sur un écran d’ordinateur et le logo de twitter sur un téléphone portable à Ankara, Turkiye le 06 octobre 2022.

Mardi, les actions de Tesla ont clôturé à 160,95 $, en baisse de plus de 4 % pour la journée. Il s’agissait d’une rare exception parmi les actions technologiques axées sur la croissance, qui ont principalement augmenté après la publication de données d’inflation plus froides que prévu tôt le matin.

A titre de comparaison, d’autres grands constructeurs automobiles comme Gué , GM et Volkswagen sont légèrement en hausse depuis le 27 octobre, tout comme BYD , une entreprise chinoise qui fabrique des véhicules électriques et des batteries. Constructeur américain de camions électriques Rivien a chuté de 27 % au cours de cette période.

Actions dans le constructeur de véhicules électriques Tesla ont chuté de 28% depuis le 27 octobre, date à laquelle le PDG Elon Musk a acheté Twitter et s’est nommé “Chief Twit”, ou PDG, du secteur des médias sociaux.

La baisse du cours de l’action Tesla a incité le plus grand actionnaire de détail de la société, Leo Koguan, qui est milliardaire et fondateur de la société de services informatiques SHI International, convoquer le conseil d’administration de la société à “réaliser une thérapie de choc pour ressusciter le cours de l’action”, notamment par le biais d’un rachat d’actions.

Musk a vendu pour des milliards de dollars de ses avoirs Tesla pour financer le rachat de Twitter. Depuis qu’il a repris l’entreprise, Musk publie régulièrement des tweets incendiaires, en particulier destinés aux personnes qui ont des valeurs politiques de centre à gauche, et que Musk dépeint souvent comme des ennemis avec un “virus de l’esprit éveillé”.

Par exemple, Musk a visé le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, et les personnes trans, tweetant ce week-end : “Mes pronoms sont Prosecute/Fauci.”

Le tweet offensant a attiré plus d’un million de “j’aime” sur Twitter, où Musk compte plus de 120 millions d’abonnés répertoriés, ainsi que des critiques de la Maison Blanche et de l’ancien directeur de la CIA, John O. Brennan. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié les tweets de Musk sur Fauci d’attaques personnelles “incroyablement dangereuses”.

Kristin Hull, fondatrice de Nia Impact Capital et actionnaire de Tesla, écrit sur Twitter suite à cela: “Tellement de problèmes avec la marque Tesla, lorsque le conseil d’administration ne peut pas maîtriser le PDG.”

Les conditions économiques et une gamme de produits vieillissante ont également contribué à la pression sur le cours de l’action de Tesla. Tesla a retardé la production de masse de son pick-up trapézoïdal inspiré de la science-fiction, le Cybertruck. Tesla a initialement présenté la conception du Cybertruck en 2019, date à laquelle la société prévoyait de commencer la production en 2021.

La société a organisé un événement dans son usine de batteries du Nevada pour marquer le début des livraisons de son semi-remorque entièrement électrique et robuste le mois dernier. Lors de l’événement, les dirigeants de Tesla, dont Elon Musk, n’ont fait aucune mention de la technologie de conduite autonome précédemment vantée, d’une garantie d’un million de kilomètres qu’ils avaient précédemment taquinée, d’un prix pour le Semi, ni des chiffres de production prévus.

Tesla fait également face à un contrecoup sur un retard de plusieurs années dans la fourniture de la technologie de conduite autonome grâce à des mises à jour logicielles des voitures de ses clients. Les clients sont poursuivre de plus en plus Tesla aux États-Unis pour obtenir des remboursements pour les systèmes de conduite autonome qu’ils ont payés et qui devraient déjà être livrés.

Tesla commercialise ses systèmes d’assistance à la conduite en tant que pilote automatique, pilote automatique amélioré et capacité de conduite entièrement autonome aux États-Unis. Aucun de ces systèmes ne permet de conduire ses voitures en toute sécurité sans être humain au volant, attentif à la route et à la tâche de conduite à tout moment.

Le California DMV enquête sur Tesla et s’est formellement plaint d’avoir fait de la publicité mensongère autour de ces systèmes.

Certains fans de Tesla voient la chute du cours de l’action comme une opportunité d’achat, malgré la nouvelle distraction de Musk avec Twitter.

La société accélère la production dans une nouvelle usine d’assemblage de véhicules à Austin, au Texas, et une autre à l’extérieur de Berlin. La société a amené Tom Zhu, chef de la fabrication de Shanghai, aux États-Unis pour aider à faire mûrir l’opération d’Austin.