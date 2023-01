L’action Tesla en baisse de 10% après le rapport sur les livraisons

Les nouveaux véhicules électriques de modèle Y sont récupérés par un camion de l’usine Tesla Gigafactory de Berlin-Brandebourg par le constructeur américain de voitures électriques Tesla. Tesla dit qu’elle emploie actuellement plus de 7000 personnes dans son usine de Grünheide.

Actions de Tesla a chuté de 14% mardi, un jour après que le constructeur automobile électrique a annoncé les chiffres de production et de livraison de véhicules du quatrième trimestre pour 2022.

Les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes divulguées par Tesla. La société a déclaré 405 278 livraisons au total pour le trimestre et 1,31 million de livraisons au total pour l’année. Ces chiffres représentaient un record pour le constructeur automobile dirigé par Elon Musk et une croissance de 40 % en livraisons d’une année sur l’autre, mais ils ont été en deçà des attentes des analystes.

Selon un consensus d’estimations d’analystes compilées par FactSet, au 31 décembre 2022, Wall Street s’attendait à ce que Tesla rapporte environ 427 000 livraisons pour le dernier trimestre de l’année. Les estimations mises à jour en décembre et incluses dans le consensus FactSet variaient de 409 000 à 433 000.

Ces estimations plus récentes étaient conformes à un consensus compilé par l’entreprise distribué par le vice-président des relations avec les investisseurs de Tesla, Martin Viecha.

Certains analystes de Wall Street pensent que les livraisons manquées de Tesla sont source de problèmes pour le constructeur de véhicules électriques, mais d’autres voient une opportunité d’achat pour l’entreprise en 2023.

L’analyste de Baird, Ben Kallo, qui a récemment nommé Tesla parmi les meilleurs choix pour 2023, a maintenu une note de surperformance et a déclaré qu’il resterait acheteur de l’action avant le rapport sur les résultats de la société, prévu pour le 25 janvier.

“Les livraisons du quatrième trimestre ont manqué le consensus mais ont dépassé nos estimations”, a-t-il déclaré dans une note de mardi. “Il est important de noter que la production a augmenté d’environ 20 % t/t, ce qui devrait se poursuivre jusqu’en 2023 alors que les gigafactories de Berlin et d’Austin continuent de monter en puissance.”

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré qu’ils considéraient le rapport de livraison comme un “négatif progressif” et considéraient Tesla comme une entreprise “bien positionnée pour une croissance à long terme”. Goldman a réitéré sa note d’achat sur l’action dans une note de lundi et a déclaré que rendre les véhicules plus abordables dans un environnement macroéconomique difficile sera un “moteur clé de la croissance”.

“Nous pensons que les débats clés à partir d’ici porteront sur la possibilité de réaccélérer les livraisons de véhicules, les marges et la marque Tesla”, ont déclaré les analystes.

Les actions de Tesla ont subi une vente extrême d’un an en 2022, ce qui a incité le PDG Musk à dire aux employés fin décembre de ne pas être “trop ​​​​dérangés par la folie boursière”.

Musk a imputé la baisse du cours de l’action de Tesla en partie à la hausse des taux d’intérêt. Mais les critiques désignent sa prise de contrôle rocheuse de 44 milliards de dollars sur Twitter comme le plus grand coupable de la diapositive.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré qu’ils pensaient que la faiblesse du cours de l’action de la société était une “fenêtre d’opportunité pour acheter”.

“Entre un contexte macroéconomique qui se détériore, une inabordabilité record et une concurrence croissante, il y a des obstacles que toutes les entreprises automobiles doivent surmonter au cours de l’année à venir”, ont-ils déclaré mardi dans une note. “Cependant, dans ce contexte, nous pensons que TSLA a le potentiel d’élargir son avance dans la course aux véhicules électriques, car elle tire parti de ses avantages en termes de coût et d’échelle pour se démarquer de la concurrence.”

— Lora Kolodny et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.