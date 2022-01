L’action Tesla chute de plus de 11% alors que les investisseurs digèrent les retards des nouveaux véhicules

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 10 % dans les échanges de jeudi après que la société a déclaré qu’elle ne produirait pas de nouveaux modèles de véhicules en 2022 – et ne travaille pas encore sur une voiture électrique très attendue de 25 000 $.

Le PDG Elon Musk a annoncé la nouvelle aux actionnaires lors d’un appel aux résultats du quatrième trimestre 2021 après la négociation mercredi, notant que Tesla est toujours confronté à des pénuries de puces qui devraient persister tout au long de l’année.

L’annonce a refroidi les espoirs des investisseurs que cette année verrait Tesla commencer à livrer son pick-up en métal inspiré de la science-fiction, le Cybertruck, qu’il a dévoilé en novembre 2019, et le Semi, un camion lourd, qu’il a annoncé en novembre 2017. .

Les dirigeants ont plutôt déclaré que Tesla se concentrerait sur la mise à l’échelle de la production dans ses usines nouvelles et existantes, et sur l’amélioration de sa technologie d’assistance à la conduite actuellement commercialisée en tant qu’option de pilote automatique standard, ainsi que sa marque d’options premium, Full Self-Driving.

L’analyste principal de Bernstein, Toni Sacconaghi, a demandé aux dirigeants de Tesla lors de l’appel de mercredi : « S’il n’y a pas de véhicule à 25 000 $ en cours d’élaboration, est-il vraiment réaliste de penser que vous pouvez vendre plus de 3 millions de véhicules avec deux voitures à très haut volume et Cybertruck en 2024 ? »

Musk a répondu avec humeur : « Je veux dire, il ressort des questions que la gravité de la conduite autonome n’est pas pleinement appréciée. »

Musk a ensuite expliqué que la technologie sans conducteur de Tesla devrait éventuellement être si avancée qu’elle conduira les ventes de voitures électriques de l’entreprise au volume de ventes élevé prévu avec ou sans l’ajout de nouveaux modèles à des prix inférieurs.

Les voitures de Tesla ne sont pas considérées comme « sans conducteur » aujourd’hui, même avec le système premium de l’entreprise. Les systèmes ont été classés par Tesla au niveau 2, ce qui signifie qu’ils ne répondent pas à la norme « SAE niveau 4 » utilisée pour désigner une voiture capable de gérer tous les aspects de la conduite dans certaines conditions sans aucune intervention humaine.

Lorsque Tesla a commencé à discuter de ses ambitions en matière de technologie de conduite autonome en 2016, Musk a déclaré que la société effectuerait un voyage mains libres à travers les États-Unis d’ici la fin de 2017. Elle n’a pas encore terminé cette mission.

Lors de l’appel, le PDG de Tesla a déclaré que l’entreprise prévoyait cette année d’investir dans la recherche et le développement d’un robot humanoïde pour travailler dans les usines des entreprises.

« Le développement de produit le plus important que nous réalisons cette année est en fait le robot humanoïde Optimus », a déclaré Musk. « Ceci, je pense, a le potentiel d’être plus important que l’activité automobile au fil du temps. »

Malgré la baisse des actions de Tesla jeudi, de nombreux analystes sont restés optimistes et se sont concentrés sur la position de leader de l’entreprise sur le marché des véhicules électriques à batterie, un segment industriel en croissance et de plus en plus concurrentiel.

Par exemple, l’analyste de recherche de la Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, a écrit : « Nous continuons de croire que l’impressionnante trajectoire cible de Tesla pour sa technologie de batterie, sa capacité de fabrication et surtout son coût pourrait aider à accélérer la transition mondiale vers les véhicules électriques et à étendre considérablement l’avance de Tesla sur les véhicules électriques. La société maintient une cote d’achat et un prix cible de 1 200 $ pour les actions de Tesla.

Mark Delaney de Goldman Sachs a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 1 200 dollars dans une note jeudi, soulignant que ses marges automobiles avaient atteint 29,2 % au quatrième trimestre, et il s’attend à ce que les ventes augmentent cette année de plus de 50 %.

« Tesla continue d’être l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de l’écosystème automobile », a-t-il déclaré.

Sur les promesses de Full Self-Driving, les analystes de Goldman Sachs ont émis une note prudente mais pleine d’espoir. « La direction a réitéré son optimisme autour de [Full Self-Driving] déploiements et considère les logiciels comme une partie importante de ses bénéfices futurs et de la création de valeur. Bien que nous restions prudents quant à la rapidité avec laquelle l’entreprise peut atteindre une autonomie complète compte tenu des retards que l’industrie dans son ensemble (y compris Tesla) a rencontrés historiquement sur [fully autonomous vehicles], nous pensons que Tesla reste bien positionné pour être un leader des VA à long terme étant donné le large éventail de technologies et de ressources qu’il consacre à ce domaine (y compris le matériel, les logiciels et les outils personnalisés). «