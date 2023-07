L’action Tesla chute sur des marges minces, Cybertruck s’inquiète

Le PDG de Tesla, Elon Musk, et le chef de la conception, Franz von Holzhausen, présentent leur dernier design Cybertruck lors de l’inauguration d’une usine à Austin, au Texas.

Actions du constructeur automobile électrique Tesla a chuté de plus de 7% jeudi, après que les investisseurs se soient dégradés sur des résultats initialement positifs en raison des commentaires imprécis du PDG Elon Musk et d’autres dirigeants sur le dernier véhicule de la société, Cybertruck, et une voiture prête pour le robotaxi.

Si cela tient, ce sera le pire jour pour l’action Tesla en trois mois.

actualités liées à l’investissement

Musk a également averti que si la société « continuerait à viser 1,8 million de livraisons de véhicules cette année », Tesla s’attendait également à ce que « la production du troisième trimestre soit un peu en baisse car nous avons des arrêts d’été » pour ce que le PDG a décrit comme « beaucoup de mises à niveau d’usine ».

Les analystes ont également souligné les inquiétudes concernant les « vents contraires » de la marge de Tesla, qui, à 9,6%, était le résultat le plus bas depuis au moins les cinq derniers trimestres.

« Nous pensons qu’il pourrait continuer à y avoir des vents contraires sur les marges à moyen terme si Tesla baisse les prix pour soutenir des volumes plus élevés », a déclaré Mark Delaney de Goldman Sachs dans une note de mercredi.

L’action Tesla s’est légèrement redressée par rapport à ses plus bas du jour au lendemain, mais reste déprimée par rapport au cours de clôture de mercredi de 291,26 $. Tesla a battu en haut et en bas, enregistrant un chiffre d’affaires de 24,93 milliards de dollars et un bénéfice de 91 cents par action, ajusté, pour le trimestre se terminant le 30 juin 2023.

Au début de ce mois, Tesla a signalé 466 140 livraisons totales de véhicules pour le deuxième trimestre, l’approximation la plus proche des ventes rapportée par Tesla. Mais Musk n’a pas proposé de volumes de livraison précis pour le nouveau Cybertruck, disant seulement lors de l’appel de l’entreprise que le Cybertruck serait produit « en grand volume l’année prochaine », avec une quantité inconnue livrée en 2023.

« L’outillage d’usine » de Cybertruck est sur la bonne voie, mais la société ne produit que des versions « release candidate », a déclaré la société dans sa présentation des résultats.

— Lora Kolodny et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.