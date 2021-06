L’action SoFi clôture plus de 12% après ses débuts sur le Nasdaq

Les actions de SoFi ont bondi mardi après que la société de financement en ligne a fait ses débuts en bourse.

SoFi, abréviation de Social Finance, est devenue publique en fusionnant avec Social Capital Hedosophia Corp V, une société à chèques en blanc dirigée par l’investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya. L’action a clôturé en hausse de plus de 12% à 22,65 $.

Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, appelées SPAC, collectent des fonds par l’intermédiaire d’une société écran pour acheter une entreprise existante et sont devenues de plus en plus populaires au cours de l’année écoulée.

Les actions étaient auparavant cotées sous le symbole IPOE pour le véhicule à usage spécial de Palihapitiya. Les actions de l’entreprise de Palihapitiya ont clôturé à 20,15 $ vendredi, en hausse de 62% depuis le début de l’année.

Fondée en 2011 avec un accent sur le refinancement des prêts étudiants pour la génération Y, SoFi propose des services de négociation d’actions et de crypto-monnaie, de prêts personnels et hypothécaires et de services de gestion de patrimoine.

« Nous sommes le seul guichet unique à répondre à tous vos besoins en matière de services financiers sur une seule plate-forme », a déclaré le PDG Anthony Noto à « TechCheck » de CNBC. « Beaucoup de gens ont parlé d’élargir la gamme de produits, mais seul SoFi l’a fait sur une plate-forme mobile. »

SoFi a été évalué pour la dernière fois à 5,7 milliards de dollars sur les marchés privés. Il a attiré des financements d’investisseurs tels que Peter Thiel, la société de capital-investissement Silver Lake et SoftBank, selon PitchBook.

– Kate Rooney de CNBC a contribué à ce rapport.

Correction: les actions de l’entreprise de Palihapitiya ont clôturé à 20,15 $ vendredi, en hausse de 62% depuis le début de l’année. Une version antérieure a mal indiqué le pourcentage.

S’INSCRIRE pour notre newsletter hebdomadaire originale qui va au-delà de la liste, offrant un aperçu plus approfondi des sociétés CNBC Disruptor 50 et des fondateurs qui continuent d’innover dans tous les secteurs de l’économie.