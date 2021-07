L’action Snap grimpe de plus de 23% jour après que les bénéfices ont battu

Les actions de Snap ont grimpé de plus de 23% vendredi matin, alors que la société continuait à surfer sur ses solides bénéfices du deuxième trimestre.

La société a enregistré 293 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, contre 290,3 millions attendus par StreetAccount. C’est également une augmentation de plus de 23% par rapport aux 238 millions d’utilisateurs quotidiens signalés par la société un an auparavant.

Les investisseurs ont été encouragés par la force des utilisateurs et leur engagement. La croissance des publicités de Snap a également été un point culminant, les inquiétudes concernant les changements potentiels de confidentialité d’Apple iOS étant largement atténuées au cours du trimestre.

Snap a déclaré que la société n’était pas affectée par les changements de confidentialité d’iOS 14.5, comme elle l’avait prévu. Cela était dû au déploiement plus tardif que prévu de la mise à jour du système d’exploitation mobile, à la lenteur des utilisateurs d’iOS à mettre à jour leurs appareils et à l’observation par Snap de « taux d’inscription plus élevés que ceux que nous constatons généralement dans l’industrie, ce qui, selon nous, est dû à la confiance que notre communauté a dans nos produits et notre entreprise », a déclaré jeudi Jeremi Gorman, directeur de Snap.

« Nous avons beaucoup écrit sur la force des marchés de la publicité en ligne au cours des 9 derniers mois… mais même nous avons sous-estimé les résultats 2T/3T », ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note de vendredi.

« La force des revenus publicitaires de SNAP était étendue à tous les cas d’utilisation (histoires, découverte, lentilles et RA, etc.), car l’innovation axée sur les performances, comme une meilleure correspondance, des annonces de produits dynamiques et de nouvelles lentilles RA, entraîne une augmentation de la croissance des annonceurs et des dépenses par annonceur. « , a ajouté la firme.

Les analystes de Wells Fargo ont également souligné la croissance et l’engagement à grande échelle de la société.

« Bien que l’impact final reste incertain, nous sommes convaincus que SNAP continuera à s’exécuter sur ses cinq plateformes clés (Stories, Camera, Spotlight, Map et Communications) avec de fortes tendances d’engagement qui s’ensuivent parmi l’innovation, l’amélioration et l’adoption sur plusieurs fronts (nouvelle annonce formats, outils de RA, optimisation, contenu original, jeux) avec une vaste piste de monétisation », a déclaré la société dans une note de vendredi.

Twitter a également annoncé ses bénéfices jeudi, affichant sa croissance de revenus la plus rapide depuis 2014. L’action Twitter a enregistré des gains plus modestes vendredi, en hausse d’environ 1%. Les gains de Snap et Twitter pourraient être de bon augure pour les segments publicitaires d’Alphabet, Facebook, Pinterest et Amazon, qui rapporteront tous des bénéfices la semaine prochaine.

— Salvador Rodriguez et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.