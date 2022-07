L’action Teladoc s’effondre après une perte de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre

Teladoc Santé a enregistré une perte nette de 3 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, portant ses pertes pour l’année jusqu’à présent à près de 10 milliards de dollars.

En comparaison, le géant des soins virtuels a enregistré une perte de 133,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Teladoc a également signalé une autre charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre, à la suite d’une Charge de 6,6 milliards de dollars liée à son acquisition de Livongo signalée au dernier trimestre.

Mais les revenus de Teladoc ont augmenté de 18 % pour atteindre 592,4 millions de dollars, contre 503,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, la partie supérieure des attentes.

Lors d’un appel aux résultats, le PDG Jason Gorevic a déclaré que les performances du géant des soins virtuels étaient tirées par la croissance de son segment des soins chroniques. Teladoc avait précédemment prévu que la croissance des inscriptions en soins chroniques serait pondérée à la fin de l’année. Mais il a également noté que les accords pour le segment progressent lentement jusqu’à présent cette année.

“Nous pensons au moins en partie à cause du bruit concurrentiel alors que le marché passe de solutions ponctuelles autonomes à des soins virtuels intégrés pour toute la personne”, a-t-il déclaré lors de l’appel. “Sur la base de ce que nous constatons actuellement sur le marché, nous pensons également que l’incertitude économique accrue au cours des derniers mois joue de plus en plus un rôle dans le retardement du processus de prise de décision sur le marché des employeurs.”

Il a également vanté le produit de santé mentale BetterHelp de Teladoc, qui a vu ses revenus augmenter de plus de 40 % d’une année sur l’autre. Pourtant, comme dans le rapport de la société au premier trimestre, BetterHelp a été entravé par le faible rendement de ses dépenses de marketing alors que les concurrents envahissaient le marché de la santé mentale.

“Nous voyons toujours des concurrents privés plus petits poursuivre ce que nous pensons être des stratégies d’acquisition de clients à faible rendement ou sans retour pour établir des parts de marché. Bien que nous ne considérions pas cela comme durable, il est difficile de prédire combien de temps cette dynamique pourrait se poursuivre”, a déclaré Gorevic.

“Nous pensons également que l’affaiblissement de l’environnement économique et la baisse de la confiance des consommateurs ont probablement un effet sur les performances de BetterHelp. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une légère baisse progressive du rendement des dépenses publicitaires, ce qui, selon nous, peut être une indication de ceinture durcissement chez les consommateurs.

Teladoc prévoit des revenus entre 600 et 620 millions de dollars au troisième trimestre, avec une perte nette par action entre 0,85 et 0,60 dollar. Pour l’année complète, le géant des soins virtuels a prévu des revenus entre 2,4 et 2,5 milliards de dollars, bien qu’il ait averti que les résultats pourraient se situer dans le bas de la fourchette en raison des conditions du marché.

LA GRANDE TENDANCE

Le stock de Teladoc a plongé dans le sillage des nouvelles sur les bénéfices, clôturant mercredi à 43,24 $ par action et ouvrant jeudi matin à 35,28 $.

Après résultats décevants au premier trimestre de cette année, un recours collectif alléguait que Teladoc avait induit les investisseurs en erreur sur ses perspectives commerciales et financières. Un porte-parole de Teladoc a déclaré qu’il n’y avait “aucune base factuelle à la poursuite”.

L’entreprise de soins virtuels a lancé son programme de gestion Chronic Care Complete plus tôt cette année. Elle a également récemment ajouté la livraison de médicaments le jour même et la collecte en laboratoire à domicile à son offre de soins primaires, Primary360, grâce à des partenariats avec la pharmacie numérique Capsule et Scarlet Health.