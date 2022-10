Au cours du week-end, Tesla a annoncé des chiffres de production et de livraison de véhicules électriques qui ne répondaient pas aux attentes des analystes.

Les actions de Tesla ont clôturé à 265,25 $ le vendredi 30 septembre. À la clôture du marché une semaine plus tard, les actions de Tesla se négociaient à 223,07 $, soit une baisse de près de 16 %. Ce fut la pire semaine pour l’action depuis mars 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé à s’emparer des États-Unis, fermant les entreprises et la vie publique.

La démo du robot n’a pas réussi à impressionner les initiés de l’industrie, mais son potentiel a captivé certains fans et analystes optimistes.

Les analystes se sont demandé si Tesla était désormais confronté à une érosion de la demande en Chine, où il fait face à la concurrence la plus rude de BYD, le fabricant de batteries lithium-ion et de véhicules électriques soutenu par Warren Buffet.

Mais le week-end dernier, Tesla a annoncé des livraisons de 343 000 au total et une production de 365 000 voitures électriques, malgré le démarrage de la production dans deux nouvelles usines à Brandebourg, en Allemagne, et à Austin, au Texas.

Kasparov, qui a cherché à bloquer la montée au pouvoir de Poutine et a été emprisonné et battu pour son activisme avant de fuir le pays, a décrit le plan de Musk comme une “répétition de la propagande du Kremlin”.

Le Kremlin a fait l’éloge de musc mais il a suscité de vives critiques de la part de nombreux autres, dont le président ukrainien Zelenskyy, l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne Andrij Melnyk, le sénateur de Caroline du Sud Lindsay Graham et militant des droits de l’homme anti-Poutine et ancien champion d’échecs Garry Kasparov .

Il a suggéré de nouveaux votes supervisés par l’ONU en Ukraine sur la question de savoir si certaines divisions de la nation démocratique assiégée devraient rejoindre la Russie. Il a également suggéré que l’Ukraine devrait céder la Crimée à la Russie, et que la nation devrait alors rester “neutre” plutôt que de s’aligner sur l’OTAN ou la Russie.

Lundi, Musk a publié un Sondage Twitter évaluer le soutien à ce qu’il prétendait être un résultat probable du conflit de sept mois entre la Russie et l’Ukraine.

Alors que Musk avait initialement accepté d’acheter Twitter en avril 2022, il a passé des mois après cela à accuser l’entreprise de mentir sur ses statistiques d’utilisation dans les documents financiers, tout en se battant devant les tribunaux pour se retirer de l’accord qu’il proposait.

Twitter avait poursuivi Musk pour s’assurer que l’accord se poursuivrait comme promis, voyant une aubaine pour ses actionnaires. Face à une déposition cette semaine, et avec une date de début de procès imminente, Musk a envoyé une lettre à Twitter et au tribunal cette semaine disant qu’il privatiserait la société à 54,20 $ par action après tout. Il voulait que Twitter, ou le tribunal, suspende le litige, et un juge lui a donné jusqu’à Le 28 octobre pour conclure l’affaire ou procéder au procès.

Le PDG de Tesla et SpaceX devra peut-être vendre une autre partie de ses actions de Tesla pour financer l’acquisition de Twitter. Il ne pourra le faire que le 19 octobre ou après, lorsque le constructeur de véhicules électriques publiera ses résultats du troisième trimestre.